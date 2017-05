Bruno Maltor, 50 000 fans le suivent en Polynésie

PAPEETE, le 27 mai 2017 - Le voyageur blogueur, fondateur de Votre Tour du Monde est en Polynésie avec Sarah, Le meilleur stage du monde. Ses vidéos font le buzz dont l’une des dernières Tahiti en 2 minutes qui a été vues 50 000 fois en quelques jours à peine.



Tahiti en 2 minutes est une vidéo postée sur le blog Votre Tour du monde il y a quelques jours qui fait un carton. La vidéo a été vue plus de 50 000 fois. Le voyageur Bruno Maltor s’y met en scène sur les routes, les plages et les eaux de Tahiti et Moorea. De passage en Polynésie française, il a aussi posté des vidéos de Huahine et Bora Bora.



Sur le site Votre Tour du monde, il signe en plus un texte qui livre comme les autres textes du blog les ressentis du rédacteur et délivre de précieux conseils pour organiser un voyage vers la destination présentée comme par exemple : Quelle langue parle-t-on ? Quelle est la monnaie utilisée ? Est-ce touristique ? Comment s’y rendre ? Quel budget prévoir ? Ou bien encore combien y a-t-il d’îles ?



" Je garde un souvenir extraordinaire de Tahiti ", écrit Bruno Maltor en guise de conclusion, " que cela soit pour ses habitants, la magie de ses levers et couchers de soleil, ou encore la beauté de sa vie sous-marine, il y a tant de choses qui m’ont fait apprécier ce voyage au bout du monde. Alors, je ne vais pas vous mentir. Partir à Tahiti, c’est un budget. (…) Mais il faut voyager au moins une fois dans sa vie à Tahiti ". Un office de tourisme à lui tout seul !



Votre Tour du monde est un blog né fin 2012, alimenté par un collectif de rédacteurs jeunes et passionnés par les voyages. Bruno Maltor l’a lancé avec un ami, Arnaud. Le premier venait de quitter Montréal pour l’Asie, le second était à New York. Ils parlaient de leur vie respective dans les pays qui les accueillaient. Pour étendre la couverture géographique de leur projet, ils ont fait appel à d’autres passionnés. En 2013, le blog a été finaliste au Golden blog awards Paris.



Puis Bruno Maltor a monté son propre tour du monde. Il est désormais sur les routes du globe. Son job ? Voyageur blogueur professionnel. À ses côtés : Sarah. Elle a remporté la place de Meilleur stage du monde fin 2016. Elle doit, pendant six mois, " tirer le meilleur des lieux visités et des personnes rencontrées ", " rédiger des articles, monter des vidéos, prendre des photos, snapchater ", " entretenir la viralité ", " récolter des réactions et répondre aux questions de la communauté " comme l’indiquait l’annonce. En somme, elle se forme au métier de voyageuse blogueuse. Le duo, en Polynésie, n’a pas laissé indifférente sa communauté.