Boxe « Championnat Jeunes » : Les premiers espoirs sacrés

Chez les minimes garçons, on retiendra les performances de Tumufenua Hiriga et Mickael Cerfontaine tout deux issus du Papenoo Boxing Club. Tandis que chez les minimes filles, Hanitiea Hatitio a pris le meilleur sur Orihei Alfonsi en -45kg. Dans l’autre finale, Teeeva Faaruia, pour son premier combat, s’est imposée aux points face à Vedelya Yun Shan Fat (Outumaoro BC).



Chez les cadets, six finales étaient programmées mettant aux prises des cadets aguerris pour certains et d’autres dont c’était le baptême du feu. Ainsi, Ariihau Tehahe (UFA BC) et Teiki Huuti (Tefana BC) ont été expéditifs en remportant leur combat par arrêt de l’arbitre. La dernière finale tant attendu en -75kg, opposant le champion de Bora Bora Havini Atiu au jeune « local » du soir Temaku Hiriga (Papenoo BC) qui boxait devant son public, a tenu toutes ses promesses tant en intensité qu’en qualité de boxe. Peut être un peu trop sûre de lui, Havini a laissé Temaku renverser la vapeur lors du deuxième et troisième round où le boxeur de Papenoo a pris l’ascendant sur le combat.



Un belle première soirée de boxe où les amateurs du Noble Art ont pu apprécier la qualité des jeunes pugilistes. On retiendra aussi le sans faute du Papenoo BC avec quatre victoires sur quatre possibles dans les finales. Mais aussi la présence dans six finales du club de Central Olympic.



Les résultats :



Finales :



Minimes garçons :



-36kg : Tumufenua Hiriga (Papenoo BC) bat Manua Clark (Tamarii Mataiea BC) aux points

-38kg : Nykee Gobrait (Avia Club) bat Manatoa Guillemet (Central Olympic) aux points

-40kg : Ieremia Delord (Papenoo BC) bat Ismaël Punu (Central Olympic) aux points

-42kg: Mickael Cerfontaine (Papenoo BC) bat Temanea Lanteires (Tamarii Mataiea BC) aux points



Minimes Filles :



-45kg : Hanitea Hatitio (Ah Min BC) bat Orihei Alfonsi (Ah Min BC) aux points

-54kg : Teeeva Faaruia (Central Olympic) bat Vedelya Yun Shan Fat (Outumaoro BC) aux points



Cadets garçons :

-52kg : Tehiva Yeung (Central Olympic) bat Boris Lanteires (Tamarii Mataiea BC) aux points

-54kg : Tokitea Tokoragi (Central Olympic) bat Manutea Hauata (Manu Ura) aux points

-60kg : Ariihau Tehahe (UFA BC) bat Rai Mouchi (Tefana BC) par jet de l’éponge au 1er round

-66kg : Teiki Huuti (Tefana BC) bat Ariitahi Moity (Central Olympic) par arrêt au 2ème round

-75kg : Temaku Hiriga (Papenoo BC) bat Havini Atiu (Papenoo BC) aux points



Demie finales :



Minimes Garçons -72kg : Yannick Aiho (Te Uo no Manotahi) bat Hirohito Teraiamano (Manu Ura) aux points

Cadets -69kg : Toriki Tepakou (Ah Min BC) bat Mateau Lenoir (Ah Min BC) aux points

Juniors -91kg : Tehama Tepa (Tefana Boxing) bat Ariimoana Flohr (Ah MIn BC) par KO au 1er Round

Cadets +91kg : Vahinemoea Heremoana (Tefana Boxing) bat Haoariki Harehoe (Vairao) aux points

