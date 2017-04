Boxe : Tefana Boxing brille à Bora-Bora

Et ils sont revenus cette semaine avec 5 victoires et de superbes souvenirs dans leurs bagages. Une excellente préparation pour parfaire les derniers détails avant leur déplacement international en Nouvelle-Zélande pour le Boxing Explosion 6 le 22 avril.



Pierre Nena, vice-président de Tefana Boxing et co-entraineur du club tenait à remercier le Toa Boxing Club et la famille Lenoir pour leur accueil chaleureux, la soirée de boxe, et le super séjour qu’ils ont permis de vivre aux jeunes boxeurs de Faa’a.



Nous reviendrons très prochainement sur ce déplacement international avec l’interview de Tafai Nena, le président du club, et entraineur 1 étoile AIBA.



