Banque de Polynésie : un taux de 2.9% pour remplacer sa voiture sinistrée

PAPEETE, le 1er février 2017. Dans un communiqué, la Banque de Polynésie annonce que, suite aux intempéries, elle propose une "offre de prêt dédiée à l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion, à titre personnel ou professionnel, est disponible dès aujourd’hui à des conditions privilégiées". "En justifiant des dégâts subis, chacun peut bénéficier d’un prêt véhicule sur 5 ans maximum au taux de 2,90%, sans apport et sans frais de dossier", indique Banque de Polynésie. "Quelle que soit leur banque, les personnes sinistrées peuvent dès à présent se rapprocher de l’agence Banque de Polynésie la plus proche pour bénéficier de l’offre véhicule. Les conseillers Banque de Polynésie proposent également des conditions préférentielles pour tout autre besoin de crédit dans ce contexte. Et notamment en partenariat avec la CASDEN qui s’associe à l’effort de solidarité pour proposer une offre de prêt d’urgence pour les Sociétaires polynésiens."