Bora Bora : le bateau-pompier est désormais opérationnel

BORA BORA, le 21/03/2017 - Le "Te arai Moana" immatriculé PY2231 est à nouveau à flot. Les évacuations sanitaires pourront donc reprendre grâce à la navette de la Commune, appelée communément le bateau-pompier. Le Maire Gaston Tong Sang est allé le récupérer à Raiatea pour vérifier son fonctionnement, avec l’appui de ses chefs de services techniques.



Les évacuations sanitaires au départ de Bora Bora pourront reprendre de plus belles. Grâce au " Te arai Moana ", les malades pourront être transférés dans de meilleures conditions, jusqu'à l'hôpital d'Uturoa, à Raiatea.



Le maire de Bora Bora a donc réceptionné et vérifié le bateau-pompier de la commune. Un important investissement a été nécessaire pour remettre la navette aux normes.



" L’armature n’a pas changé, puisqu’il était déjà équipé pour tout type de secours. C’est l’équipement à l’intérieur qui a été amélioré. La navette est désormais dotée d’une radio VHF plus puissante et d’une balise cospas, dite radiobalisée de localisation de sinistre, capable de fonctionner dans différentes conditions extrêmes ", indique un communiqué.



Le contrôle des radeaux de sauvetage, d’ouverture, d’accastillage, etc, a aussi été réalisé. " Tout est prêt pour répondre au mieux à notre service public ", a conclu le tāvana.