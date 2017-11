Bora Bora : quatre obus ont déjà été détruits au large

BORA BORA, le 20/11/2017 - Les opérations de destruction des neuf obus américains trouvés dans la passe de Bora Bora ont démarré dimanche. D'importants moyens ont été déployés et quatre obus ont d'ores et déjà été détruits au large. La mission de déminage continuera cette semaine.



Plusieurs militaires de la Marine nationale et de la gendarmerie sont en mission à Bora Bora, afin de détruire les neuf obus découverts il y a quelques jours, dans la passe.



Deux patrouilleurs, Arago (Marine nationale) et Jasmin (Gendarmerie) ont été envoyés sur place. Des plongeurs démineurs sont également de la partie.



L'objectif étant de détruire ces obus au large. Les opérations de récupération et de destruction ont démarré dimanche, où " quatre obus, dont les deux dotés de la plus forte charge explosive, ont d’ores et déjà été détruits au large de Bora Bora, en plein eau ", indique le communiqué du Haut-commissariat.



Le travail des militaires continue pour en faire autant avec les cinq derniers obus.



Ces obus datant de la seconde guerre mondiale ne présenteraient pas de danger immédiat, mais comme le dirait le vieux dicton : mieux vaut prévenir que guérir. D'ailleurs, le Directeur de cabinet du Haut-commissariat, Frédéric Poisot s'est rendu sur place, dimanche. " Il a pu apprécier l’efficacité des mesures de sécurité mise en place pour protéger les usagers de la mer ", poursuit le communiqué.



Une attention particulière est portée à la protection de la faune marine, dans le cadre de ces opérations.



Et " en fonction des conditions météorologiques, la mission devrait s’achever en milieu de semaine ", conclut le communiqué du Haut-commissariat.