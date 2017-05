C'est parti pour les auditions du Nescafé Star

PAPEETE, le 7 mai 2017 - Le concours de chant prend de l'ampleur, avec un suivi de tout le processus par les équipes de TNTV et plusieurs grands concerts de prévu. Les premiers candidats à tenter leur chance étaient à Mahina samedi dernier.



La première audition du concours Nescafé Star a eu lieu samedi dernier à la mairie de Mahina. Les chanteurs qui espèrent saisir cette occasion pour lancer leur carrière, ou sont tout simplement à la recherche d'un défi ou de conseils, sont venus chanter devant un jury de professionnels. Les prochains castings auront lieu le 13 mai à la mairie de Faa'a et le 20 mai au Conservatoire artistique de la Polynésie française, à Papeete. Sur les trois castings, une quarantaine de talents sera retenue.



La seule condition pour participer est d'avoir plus de 16 ans, "car le concours s'étale sur à peu près quatre mois, avec les formations", explique l'organisation. Le 10 juin, au petit théâtre de la Maison de la culture, une première sélection réduira les candidats à douze finalistes. Deux concerts privés sur TNTV seront également organisés. Les finalistes auront trois mois de formation vocale, de cours de danse, de coaching scénique et d'entraînement avec le groupe de musique. Ils s'affronteront à To’atā le 23 septembre lors d'une grande soirée publique.



Le concours Nescafé Star a lieu tous les deux ans depuis dix ans. Cette cinquième édition continue de prendre de l'ampleur, avec cette fois des équipes de TNTV qui suivent toutes les auditions, et suivront la préparation des candidats avant de diffuser les soirées en direct.



Stéphane Mailion, directeur de Nestlé Polynésie, le producteur du Nescafé Star, nous explique le lien entre un importateur et un concours de chant : "Nescafé, c'est le début de plein de choses. Tout peut commencer avec un café, un matin ou pourquoi pas une carrière musicale ! Donc là, on veut pouvoir donner à des jeunes l'occasion d'exprimer leur talent et de lancer leur carrière."