Bisbille autour de l'attribution du marché public des travaux routiers (màj)

Pour sa part, la Polynésie a assuré que la société Boyer a toutes les compétences pour répondre à ce marché. A son tour, l'avocat de la défense a balayé les arguments du banc d'en face d'une phrase aux mots choisis : "Nous sommes face à un cartel qui veut éviter qu'un nouveau concurrent fasse son entrée sur le marché."



La défense était auparavant revenue sur la précédente attribution d'un marché de ce type à un groupement de société, alors composé des quatre sociétés aujourd'hui requérantes. "Le marché n'était pas caractérisé par une grande concurrence. Aujourd'hui, nous avons trois sociétés qui forment un groupement et une société qui n'en est pas membre, mais c'est tout comme."



Il a par ailleurs insisté sur l'expérience de son client dans des travaux de routes bétonnées "qui ont des similitudes avec des routes bitumées." Cet argument a suscité des mouvements de contestation et des rires étouffés dans la salle. Quant à la question de la centrale, la société Boyer a précisé dans son offre qu'elle l'aurait. "Nous ne l'avons pas encore, où est le problème?" , a interrogé la défense avant ajouter que si l'appel d'offres exigeait d'avoir cette centrale, il y aurait là délit de favoritisme. " D'ailleurs, les routes ici sont en très mauvais état, ce n'est peut-être pas sans lien…" , a-t-il glissé.



L'autre moyen des requérants dans ce référé est l'insuffisance des informations. Ils ont estimé ne pas avoir eu assez d'éléments concernant les conditions sur le travail de nuit. Les sociétés ont envoyé une question au ministère de l'Équipement restée sans réponse. "Il y une possibilité d'interrogation et la réponse est obligatoire" , a précisé Maitre Mestre. Or, pour la Polynésie, la réponse était stipulée dans l'appel d'offres. Du côté de la défense, ce courrier n'avait que pour objet de " faire pression sur le ministre."



Au terme de plus de deux heures d'échanges houleux et animés, le président du tribunal a levé la séance. Ce samedi, la décision est tombée : les deux requêtes ont été rejetées. La SA Interoute et la SA Bernard Travaux Polynésie sont condamnées à payer 300 000 francs chacune à l'entreprise Boyer qui reste attributaire du marché. Un marché à 3 milliards de francs.