Beach-Soccer : 1er trophée de l’année pour les Tiki Toa en Amérique Latine

Invaincus dans cette compétition, nos aito ont d’abord du se défaire du champion de la CONCACAF (Championnat Américain), le Panama. Un match rude en ouverture de la compétition, mais qui a rapidement tourné à l’avantage des tahitiens. Naea Bennett, Teva Zaveroni, Heimanu Taiarui et Patrick Tepa se sont chargés de trouver 7 fois le chemin des filets. Score final 7 buts à 3.



Au tour suivant, cela a été au tour de l’Equateur de faire face aux Tiki Toa. C’est dernier n’ont pas fait dans la dentelle pour s’imposer 9 buts à 1. Tearii Labaste à notamment brillé en marquant un triplé, suivi de Taiarui, Tepa et Bennett, qui ont mis chacun un doublé.



Enfin la finale opposait Tahiti au pays hôte de la compétition, le Savador. Ayant manqué leur ticket pour la coupe du monde face au Panama, le Savador, souhaitait vraiment remporter ce trophée à domicile, mais s’était sans compter sur des tahitiens combatifs ! Qui vont marquer 10 fois, avant de soulever leur premier trophée de l’année (10-5).



Tandis que Heimanu Taiarui s’est vu remettre le trophée du meilleur joueur de la compétition, Naea Bennett et Patrick Tepa se partagent le titre de meilleur buteur de la compétition. De quoi mettre les Tiki Toa sur de bons rails avant la coupe du monde aux Bahamas, qui commencent ce samedi 22 avril.



