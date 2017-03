Bagarre à Papeete, un homme entre la vie et la mort

PAPEETE, le 10 mars 2017 - L'auteur du coup de poing, présenté comme amateur de boxe et de MMA, est actuellement en garde à vue dans les locaux de la DSP. Sa victime est dans le coma. La bagarre a eu lieu la nuit dernière devant les bars de nuit proches de la mairie.





Un jeune homme de 24 ans s'en est violemment pris, la nuit dernière, à un groupe d'amis qui avait passé la soirée à faire la fête dans les bars de nuit proches de la mairie. Selon nos informations, le jeune homme, amateur de boxe et de MMA, s'est dirigé spontanément vers l'un des membres de ce groupe et lui a asséné un violent coup de poing au visage. Le malheureux s'est écroulé, KO. Pris en charge par les secours, il a été transporté aux urgences dans un état critique.



Interpellation musclée



L'auteur du coup de poing était manifestement ivre. Il ressort des premiers éléments de l'enquête qu'une banale histoire de jalousie serait à l'origine de son coup de sang. Il aurait en effet reconnu son ex-petite amie à proximité de la victime, qui selon nos sources ne connaissait pas son agresseur. Le malheureux n'aurait rien vu venir et se retrouve aujourd'hui entre la vie et la mort.



L'auteur du coup de poing, qui a tenté de s'enfuir, s'est fait interpeller peu de temps après par les policiers de l'équipe de nuit de la direction de la sécurité publique (DSP). Une interpellation musclée qui a nécessité l'intervention de plusieurs fonctionnaires de police pour maîtriser le boxeur. L'un d'eux a été légèrement blessé.



Actuellement en garde à vue à l'hôtel de police, le boxeur doit être déféré au parquet.