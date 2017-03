Bébé mort oublié dans une voiture : peine confirmée pour la mère en appel

PAPEETE, le 9 mars 2017 - La cour d'appel de Papeete a confirmé ce jeudi la condamnation à 3 ans de prison ferme, prononcée début 2016, contre cette jeune mère de famille qui avait laissé son bébé de 7 mois se déshydrater en plein soleil dans sa voiture à Paea.





Le drame remonte au mois de décembre 2012. L'enfant de 7 mois était mort de déshydratation sévère après être resté plusieurs heures attaché dans son siège auto dans la voiture de sa mère, stationnée en plein soleil du côté de Paea. A l'audience, la jeune mère de famille avait expliqué avoir " oublié " son enfant alors qu'elle était allée récupérer un gâteau chez une amie avec laquelle elle était finalement restée près de 1h30 à discuter, à l'heure du déjeuner.



En rentrant chez elle et bien qu'elle se soit aperçue de l'état de son fils, inerte et la tête penchée en avant, la maman l'avait de nouveau laissé dans la voiture pendant plus d'une heure, dans sa cour en plein soleil, repoussant le moment où il allait falloir expliquer l'indicible au père de l'enfant. Et sans jamais rien tenter pour lui venir en aide, le réanimer ou l'hydrater.



Une maman impassible sans affect pour son enfant



Condamnée une première fois à 3 ans de prison ferme en première instance, la mère infanticide par négligence a écopé de la même peine ce jeudi devant la cour d'appel. Comme en première instance et lors des audiences où elle a dû s'expliquer sur ce drame, la jeune femme a accueilli la sanction avec détachement et impassibilité, sans aucun affect pour son enfant. " Des histoires d'enfants abandonnés dans des voitures il y en a bien sûr, mais elle a commis une deuxième infraction en n'appelant pas les secours ", avait relevé le ministère public à l'audience. La prévenue est mère de deux autres enfants, deux filles.