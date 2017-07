Budget participatif à Pirae : une réunion publique est prévue ce samedi

PIRAE, le 05/07/2017 - La saison 2 de l'opération budget participatif de la commune de Pirae est lancée. Un dispositif qui permet aux administrés de proposer des projets pour l'intérêt général. Des projets qui seront ensuite soumis au vote populaire. L'idée est de répondre aux besoins des habitants et de leur donner le pouvoir de décision. L'an dernier, dix projets ont été désignés par la population.



Il s’agit pour la ville de consacrer 5% de son budget d’investissement (soit 20 millions de francs maximum) pour des projets proposés et votés par les citoyens de Pirae.



L’objectif de ce dispositif est de répondre aux besoins réels des habitants de la commune et de leur donner le pouvoir d’en décider !



Ce concept permet ainsi l’expression des populations, associations, quartiers, particuliers ou encore regroupement de citoyens qui souhaitent participer à l’amélioration du quotidien et du cadre de vie en privilégiant l’intérêt public.



Une participation " pro-active " des porteurs de projets est stimulée par la commune pour la co-construction de la ville en mettant le citoyen au cœur du développement à l’échelle de son quartier puis de sa ville.



C’est à ce titre que la municipalité organise une grande réunion publique ce samedi 8 juillet à partir de 8h30 dans la salle polyvalente de la mairie.



Plusieurs ateliers animés avec les techniciens de la commune seront proposés afin d’ajuster ou redéfinir les idées de projets avec la population, de les faire échanger sur des idées communes ou leurs besoins.



Pour participer, vous avez une idée, un projet pour votre commune ? Venez la faire connaître, échangez avec votre mairie et voyez si votre projet est éligible au budget participatif.



En 2016, dix projets ont été désignés par le vote des habitants de Pirae : Aménagement d’un terrain sportif, d’un parcours santé, d’un point d’apport volontaire pour les déchets, d’une bibliobox ou encore d’un abribus.