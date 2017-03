Bruno Barillot est décédé ce samedi

PAPEETE, le 25/03/2017 - Il était un ardent défenseur contre les essais nucléaires en Polynésie française. Bruno Barillot nous a quittés ce samedi matin. L'annonce a été faite par Oscar Temaru, lors du congrès du Tavini Huiraatira. Bruno Barillot avait notamment repris ses fonctions en tant que délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires, le 15 août 2016.



Cette annonce a fait l'effet d'une bombe ce samedi matin à Fa'a'a. Durant le congrès du Tavini Huiraatira, à Faa'a, le président du parti interrompt le programme pour annoncer le décès de Bruno Barillot, un ardent défenseur contre les essais nucléaires en Polynésie française. " J'avais l'intention de le rencontrer prochainement, mais ce ne sera plus possible ", a lâché Oscar Temaru devant ses militants. Pour rendre hommage à " son ami ", le leader indépendantiste a demandé à ce qu'une minute de silence soit observée.



Bruno Barillot était bien connu en Polynésie dans le domaine du nucléaire. Il était depuis le 15 août 2016, délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires. Un poste qu'il occupait déjà de 2009 à 2013, avant d'être débarqué de ce poste par Gaston Flosse.



Bruno Barillot a donc dirigé durant de longues années la Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN). Une instance du Pays qui a été créée en décembre 2007.



Les missions de la DSCEN sont nombreuses : assurer le secrétariat général, technique et scientifique du Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (COSCEN) ; de coordonner l'action des services administratifs et établissements publics en ce qu'ils interviennent dans le suivi des conséquences nucléaires des essais ; de faire toutes propositions et recommandations en matière environnementale, sanitaire, sociale, économique, foncière, immobilière et culturelle, dans ce domaine de compétence ; et d'être l'interlocuteur du Délégué de l'Etat pour le suivi de ce dossier ainsi que du Comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français (CSSEN).



Pour le gouvernement d'Edouard Fritch, Bruno Barillot avait le profil idéal pour diriger la délégation. " Expert indépendant, spécialiste des armements et notamment des armes nucléaires, il est co-fondateur, en 1984, du Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits, devenu depuis l’Observatoire des armements ", indiquait un communiqué du conseil des ministres daté du 27 juillet 2016.



L'ensemble du personnel de Tahiti Infos adresse ses condoléances aux familles touchées par cette disparition.