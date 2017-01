Brésil : la chanteuse du tube mondial La Lambada retrouvée morte carbonisée (police)

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | jeudi 19/01/2017 - La chanteuse brésilienne Loalwa Braz Vieira, interprète du tube mondial La Lambada, a été retrouvée morte carbonisée dans sa voiture jeudi à Saquerema, sur le littoral de la région de Rio de Janeiro, a-t-on appris jeudi de source policière.



"Oui, je peux confirmer cela", a déclaré à l'AFP un policier du commissariat local, sans fournir plus de précisions dans l'immédiat.



Selon les médias locaux, le corps de la chanteuse a été retrouvé carbonisé à l'intérieur de son véhicule incendié, non loin de son domicile, dans la nuit de mercredi à jeudi.



La présence de deux hommes armés a été signalée près du domicile de la chanteuse dans la nuit, selon le site d'information G1, citant des "informations préliminaires" de la Police militaire locale. Mais il était encore prématuré d'établir un lien formel avec le décès, selon les enquêteurs cités par G1.



La brigade locale des pompiers a été appelée une première fois dans la nuit pour intervenir sur un incendie au domicile de la chanteuse.



Elle a reçu rapidement un second appel signalant l'incendie d'un véhicule à proximité. C'est à l'intérieur de cette voiture appartenant à la chanteuse que le corps de cette dernière a été retrouvé.



Une autopsie devait être pratiquée dans la journée.



Loalwa Braz Vieira a accédé à une fulgurante et éphémère célébrité mondiale en 1989 en interprétant avec le groupe Kaoma la chanson "Chorando se foi" ("Il est parti en pleurant", ndlr), plus connue sous le nom de "La Lambada".



La lambada est en réalité un genre musical tropical fusionnant carimbo, merengue, salsa et zouk, dont Loalwa Braz Vieira était l'icône brésilienne dans les années 1980.



La Lambada, accompagnée d'un clip joyeux et sensuel mettant en scène un couple dansant dans un style chaloupé très collé-serré, a connu un succès planétaire, se vendant à 15 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays.



En France, où Loalwa Braz a vécu plusieurs années, le tube s'était vendu à 700.000 exemplaires.



Il s'était imposé comme le tube de l'été et avait été repris dans une célèbre publicité de la marque Orangina.



pal/tup/glr