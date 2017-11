Boxe Thaï – Knees of Fury 67 : Tahiti défendra ses couleurs en Australie

Arrivés à destination après une nuit d’escale en Nouvelle-Zélande, les guerriers sont prêts à monter sur le ring. Même si les Tahitiens sont conscients que la bataille est loin d’être gagnée d’avance, après deux mois de préparation les corps et les esprits sont prêts au combat.



La rencontre des -76 kg opposant le champion Teva Paulet à l’Australien de l’universal fight club, Stephen Legerski, sera le combat phare de la soirée. Stephen Legerski détient actuellement la ceinture de champion du Pacifique et Teva Paulet va faire de son mieux pour le détrôner et revenir avec une ceinture pour Tahiti.



Pour Eddy Bellais et Enoha Tauraatua, il n’est pas question de ceinture, mais de titre IKFB. Eddy Bellais, qui a acquis une expérience certaine lors des derniers Jeux d’Asie, pendant lesquels il a combattu face au numéro 1 mondial, sera opposé au sociétaire du club Young Lions, Tom Wilkins, qu’il affrontera dans la catégorie des -70kg.



Quant au poids lourd, Enoha Tauraatua de la presqu’île, il fera face à David Tuitupou dans la catégorie des +100kg. En attendant le grand soir, les Tahitiens peaufinent les techniques et surveillent leur poids de très près pour mettre toutes les chances de victoire de leur côté. Sport Tahiti