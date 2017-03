Beach Soccer – Coupe du monde 2017 : « A nous d’être prêts le jour J »

L’aventure continue pour les Tiki Toa



Les deux leaders du groupe étaient à Nassau, capitale des Bahamas, pour le tirage au sort des quatre poules de la Coupe du monde de beach soccer qui se déroulera aux Bahamas du 27 avril au 7 mai 2017. Un tirage pas vraiment favorable puisque Tahiti se trouve dans la même poule que le Brésil, une équipe qui a été impressionnante en 2016.



La belle aventure Tiki Toa est née en partie de l’amitié entre Angelo Schirinzi et Teva Zaveroni. Nos Tahitiens eurent la possibilité de partir régulièrement en Suisse pour participer au championnat. Le joueur-entraineur emblématique Angelo Schirinzi est par la suite devenu leur coach. Les Tiki Toa participent à leur première Coupe du monde en 2011 mais c’est à domicile en 2013 qu’ils se font connaître du grand public en accédant au carré final et en s’octroyant la 4e place.



En 2015, lors de la Coupe du monde au Portugal, ils font encore plus fort en devenant vice-champions du monde. Ils se font battre par le pays hôte mais ils marquent à nouveau les esprits. Jonathan Torohia et Heimanu Taiarui obtiennent le gant d’or et le ballon d’or récompensant les meilleurs joueurs de la compétition. Heimanu Taiarui se fait engager par divers clubs avec lesquels il va s’illustrer courant 2016.