Basket - Coupe du Pacifique : Aorai et Excelsior s’imposent

La Coupe du Pacifique a eu lieu mercredi soir à Fautaua. Cette compétition fait se rencontrer le vainqueur du championnat de Polynésie avec le vainqueur du championnat de Calédonie, chez les hommes comme chez les femmes. Tahiti a fait un carton plein en s’imposant chez les hommes comme chez les femmes.



Cette année, c’est le club calédonien du 6e kilomètre qui a fait le déplacement pour venir affronter l’équipe masculine d’Excelsior et l’équipe féminine d’Aorai. Chez les femmes, les joueuses de Taunoa ont conservé leur titre en battant l’équipe féminine de l’AS 6e km 64-54 (33-30 à la mi-temps). On notera l’excellente performance des sœurs Lefranc, Océane (Aorai) et Alyzée (6e kilomètre) qui cette fois-ci étaient adversaires.



Chez les hommes, les joueurs de la Mission ont dominé leur homologues Calédoniens en remportant le match sur le score de 89-84 (49-40 à la mi-temps). Après avoir été menés pendant la majeure partie du match, les Calédoniens sont revenus à 81 à 81 deux minutes avant la fin…Mais ce sont finalement, les protégés d’Eric Teriieroiterai qui l’ont emporté après s’être fait une petite frayeur. Aorai et Excelsior sont donc qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France. Sport Tahiti