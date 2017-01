Budget participatif à Pirae : clôture du vote des projets vendredi

PIRAE, le 16/01/2017 - L'an dernier, la municipalité de Pirae a décidé de mettre en place un budget participatif en 2017. Il s'agissait de dégager une enveloppe à hauteur de 20 millions de francs pour la réalisation de projets proposés par la population. Les habitants de Pirae pouvaient ainsi choisir le projet qui leur semblait le plus adapté. Ils avaient jusqu'au 30 décembre pour élire le meilleur projet, mais vu l'ampleur de cette opération, la commune a décidé de repousser la date butoir à vendredi.



Habitants de Pirae, il ne vous reste que quelques jours pour élire le projet qui répondra à vos attentes.



Le 19 décembre dernier, la municipalité à lancé un vote à l'attention de ses administrés. En effet, tout habitant âgé d'au moins 16 ans pouvait élire le projet qu'il souhaitait voir dans sa commune ces prochains mois. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore donné leur avis, vous avez jusqu'à vendredi pour le faire.



Pour découvrir les différents projets proposés, il vous suffit de vous rendre dans le hall de la mairie de Pirae, avec un justificatif attestant DE votre lieu de résidence. Des bulletins, où vous pourrez noter le numéro du projet qui aura retenu votre attention, vous seront ensuite remis. " Sur place, une personne accueillera et renseignera les visiteurs de 10 heures à 14 heures tous les jours de la semaine ".



" Dans le cadre du premier budget participatif initié par la ville de Pirae, les citoyens sont invités à visiter une exposition dont le contenu présente les projets proposés par la population à l’occasion de l’agora citoyenne qui s’est tenue en août dernier ", indique un communiqué de la commune.



C'est la première fois que la commune de Pirae met en place un budget participatif. " Il s’agissait de plafonner 5% du budget d’investissement de la ville pour la réalisation de projets proposés par la population. Ce budget pour l’année 2017 est de 20 millions de francs et ne concerne que des projets en investissement. Un appel à projet a été lancé auprès de la population en 2016 pour une réalisation de la saison 1 en 2017. C’est aussi la population qui votera pour les projets d’intérêts généraux qu’elle souhaite voir se réaliser en 2017. L’objectif étant de répondre aux besoins réels des habitants de la commune en les consultant et en les faisant participer à la construction de leur ville ", souligne le même communiqué.



La commune comptabilise actuellement 140 bulletins de vote dans l'urne.