Beachsoccer : Les Tiki Toa en route pour les Bahamas

Récemment désignée meilleure équipe de l’année 2016 lors des Trophées du Sport, la sélection nationale entrainée par Teva ZAVERONI avait entamé sa préparation pour cet évènement prestigieux il y a tout juste un an, en Californie, lors de l’ USA Beach Soccer Cup. Depuis, l’équipe s’était rendue en Suisse pour un camp d’entrainement, au Japon pour une série de test matches et à Dubai pour une compétition internationale.



A Tahiti, pour affiner leur condition physique, les joueurs ont pu notamment bénéficier des précieux conseils du préparateur physique Roberto COWAN, que l’on ne présente plus. Du côté du jeu en lui même, les terrains de beach soccer du Stade Willy BAMBRIDGE, de Taharu’u à Papara et de Mataiea ont accueilli l’équipe au cours des 8 derniers mois.



A 6 semaines du coup d’envoi du mondial, les Tiki Toa entrent désormais dans la dernière ligne droite de leur préparation. Ils se sont envolés hier soir pour Nassau où ils s’entraîneront matin et soir dans le but de se familiariser avec le sable et l’environnement de la capitale bahaméenne.



Pour ce camp d’entraînement intensif, le sélectionneur national, Teva ZAVERONI, a retenu un groupe de 14 joueurs parmi lesquels 11 étaient membres de l’équipe qui avaient atteint la finale au Portugal en 2015.



Si les 3 autres joueurs n’ont jamais disputé de phase finale de Coupe du Monde, deux d’entre eux comptent toutefois quelques sélections avec les Tiki Toa. Il s’agit de Teiva IZAL, qui a porté le maillot rouge et blanc entre 2012 et 2013 puis de Tunui PIHAATAE, qui faisait partie du groupe lors de la double confrontation contre le Japon au mois de septembre dernier.



Le dernier arrivé, Ariihau TERIITAU, est un jeune joueur qui jouit déjà d’une grande expérience. En effet, pilier de la défense de l’AS Pirae, le robuste stoppeur était capitaine de la sélection U-20 qui avait disputé la Coupe du monde U-20 de la FIFA en 2009 au Caire, en Egypte, sous la houlette de Lionel CHARBONNIER.



Parmi ces 14 joueurs, Teva ZAVERONI n’en retiendra que 12, comme stipulé dans le règlement du tournoi. Il devra faire des choix et communiquer sa liste finale à la FIFA au plus tard le 14 avril. Le sélectionneur polynésien a décidé d’emmener un groupe élargi à Nassau afin d’apporter du dynamisme aux séances d’entraînement de l’équipe, créer de l’émulation dans le groupe mais aussi pour palier à d’éventuelles blessures lors de la préparation. En incorporant des nouveaux joueurs dans le groupe, il s’agit également de préparer la relève des Tiki Toa.



Demi-finalistes en 2013 puis finalistes en 2015, les tahitiens tenteront cette année de décrocher le titre suprême. La première étape de leur quête débutera le jeudi 28 avril face au Brésil, Champion d’Amérique du Sud, vainqueur de la SAMSUNG Beach Soccer Intercontinental Cup 2016 et, par conséquent, grand favori de cette Coupe du monde.



Ils devront ensuite passer l’obstacle nippon dans leur deuxième match de poule avant d’affronter le champion d’Europe polonais le mardi 2 mai. On se souvient des deux rencontres amicales des Tiki Toa contre le Japon en 2016 qui s’étaient soldées par 2 défaites tahitiennes.



Quant à l’équipe nationale de Pologne, Naea BENNETT et les siens les avaient battus sur le score de 5 buts à 4 à Dubaï en novembre dernier.



La délégation tahitienne s’est envolée dans la nuit de mercredi à jeudi sur le vol Air Tahiti Nui TN 102 en direction de Los Angeles. Monsieur Jean-François MARTIN, membre du Comité Exécutif de la FTF et Vairani DAVIO, désignée Chef de délégation pour le tournoi étaient venus saluer les joueurs à l’aéroport.



Ces derniers feront étape à Miami avant d’arriver à Nassau le vendredi 17 mars à midi. L’équipe séjournera dans des appartements le long de la plage de Paradise Island, leur lieu d’entraînement pendant la préparation, avant d’intégrer quelques centaines de mètres plus loin, l’hôtel officiel de la FIFA le 24 avril 2017.



Liste des 14 joueurs pré-sélectionnés

Prénom Nom Club

Jonathan TOROHIA Mataiea BSC

Angelo TCHEN Tiki Tama BSC

Ariihau TERIITAU Tiki Tama BSC

Heimanu TAIARUI Tereone BSC

Raimoana BENNETT Tiki Tama BSC

Patrick TEPA Tiki Tama BSC

Raimana LI FUNG KUEE Tiki Tama BSC

Heiarii TAVANAE Tiki Tama BSC

Naea BENNETT Tiki Tama BSC

Tearii LABASTE Tiki Tama BSC

Teva ZAVERONI Mataiea BSC

Franck REVEL Tiki Tama BSC

Tunui PIHAATAE Mataiea BSC

Teiva IZAL AS Vénus BSC





Pour parfaire leur préparation, l’équipe se rendra le 9 avril en Amérique centrale, au Salvador, pour prendre part à la Copa Pilsener 2017.



Invités de marque du promoteur de l’évènement, les vice-champions du monde affronteront le Panama, tout récent champion d’Amérique Centrale, l’Equateur et le pays hôte dans une poule unique.



Les matches de cette 5ème édition se tiendront les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 avril prochains sur le stade de beach soccer de la Costa del Sol située dans le département de La Paz.