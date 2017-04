Boxe : Les boxeurs Tahitiens à la conquête des Terres Maori

Menés par Pierre et Tafai Nena de Tefana Boxing, les 7 boxeurs sélectionnés sont Nohealanie Salmon, Aroarii Kong-Fou, Heremoana Vahinemoea, Tehema Tepa et Teiki Huuti de Tefana Boxing. Ils sont accompagnés par l’expérimenté Heimata Neuffer de Central Olympic Boxe, et de Haavini Atiu de Bora Bora.



Les combats se tiendront ce samedi 22 avril au Kensington Stadium de Whangarei et nos aitos affronteront des guerriers venant d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Cuba ou encore d’Argentine !



Les organisateurs de ce déplacement souhaitaient remercier l’ensemble des familles pour le soutien des athlètes, et surtout les sponsors et notamment Air Tahiti Nui, partenaire du club de Tefana Boxing !



Suivez l’ensemble de nos Aito à l’international sur www.sportstahiti.com.