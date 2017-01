Bodyboard – Production de film : Gros succès pour « Ride in Peace » de Tshany Teissier

On pourra reprocher les imperfections techniques ou l’absence de scénario mais le film est authentique, rythmé et riche en belles séquences, avec en bonus beaucoup de moments d’émotion. La production de ce film s’est faite sans l’intervention des sociétés de production audiovisuelles connues de la place, elle n’en reste pas moins de bonne facture, d’autant plus que le but est atteint par le réalisateur Tshany Tessier : toucher le public.



Il aura fallu trois ans au tatoueur Tshany Tessier pour mener à bien ce deuxième projet de film, après son premier « SAP » de 2011. Le schéma de production est novateur, plusieurs contributeurs on filmé les différentes scènes sur un laps de temps de trois années. On citera notamment Tamatoa Cowan, le talentueux surfeur-producteur de Huaprod déjà connu pour la qualité de ses prises de vues au cœur des vagues de récif du fenua.



La démocratisation de la GoPro auprès des nombreux « riders » de Tahiti a également contribué au dynamisme du film, qui mélange prises de vues classiques avec beaucoup de prises de vues en caméra embarquée de type Go Pro. Les choix musicaux sont une vraie réussite, très importants dans un film de surf, on sent bien derrière la sensibilité artistique et la personnalité affirmée de Tshany, un des tatoueurs reconnus de Tahiti, star du festival Tatoonesia qui s’est déroulé cette année justement en face du spot.