Boxe : Championnat Minimes, Cadets, Juniors de la Fédération Polynésienne de Boxe

Comme chaque année, La Fédération Polynésienne de Boxe organise ses championnats de Polynésie Jeunes (Minimes, Cadets et Juniors). Quinze clubs sont représentés et issus de Tahiti, Moorea, Bora Bora et Raiatea. 55 jeunes seront présents pour faire étalage de leur style pugilistique.



Les deux soirées sont délocalisées à la salle Pito Hiti de Papenoo où l’ont sait que les passions du Noble Art seront au rendez-vous ! Premier coup de gong à partir de 18H.



Tarifs :



Adulte : 1000XPF

+12 ans : 500XPF

Enfant : -12 ans gratuit

Suivez l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com. Programme soirée du vendredi 17 Février (135.61 Ko)

Programme soirée du Jeudi 16 Février (143.2 Ko)



Rédigé par Sportstahiti.com le Jeudi 16 Février 2017 à 08:49 | Lu 85 fois

Sports | Présidentielles 2017 | Parau Ha'uti | La tribune politique | La video de la semaine | OPEN | En exclu sur TAHITI INFOS | Faire-parts | Décès | Mieux comprendre | SportLive | Expression libre | CCISM | Le savez-vous? | SERVICES | Archives | TIFO, la monarquenovela | programme TV | Hawai Nui va'a 2016 | Observatoire des Prix | Tiki