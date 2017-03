Ball-trap : Belles performances des Tahitiens en Nouvelle-Zélande

PAPEETE, 15 mars 2017 - Les championnats de Nouvelle-Zélande de ball-trap se sont déroulés la semaine dernière sur le site du Waikato Clay Target Club à Hamilton. Teiki Nanai et Hans Ata remportent dans leur catégorie respective le titre de champion de Nouvelle Zélande 2017 (High Gun).



Cette compétition, qui compte plus de 500 plateaux à tirer sur sept jours, a regroupé un peu plus de 350 tireurs venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Norfolk Island, de Nouvelle-Calédonie, de Samoa, de Tonga et de Polynésie française.



Cette année Tahiti s'est déplacé en force avec 11 tireurs issus des clubs du SCCT et de L'ASTT.



Teiki Nanai et Hans Ata se sont particulièrement illustrés en remportant le titre de champion de Nouvelle-Zélande 2017 (High Gun) dans leur catégorie respective, ainsi que plusieurs podiums. Aucun des tireurs n'a démérité. Pour une grande partie d'entre eux ce déplacement à l'extérieur était une première.



Le prochain rendez-vous sportif auquel participera des tireurs polynésiens sera le World Master Games 2017 à Auckland, Nouvelle-Zélande, du 22 avril au 29 avril 2017. Teiki Nanai et Tuanua Degage doivent y participer.



La délégation tahitienne présente aux championnats de Nouvelle-Zélande de ball-trap était composée de Tuanua Degage, Nanai Teiki, Francis Sanford, Rudolphe Ellacott, Ata Hans, Francis Adams, Alain Ellacott, Chant Leon, Taimana Teriierooiterai, Noël Frogier, et Jean-Claude Frogier.