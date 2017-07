Boxe Pro : Tautuarii Brillant victorieux à Limoges

L’ambiance a été appréciée par le public, les familles et les supporters. La journée était parrainée par Mahyar Monshipour, un des boxeurs français les plus titrés de sa génération. On notait également la présence de Belinga Dieudonné, champion de France professionnel 2015. Tour à tour se sont succédés sur le ring, des boxeurs débutants et des amateurs très engagés.



Le seul combat pro de la journée allait voir entrer en scène Tautuarii Brillant, notre Ambassadeur Air Tahiti Nui, pour son 10e combat professionnel. Tautuarii, licencié au Victoria boxing club d’Orléans, était opposé au valeureux Letton, Boriss Lesins. Pas de round d’observation pour les deux boxeurs qui sont rentrés sans attendre dans le vif du sujet.



Un match engagé face au letton



Le Letton, plus grand et avec une plus longue allonge, tente de tenir Tautu à distance avec des jabs qui font mouche. Cela ne fait pas reculer Tautu qui remise dans la foulée et qui parvient, non sans risques, à pénétrer la garde de son adversaire pour le toucher dans le corps à corps. Un combat intense, ou rien n’était joué d’avance, qui tient le public en haleine et qui se termine par la victoire aux points de Tautuarii qui reste invaincu sur ses 4 derniers combats.



Cette victoire devrait lui permettre de prétendre au classement en groupe B de sa catégorie, après un passage en commission. La perspective de combats en 8 et 10 rounds pourrait s’ouvrir à lui. Retour au fenua maintenant pour une très courte trêve avant la reprise des entraînements en prévision de sa prochaine échéance en septembre.



Tautuarii Brillant : « Un clin d’œil à Here, une étudiante tahitienne de Limoges, à son frère et à sa maman qui se sont retrouvés là par hasard et dont les encouragements m’ont fait chaud au cœur, et félicitations pour ton diplôme d’assistante sociale. Merci également à tous les soutiens, amis et à ma famille du fenua, love you all. Enfin un merci particulier à Air Tahiti Nui, et à son équipe marketing et communication. » RB / Sport Tahiti