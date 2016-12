Brigade de proximité : du nouveau sur Radio Tefana

FAAA, 21 décembre 2016 - Radio Te reo o Tefana diffusera l'émission "Brigade de proximité à Faa’a", du 23 décembre au 20 janvier 2017.La commune de Faa’a via la Direction de la sécurité publique et du citoyen, lance une émission intitulée "Brigade de proximité à Faa’a", tous les vendredis à 8 h 30 sur la radio Te reo o Tefana du 23 décembre 2016 au 20 janvier 2017.Chaque semaine un intervenant apportera son éclairage sur les nuisances sonores, le problème des chiens et animaux errants, la question des épaves, celle des dépôts sauvages d’ordures ménagères.L’émission bilingue, "Brigade de proximité à Faa’a" reçoit ce vendredi Aldo Stergios et Mareva Terorotua, deux agents de la brigade de police de Faa’a pourparler de la brigade de police municipale et des nuisances sonores. Retrouvez d’autres informations sur le site de la page Facebook et sur les sites www.villedefaaa.pf et www.faaa.pf