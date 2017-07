Bosnie: un Néo-Zélandais tente de prendre l'avion avec 24 baïonnettes

Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | AFP | jeudi 13/07/2017 - Un Néo-Zélandais a été arrêté mercredi à l'aéroport de Sarajevo alors qu'il tentait d'embarquer 24 baïonnettes dans un vol à destination de Dubaï, a indiqué à l'AFP une source policière.

Dans son sac, les policiers aux frontières bosniens ont aussi trouvé des munitions pour une mitrailleuse lourde et divers matériels militaires, a par ailleurs indiqué la police, qui n'a pas précisé s'il s'agissait d'un collectionneur.

Remis à la justice, le passager est l'objet d'une enquête pour "trafic d'armes et d'équipements militaires".

La Bosnie et plus généralement les Balkans sont au cœur du trafic d'armes en Europe. Souvent issues des dépôts d'armement de l'ère titiste, ces armes utilisées durant les guerres balkaniques des années 1990 sont prisées de longue date par les milieux criminels occidentaux.

Selon une estimation de l'ONU datant de 2013, les 3,5 millions d'habitants de la Bosnie seraient en possession illégale de 750.000 pièces d'armes, malgré plusieurs opérations de récupération d'armes dans les années après le conflit intercommunautaire (1992-95).