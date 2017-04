Boxe : Le Fenua brille chez nos cousins Maori

Ia ora na Tafai, comment s’est passé ce déplacement ?



Nous revenons avec 3 victoires, celle de Heimata Neuffer de Central Olympic, ainsi que celles de Tehema TEPA et Teiki HUUTI de Tefana Boxing. 1 match nul pour VAHINEMOEA Heremoana, et 3 défaites. Nous sommes satisfaits du résultat car la moyenne d’âge de notre délégation est de 17 ans. Ils sont très jeunes et ont encore la vie devant eux pour continuer à apprendre et à progresser dans la Boxe. Venir à l’étranger défendre les couleurs de notre pays face aux meilleurs mondiaux, c’est une magnifique performance et nous sommes fiers d’eux.



Quel a été le plus beau combat de la soirée ?



Le plus beaux combats restera sans conteste celui de Heimata Neuffer. Il revient de France avec beaucoup d’expérience et en fait profiter aux jeunes. Il prouve encore une fois que nous avons notre place parmi les meilleurs dans le monde de la Boxe. Mais ils ont tous du mérite et nous sommes fiers d’eux !



Et après l’effort le réconfort ?



Yes, après la soirée, nous avons tous bien profité du voyage ! Visite de la ville, virée bowling et arcades… C’était top ! Surtout que certains voyageaient pour la première fois. En plus les derniers jours nous avons pu nous entrainer et faire des test matchs avec les autres délégations et nos jeunes n’ont pas à rougir de leur niveau! Nous revenons avec beaucoup d’expérience, et de beaux souvenirs de ce déplacement !



As tu des remerciements ?



Je tenais vraiment à féliciter tous les boxeurs de Tefana Boxing qui ce sont entraînés très dur pour ce déplacement, depuis 3 mois, 6 jours sur 7. C’est beaucoup de sacrifices. Je remercie aussi leurs parents qui nous font confiance, et qui nous aident sans compter.



Merci à Central Olympic et ATIU boxing club pour leur confiance, cela nous permet par la même occasion de faire profiter aux boxeurs de Raiatea et Bora-Bora de nos déplacements internationaux. C’est pour que le niveau dans nos îles augmente également.



Merci à nos partenaires comme Air Tahiti Nui, pour leur soutien au club. Et enfin, je souhaite terminer avec un grand MERCI a mon père, Pierre NENA, car sans lui rien de tout ça ne serait possible.



