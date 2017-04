Boxe : Mathias Noto n’a pas eu raison de Tautuarii Brillant à Toulon

C’est dans une salle comble et une ambiance survoltée en la faveur de Matthias Noto, à domicile, Tautuarii avec l’humilité qui le caractérise, fait son job (donner le meilleur de lui même dans les conditions du moment, respecter son adversaire, faire honneur au club organisateur, et donner du plaisir au public). Face à un adversaire très technique et porté par son public, Tautu boxe de manière posée et agressive, ce qui lui a permis de tirer son épingle du jeu.



Il obtient un match nul à l’issue de 4 rounds d’une grande intensité. Un résultat plus que satisfaisant pour l’équipe de Tautuarii qui au fil des combats et à force de travail, gagne en confiance et peaufine sa boxe. Félicitations à ce tamarii Tahiti, ambassadeur Air Tahiti Nui, qui s’accroche et fait son chemin dans ce monde au combien difficile de la boxe professionnelle.



Prochaine échéance ce sera à Taranaki en Nouvelle-Zélande le 26 mai prochain. Tautuarii et son équipe de vbc d’Orléans remercie Matthias Noto et son club de Toulon pour l’accueil qui leur a été réservé et le combat. Il remercie aussi ses coachs (Tunoa et Alexandre Destang, Thierry Primault, Heimuli Assasio, Rony Ehu…), ses partenaires de salle, les dirigeants de club et bien entendu Air Tahiti Nui et son équipe de communication. Un grand mauruuru aussi aux amis et à la famille au Fenua.



Suivez tous nos Aito à l’international sur www.sportstahiti.com.