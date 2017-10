Boxe – Heiva Tuaro : La qualité était au rendez-vous

Retour victorieux pour Roger Waoute



En – 64kg, Roger Waoute (Hititoa) a fait un retour victorieux face au généreux Teiva Tapi (Tefana BC), Roger s’impose aux points. En -69kg, deux jeunes pointures s’affrontaient, Eddy Tuuhia (Hititoa) et Hokini Commings (Te Ui no Manotahi). Les deux protagonistes allaient offrir au public une très belle opposition technique, physique où la moindre faille allait être exploitée. Finalement, personne n’allait prendre l’ascendant sur son adversaire, le combat se terminant par un match nul.



Même intensité et même résultat nul dans le combat en -75kg opposant Heiarii Mai à Torea Jubely, les deux n’étant pas à leur première opposition. L’ultime combat de la soirée allait voir Tehema Tepa (Tefana BC) et Teiki Maorau (AH Min BC) se rendre coup pour coup et c’est dans le dernier round que Tehema Tepa allait prendre un léger avantage pour remporter ce combat.



Le prochain rendez vous de la FPB est le challenge Maco Nena qui aura lieu les 23, 25 et 27 Octobre 2017. Sport Tahiti