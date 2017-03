Bruno Barrillot est décédé ce samedi

"Bruno Barrillot, jusqu'à ses dernières forces a été un combattant pour la vérité, la justice et la paix" a réagi la présidence dans un communiqué diffusé aux rédactions. "Expert indépendant et remarquable sur les questions de paix et de conflits et sur les armements notamment nucléaires, Bruno Barrillot s'était intéressé à la Polynésie française dès les années 1990 où lors de ses premiers séjours ici il séjournait chez les époux Danielsson".

"En quelques mois Bruno Barrillot a su conseiller le gouvernement et les élus polynésiens de manière précise et déterminante notamment pour argumenter encore une fois et jusqu'au succès la levée du risque négligeable de la loi Morin. Ce natif de Lyon où demeurent tous ses plus proches nous a fait l'honneur de choisir Tahiti pour y mourir. Selon ses dernières volontés il sera inhumé à Papeari auprès de son ami et frère de lutte John Doom. Le président Édouard Fritch et son gouvernement adressent leurs sincères condoléances à son fils adoptif Michel, à ses frères Christian, Gérard et Alain, à ses amis de l'Observatoire des armements à Lyon, particulièrement à Patrice Bouveret, ainsi qu'à tous ses amis de Polynésie, de France et à travers le monde".