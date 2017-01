Bilan des intempéries et fermeture des écoles à Faa'a

FAAA, le 19/01/2017 - Depuis le vendredi 13 janvier, le mauvais temps persiste. Pour l’heure, la commune de Faa’a ne dénombre pas d’incidents majeurs.



Durant les mois de novembre et décembre 2016, les services techniques communaux ont procédé à l’élagage, au curage de l’ensemble des caniveaux et cours d’eau. Tandis que l’aviation civile a procédé au nettoyage du canal qui longe la piste de l’aéroport. Ces efforts conjugués ont sensiblement minimisé les dégâts sur le territoire de Faa’a.



Ces efforts des services techniques (aménagement urbain, collecte des déchets, eau, bâtiments, pompiers et brigade de police) se poursuivront afin de maintenir la sécurité de la population.



Ce jeudi 19 janvier 2016, seuls quelques incidents ont été recensés sans grande gravité :

- inondation dans le quartier FANATEA côté mer ;

- accident de la route sur la RDO sens Papeete/Punaauia à hauteur de la station shell ;

- chute d’arbres sur un câble électrique de EDT dans le quartier Timi à Heiri ;

- risque d’éboulement dans le quartier Timi à Heiri ;

- curage du caniveau à Puurai et à Pamatai Hills



De fait, le Maire et son conseil municipal informent de la fermeture de 4 établissements scolaires se trouvant dans une zone à risque (cours d’eau à proximité) : Farahei 3, Verotia, Heiri et Piafau demain vendredi 20 janvier 2017 uniquement.



En cas de besoin, vous pouvez joindre la Police municipale au 40 50 22 00 ou notre service Secours et Incendie au 18 pour éboulements ou tout autre désagrément (dégâts des eaux, rivières en crues...).