Bac technologique : la liste des admis

PAPEETE, le 28 juin 2016. Les résultats du 1er groupe du baccalauréat technologique sont connus depuis 10 heures ce matin. Voici la liste des admis.





SÉRIE HÔTELLERIE A

AYO Bruce Areiti Ah Fou Lin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BRANGER Dana Morgane ADMIS MENTION BIEN

BROWN Phidelia Morgane PASSE SECOND GROUPE



C

CHAN Manaura David PASSE SECOND GROUPE

CROAS Noa Maurane ADMIS MENTION BIEN



D

DELMAERE Florine Navehau PASSE SECOND GROUPE



H

HOROI Rudy Heremoana ADMIS



L

LEQUERRE Vaiteanui Guillaume ADMIS MENTION BIEN

LY Manua Georges PASSE SECOND GROUPE



O

ORBECK Tehuihui Veronique ADMIS



R

REZZOUQ Fatiha Poerava Mihimana PASSE SECOND GROUPE

ROURA Fanauhere Myrna Keaulani PASSE SECOND GROUPE



S

SANFORD Justin Nohohakaiki ADMIS

SOI LOUK Jean-Francois Raimanatini ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T

TAKI Augustin Teihoarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAUROA Temaruarii ADMIS

TEIHOTUA Tamataua Era Shannen PASSE SECOND GROUPE





V

VALDERRAMA URRUTIA Kahai Exequiel Fernando ADMIS MENTION BIEN

VIDAL Hokulani Haamoe Helene PASSE SECOND GROUPE





SÉRIE ST2S SC. ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL A

AH-TSUNG Kehaunani Daiana ADMIS

ARAKINO Sabrina Poerava PASSE SECOND GROUPE



B

BONNETTE Manui Alexis Nathan ADMIS

BREUX Moana Mileta Sarah ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CARBAYOL Carine Hinalani Tepepe ADMIS

COLLOT Vincent Nicolas ADMIS

COWAN Hagaia Anne Reretava ADMIS



D

DEANE Tehere ADMIS



E

EHUEINANA Vaiheiani Julie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



F

FARGER Moana Lucie Moricette ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FIU Marie Louise Teuu PASSE SECOND GROUPE

FIU Tauraatuatemanahau ADMIS



H

HIKUTINI Kirei Nahana Juliana ADMIS



J

JOHNSTON Tehere Jane Martine PASSE SECOND GROUPE



K

KOHUEINUI Vaitiare PASSE SECOND GROUPE



L

LABORDE Mahealani Megane ADMIS

LAU-TAKAMOANA Joselina Marihini Tekonea ADMIS MENTION TRES BIEN

LE MARRE Pierre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LE NORMAND Charline Celine PASSE SECOND GROUPE

LI KIOU YI Poiete Coralie ADMIS



M

MAITERE Tiaihia ADMIS MENTION BIEN

MAKE Kurahiti Lorenza ADMIS

MATOHI Teura Debora Titaua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAURU-ROAPAMOA Josephine Tarapura ADMIS

MOORIA Raina Victorine ADMIS MENTION BIEN

NEHEMIA Matahi Aaron Brandon ADMIS



O

OHOTOUA Rosine Tiatau ADMIS

OPUU Matiata Tepaeva Nelia ADMIS



P

PAEAMARA Nuihere Rauena ADMIS

PAIE Maniley Nahema Haniarii ADMIS

PAPARA Christelle Urarii PASSE SECOND GROUPE

PERRY Abish Maeline Tepurotu ADMIS MENTION BIEN

PERRY Maud Maheata Helene ADMIS

POTIIREIATUA Menaherenounouhia PASSE SECOND GROUPE

PUHETINI Oceane Anasthasia Titikua PASSE SECOND GROUPE

PUKOKI-NATIKI Amarilys Opuhi Odissey ADMIS



R

ROUSSEAU Heilanie Rina Tereiga ADMIS MENTION BIEN



S

SIOU Vaihei PASSE SECOND GROUPE



T

TAHIATA Ariihau Philippe Ryan PASSE SECOND GROUPE

TARUOURA Maiarii Ravahere Peruvai PASSE SECOND GROUPE

TATARATA-MAHEAHEA Melina Isadora Titaina PASSE SECOND GROUPE

TAVAITAI Tauihara Huiatua Caroline PASSE SECOND GROUPE

TEAMOTUAITAU Sidney Poehere Paule ADMIS

TEARIKI Ravahiti Tevahine Martina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEATIU Liline Tahiaheui ADMIS

TEORU Vaerea ADMIS

TEUIRA Hinavai Morgane ADMIS

TEVENINO Teheikuaotaavau Cleo ADMIS

THEN Gnouk-Hion Josette ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIMAU Cheyenne Hinauarii ADMIS

