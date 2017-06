Bal populaire du Tiurai : replongez dans l'ambiance musicale du Tahiti d'antan

PAPEETE, le 15 juin 2017 - Tahiti Music Prod souhaite remettre au goût du jour le bal traditionnel du Tiurai en conviant la population à un spectacle dansant le 14 juillet prochain. Rendez-vous est donné dans les jardins de la mairie de Papeete pour une rétrospective du Tahiti d'antan en musique et en images.





Prévu déjà en 2014, le bal populaire du Tiurai n'avait malheureusement pas vu le jour. Cette année, Tahiti Music Prod veut relancer l'événement. Christophe Longelin explique : "Depuis trois ans, un fort engouement suscité par les internautes sur notre page Facebook et tout notre entourage nous a encouragés à réfléchir à nouveau à ce projet. Nous souhaitons aujourd'hui le remettre au goût du jour, tout en conservant l’idée initiale. C'est pourquoi, nous proposons à la population un spectacle placé sous le signe de la convivialité et de l’émotion. Ce sera une rétrospective du Tahiti d’antan avec un dîner-show musical en début de soirée, suivi du traditionnel bal dansant jusqu’à 3 heures du matin. Pour le repas, nous servirons des plats locaux, comme du veau à la broche, du poisson cru au lait de coco, etc."



Les organisateurs désirent en effet rendre hommage à la "Belle époque" des années 50 à 70 et replonger les Polynésiens dans cette ferveur qui a fait les beaux jours de lieux mythiques comme le Quinn's, La Fayette, le Col Bleu, le Puo’oro, ou encore l’ancien Hôtel Tahiti, où bringue rimait avec joie de vivre. Karl Brinckfieldt, qui est en charge de la partie artistique, promet quant à lui "un show de qualité pendant deux heures qui mélangera des musiques de l'ancienne génération (Patrick Noble, Antoine Arakino, Gabilou, Esther, Mila, Petiot…) et de la nouvelle (Teiva LC, Maruia…)". D'ailleurs, Loma Aitamai sera la marraine officielle de l'événement. Douze musiciens assureront l'ambiance, avec notamment une section cuivre, et seront accompagnés par des choristes pour les harmonies. Au total, une vingtaine d'artistes interpréteront ainsi des chants d'époque pour ce show "Tribute to Tahiti d’Antan". Quant au bal, il sera animé par deux groupes : Le Rubis +, relayé ensuite par Team Feeling, aux sonorités plus modernes. Antoine Arakino, à l'origine de la première formation musicale, veut avant tout "rendre les gens heureux".