Brésil: un puma évacué d'un bureau en pleine ville

Sao Paulo, Brésil | AFP | lundi 14/08/2017 - Les employés d'une entreprise brésilienne se sont retrouvés lundi nez à nez avec un puma sauvage recroquevillé sous un bureau, ont indiqué les pompiers locaux, qui incriminent les feux de forêt pour expliquer sa présence en ville.



Le félin avait élu domicile dans la réception d'une entreprise de montage de conteneurs à Itaperica da Serra, petite ville située à 50 km de Sao Paulo, la capitale économique du Brésil.



"Nous avons reçu plusieurs appels vers 7h00 du matin. Les employés, qui avaient l'air effrayés, ont fermé la salle à clé en attendant notre arrivée", a expliqué à l'AFP l'officier Alessandro, porte-parole des pompiers locaux.



Les pompiers sont intervenus en compagnie d'un vétérinaire, qui a administré un sédatif à l'animal pour qu'il puisse être évacué et remis au siège d'une ONG de préservation de la biodiversité, a-t-il ajouté.



"Nous pensons que le puma est sorti de son habitat naturel à cause des feux de forêts fréquents dans la région", a expliqué le corps de pompiers de Sao Paulo sur Facebook.



Plusieurs photos du puma ont été publiées sur le compte Twitter des pompiers, ainsi qu'une vidéo dans laquelle on peut entendre l'animal rugir bruyamment sous un bureau.