Bourde aux Oscars: l'Académie ne veut plus des deux comptables de PwC

LOS ANGELES (AFP) - L'Académie des arts et sciences du cinéma ne travaillera plus avec les deux comptables du cabinet PricewaterhouseCoopers qui ont interverti deux enveloppes aux Oscars dimanche, provoquant l'annonce du mauvais lauréat du meilleur film, une bourde historique.



Brian Cullinan et Martha Ruiz, les deux comptables qui se trouvaient en coulisses, en charge de donner aux présentateurs des Oscars les enveloppes rouges contenant le nom des lauréats dans chaque catégorie, seront donc désormais persona non grata lors des prochaines cérémonies, a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'Académie.



Le cabinet d'audit lui-même ne fait pas pour l'instant l'objet de sanctions de la part de l'Académie, a ajouté cette porte-parole.



Les deux comptables incriminés, qui avaient distribué les fameuses enveloppes ces quatre dernières années, sont à l'origine du plus gros dysfonctionnement jamais vu aux Oscars, des cérémonies d'habitude très lisses et cadrées au détail près.



Dimanche, quelques minutes à peine après avoir été photographié en train de twitter des photos de célébrités depuis les coulisses - dont Emma Stone lauréate de la statuette de meilleure actrice - M. Cullinan a donné la mauvaise enveloppe à Warren Beatty: meilleure actrice et non meilleur film.



Celui-ci, intrigué en l'ouvrant, n'a rien dit et l'a montrée à son ex-partenaire du film de légende "Bonnie and Clyde", Faye Dunaway. Celle-ci, lisant "La La Land" sous le nom d'Emma Stone, a cru qu'il s'agissait du nom du film gagnant et l'a proclamé.



Il a fallu plus de deux minutes et demies pour que la méprise soit corrigée et que les producteurs de "La La Land", qui avaient presque fini leurs discours de remerciements, annoncent l'erreur et invitent l'équipe de "Moonlight", vrai gagnant de la statuette la plus prisée de l'année, à monter sur scène recevoir leur prix.



Le cabinet PricewaterhouseCoopers n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP.