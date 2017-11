Bora Bora : le centre de compostage, unité essentielle pour la commune

BORA BORA, le 22/11/2017 - Dans un communiqué, la municipalité dresse son bilan, un an après avoir récupéré en régie le centre de compostage des déchets verts. Et "les résultats sont plutôt satisfaisants". Plusieurs rencontres ont eu lieu auprès des habitants pour les sensibiliser au tri des déchets.



Cela fait un an que la commune de Bora Bora a repris en régie le centre de compostage. Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, la municipalité souhaite dresser le bilan de ses actions.



Durant plusieurs mois, des opérations de sensibilisation ont été menées auprès des habitants afin qu'ils comprennent de l'importance à trier leurs déchets. Aujourd'hui, selon la mairie, 90 % des foyers ont compris le message.



Le maire estime que ce centre de compostage est une " unité essentielle " pour gérer au mieux les déchets.



Toujours selon la mairie, " le centre produit, actuellement, 25m3 par mois et près de 700 sacs ont été vendus depuis la réouverture. "



" Les informations pratiques de la vente : le sac de 50L est à 1000xpf, le vrac à 10000xpf et le bigbag à 15000xpf. Les bons sont à régler à la régie de la Mairie et les sacs à récupérer au centre situé à Povai devant Vaitehi. Plus d’informations auprès du service Environnement au 40 605 800 ", indique la municipalité.