Brad Pitt accuse Angelina Jolie de ne pas protéger la vie privée de leurs enfants

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 22/12/2016 - Brad Pitt accuse Angelina Jolie d'exposer la vie privée de leurs enfants et a demandé à un juge de placer sous scellés les détails qui concernent ces derniers dans le cadre de leur procédure de divorce très médiatisée.



Les avocats de l'acteur de 52 ans affirment que sa femme, qui a demandé le divorce en septembre, ne se préoccupe pas assez du bien-être de leurs trois garçons et trois filles et ils stipulent que l'équipe légale de la comédienne de 41 ans tente de le dénigrer publiquement, selon une motion déposée au tribunal de Los Angeles mercredi.



L'équipe de défense de Pitt argumente que la star de "Maléfique" ou de "L'échange" a notamment enfreint un accord sur la protection de la vie privée des six enfants, âgés de 8 à 15 ans, en dévoilant le nom de psychothérapeutes consultés par leur famille.



L'actrice et réalisatrice, qui veut divorcer pour "différends irréconciliables", a demandé la garde complète des enfants, alors que l'acteur veut la garde partagée.



Brad Pitt, actuellement à l'affiche d'"Alliés" avec Marion Cotillard, a été blanchi par le bureau d'enquêtes fédérales (FBI) et les services de protection de l'enfance de Los Angeles des accusations selon lesquelles il aurait été violent avec l'un de ses enfants lors d'un vol entre la France et Los Angeles.



Brad Pitt, qui a gagné un Oscar du meilleur film pour avoir produit "12 Years a Slave" (2013), n'a pour l'instant droit de rendre visite à ses six enfants, dont trois ont été adoptés, que sous la supervision d'un thérapeute, selon un accord de garde temporaire.



Une audience pour examiner la motion déposée par Brad Pitt a été fixée au 17 janvier.



Les deux acteurs, deux des plus grands noms d'Hollywood, dont le divorce est scruté par la presse mondiale, s'étaient mariés en France en août 2014 et formaient un couple depuis 2004.



