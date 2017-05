Beach Volley – Championnat du monde scolaire : Belle ambiance et niveau élevé au programme

Yvan Rousset, co-organisateur de l’événement



C’est un événement important pour le beach volley à Tahiti ?



« Important pour le beach volleyà Tahiti et important également pour le sport scolaire dans son ensemble puisque, pour la première fois, on a eu l’honneur d’avoir l’organisation d’un championnat du monde. On est très satisfaits de la participation puisqu’on a battu le record des derniers championnats organisés au Brésil avec 47 équipes engagées, contre 42 au Brésil. L’augmentation est assez significative. Nous avons 13 nations engagées. »



Satisfaits du début de l’événement ?



« Très contents, il y a eu quelques réglages à faire mais globalement on est très satisfaits. AU niveau du jeu, le niveau est très élevé sur les hautes catégories. Il y a des équipes qui sont d’un niveau mondial fédéral comme la Pologne, le Brésil ou la Chine. Il ne faut pas enterrer nos équipes trop rapidement parce que certaines ont perdu contre le Brésil, ce ne sont que les matchs de poule. »



Le beach volley en Polynésie se porte comment ?



« Le beach volley en Polynésie est naissant. Il y a eu une période où la fédération a lancé quelque chose et puis c’est tombé un peu dans l’oubli. On espère que cette attribution de championnat du monde va pouvoir redynamiser l’activité en Polynésie française. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Un énorme remerciement à tous nos bénévoles, on a à peu près 250 personnes dont 150 jeunes scolaires qui participent à l’organisation de l’événement. C’est énorme pour nous. Un merci également aux instances comme le Ministère, la Mairie, les moyens généraux, l’Ijspf etc… qui nous ont beaucoup aidés. » Propos recueillis par SB