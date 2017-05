Boxe : Le second acte en faveur des boxeurs d’Uzes de France

Salem Maharzi, le coach d’Uzes : On a vraiment eu deux belles soirées de Boxe ! La première soirée un peu difficile pour nous, car mes boxeurs avaient un peu d’appréhension par rapport aux boxeurs Tahitiens. Ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber mais finalement on a fait ce qu’il fallait. Lors de la deuxième soirée, on était plus confiant, plus relâché et on a mis en place une stratégie qui a fonctionné car on gagne la deuxième confrontation ! On a fait le boulot ! En tout cas, je suis très très content de l’accueil, de l’organisation, de la fédération qui a mis en place deux soirées très professionnelles. Vous savez, on entend de droite à gauche des gens qui dise que à Tahiti ce n’est pas très sérieux. Mais moi, je conseille à tous les clubs de métropole, si ils ont l’occasion de venir boxer à Tahiti car c’est un exemple d’organisation et d’accueil. Pour finir, je remercie chaleureusement Rodrigue Ah Min et je vous le dis, la revanche aura lieu en métropole ! On attend maintenant les tahitiens ! »



La prochaine soirée de la Fédération Polynésienne de Boxe aura lieu le 9 Juin 2017.



Suivez l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.