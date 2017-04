Bora Bora : L'agresseur sexuel gardait sa victime le temps des vacances scolaires

PAPEETE, le 3 avril 2017 - Un homme de 38 ans devait être jugé ce lundi en comparution immédiate à Papeete pour avoir caressé et glissé sa main dans la culotte d'une adolescente de 13 ans, le 29 mars dernier à Bora Bora. Il a demandé un délai pour préparer sa défense. Son maintien en détention a été ordonné jusqu'au procès, le 9 mai prochain.



L'homme de 38 ans interpellé par les gendarmes pour l'agression sexuelle, mercredi dernier, d'une fillette de 13 ans à Bora Bora devait être jugé ce lundi en comparution immédiate. Ce guide touristique de profession a finalement obtenu un délai pour préparer sa défense. Son maintien en détention a été ordonné par le tribunal en attendant le procès, reporté au 9 mai prochain.



Si en pareil cas le fond du dossier n'est pas, ou peu abordé, l'audience de renvoi permet au prévenu de dire quelques mots. Et c'est un homme qui semblait lui-même surpris de s'être mis dans une telle situation qui s'est exprimé aujourd'hui à la barre : " Je regrette sincèrement, je m'en excuse auprès de cette famille, je ne sais pas ce qu'il m'a pris ce matin-là ". A son casier judiciaire ne figurent en effet que deux condamnations, anciennes, pour des conduites en état d'ivresse. Le prévenu, lui-même père de trois enfants, a un travail stable dans le secteur du tourisme. Il organise des excursions lagonaires.



"Dans les vapes"



Il semble que l'alcool ait coulé à flots la veille des faits. " J'étais encore un peu dans les vapes ", se souvient le guide, le matin de son passage à l'acte. L'homme reconnait d'ailleurs une consommation régulière d'alcool et de pakalolo. La victime n'était autre que la fille d'un couple d'amis qui lui avait été confiée le temps des vacances scolaires. Le prévenu aura l'occasion de s'en expliquer à l'audience correctionnelle du 9 mai, mais selon les déclarations de la victime, et les constatations médicales, il l'aurait caressée et lui aurait glissé la main dans la culotte pour la tripoter. Des faits graves qui lui font encourir une peine maximale de 7 ans de prison. Le médecin du dispensaire de Bora Bora a délivré une incapacité totale de travail de 90 jours à l'adolescente, âgée de seulement 13 ans.



Le tribunal a justifié le maintien en détention du trentenaire par le risque de réitération des faits. Le prévenu devra faire l'objet d'une expertise par un médecin psychiatre pendant son séjour à Nuutania. Selon son avocate, il souffrirait de problèmes récurrents avec l'alcool et " se battrait contre ses démons " depuis la disparition tragique de son frère mort dans ses bras en 2008.