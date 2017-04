Bob Sinclar arrive ce soir à Tahiti !

PAPEETE, le 5 avril 2017 -Le porte-drapeau de la French touch dans les clubs du monde entier, qui est aussi le premier à avoir été récompensé notamment du titre de meilleur DJ français, se produira en effet au fenua pour la première fois ! Vendredi soir, Bob Sinclar ("Love Generation", "World, Hold On", "Rock This Party"…) fera vibrer et danser le public local en pleine rue Jeanne-d'Arc, où une scène géante accueillera le maître de la house et des DJs locaux. Trois mille personnes sont attendues pour cet événement exceptionnel.Aussi, toutes les places VIP sont parties, et il ne reste plus que quelques centaines de places à la vente. Notez par ailleurs que L'Oasis du Vaima vous prépare de quoi vous rassasier ; des sandwiches seront disponibles aux différents bars. Des assiettes de petits fours seront proposées aux VIP.Tahiti Infos avait révélé la venue de Bob Sinclar dès le 1er février, retrouvez notre article : http://www.tahiti-infos.com/Festival-electro-Bob-Sinclar-le-maitre-de-la-house-vient-faire-danser-Tahiti-_a157423.html Le DJ français nous avait accordé ensuite une interview exclusive que vous pouvez retrouver ici : http://www.tahiti-infos.com/Bob-Sinclar-a-Tahiti-J-arrive-avec-toute-l-energie-de-ma-musique-_a159149.html