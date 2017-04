Bodyboard – Teahupo’o Tahiti Challenge 2017 : Belles conditions pour le début de la compétition

Le Teahupo’o Tahiti Challenge est une compétition de bodyboard internationale, elle est la deuxième étape du championnat du monde proposé par l’APB, l’association des bodyboardeurs professionnels. L’APB est l’équivalent de la WSL pour le surf même si elle possède moins de moyens que cette dernière. Cette épreuve avait fait son grand retour à Tahiti en 2016 après 13 années d’absence.



Rappelons que le bodyboard est une discipline très appréciée en Polynésie, notamment chez les jeunes. En début d’année, la projection du film indépendant « Ride in Peace » avait fait salle comble. Le bodyboard est une discipline proche du surf mais elle possède son identité propre, ses figures et ses icônes. Le Hawaiien Mike Stewart en est une, le Tahitien Nicolas Richard est un des plus anciens compétiteurs polynésiens.



La compétition, qui a débuté dans de belles conditions avec des vagues de 2-3 m, est soutenue par la fédération tahitienne de surf, le Tahiti Iti surf club, le Ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports ainsi que par différents sponsors locaux tels que l’Opt, Tntv, Air Tahiti Nui, l’IJSPF…