CESC : 18 voix pour les aides à la pêche

"Je me suis abstenu parce que c'est un énième plan pêche sans que nous ayons de projet pour la pêche, comme on l'a déjà fait les années précédentes. Il n'y a jamais de vrais projets pour le développement du secteur de la pêche. J'ai justifié le fait que je n'allais pas voter des aides les yeux fermés. Ce sont toujours les mêmes aides, toujours en augmentation, sans avoir un vrai objectif pour développer le secteur de la pêche.



Cela fait 12 ans que je suis au CESC, ça fait 12 ans que je vois des aides arriver. Nous ne produisons toujours pas plus de poisson et nous n'avons toujours pas plus de pêcheurs et le secteur stagne, il ne se développe pas.



Il faut que nous ayons un vrai projet pêche pour la Polynésie. Ça fait cruellement défaut en Polynésie. Je veux un projet pêche parce que j'aime les pêcheurs. On paye pratiquement pour tout, mais on peut exiger aussi d'avoir des résultats. "