TITIFA Reia Ines Tevaitoa ADMIS

TOULZA Stacey Auckelanie Lea PASSE SECOND GROUPE

TUAIVA Imivai Betty PASSE SECOND GROUPE

TUFARIUA Imihau Grace Lokelani PASSE SECOND GROUPE



V

VIVISH Matira Mathilde Hilaina PASSE SECOND GROUPE



Y

YUEN Keatea Even PASSE SECOND GROUPE





SÉRIE STD2A SC. TECHNO DESIGN ARTS APPLIQUES A

ANCEAUX Vaihere Camilla Isabelle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BIHL Lucy Tehinaopua ADMIS MENTION BIEN

BOULLEY Rahitimarama Guy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CLERAY Mehiti Angele Pootu Aroa ADMIS MENTION BIEN



D

DAGUENET Cathy Teua Bridgette ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DESCAMPS Oscar ADMIS MENTION TRES BIEN



G

GARET Hinarii Kelly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GONON Kathleen Tehina ADMIS



H

HIRAYAMA Tearaitoa Charley Toshio ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



I

ITCHNER Gilbert Deker Temoe ADMIS MENTION BIEN



K

KINCSES-DEAK Ateanui Sandor ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

KLIMA Yvenka Krystina ADMIS



L

LAIR Lena Oceane ADMIS MENTION BIEN

LENTCHITZKY Yohan Teraitua ADMIS MENTION BIEN

LI Moearii Hinarau Tevahine ADMIS MENTION BIEN



M

MARIASSOUCE Hanaiti Anthea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MASURIER Yse France Anna ADMIS MENTION TRES BIEN

MOUCHET Eva-Lyne Lucy Claudy ADMIS



P

PIDOU Marc Arenui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



R

REY Revatea Remy ADMIS



T

TEAUROA Tamahere Joseph Florent ADMIS

TEPA Rehia Jean-Daniel Turupe ADMIS MENTION BIEN

TEURA Manaiva Kohunohivaoa ADMIS MENTION BIEN

TEURURAI Heiteanui Zackary ADMIS





SERIE STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION A

ADAMS Charly Mihimana ADMIS

AUMERAND Temarama ADMIS



B

BACHELU Charly Arnaud Pascal ADMIS MENTION BIEN

BOUBE Hugo PASSE SECOND GROUPE



C

CHUNG-TIEN Lai Young Mahonri PASSE SECOND GROUPE

CORBEL Manate Waikirangi Edmond PASSE SECOND GROUPE



F

FARIKI Kiwani Clyde Heiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FIAHAU Eric Tukuaki Haunui PASSE SECOND GROUPE



H

HEITARAURI Herenui Junior PASSE SECOND GROUPE

HOATA Piitau Jerome ADMIS



I

IHORAI Vaiani Teuruonahe ADMIS

IOANE Stellio Junior Paehau PASSE SECOND GROUPE



L

LIAULT Heinui Marguerite Elisa PASSE SECOND GROUPE

LOISEAU Samantha Tearai ADMIS

LOISEAU Tuifaarau Rainui PASSE SECOND GROUPE



P

PERRY Nohoarii Tuhirangi ADMIS

PUNU Sandrwo Tafirei Kapiolani ADMIS



R

REHIA Ou'e Amina ADMIS

ROCHETTE Heipuarii Calvin ADMIS MENTION BIEN



T

TAATI Tetutau Lise PASSE SECOND GROUPE

TAIMANA Maheanuu Julien ADMIS

TAUAPAOHU (TAUAPAOHU-VANAA) Vetea Atea Leonard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUIRA Junior Herearii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEATIU James Patrick Keapanui PASSE SECOND GROUPE

TEHAU Roonui John PASSE SECOND GROUPE

TEIHOARII (TEIHOARII-TEMANUPAIOURA) Tapuarii Nainoa Harrys PASSE SECOND GROUPE

TEIKIEHUUPOKO Kiihautete Willy PASSE SECOND GROUPE

TEIKITUNAUPOKO Andre Harai ADMIS

TEKURARERE Georges Teave ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIITUA Theophile ADMIS

TEUMERE Tivini Augustin ADMIS

TIATOA Ariinui Manavarere PASSE SECOND GROUPE

TIHONI Teheitarauri Stellio PASSE SECOND GROUPE

TUTEAVEARII Dawn Taiau ADMIS



U

URARII Tehauarii Bruno Douglas PASSE SECOND GROUPE

UTIA Britanys Anavai Samantha ADMIS





SÉRIE STI2D ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT A

AGNIE Tamatoa Chris ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BARSINAS Tehaunui Augustin ADMIS



C

CHANG Tuhiva Drayton Kaleb ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHEVALIER Tuani Leon ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHONG HUE Heemano-Arii Keavanui ADMIS



G

GANIVET Matearii Damiano Pehupehu ADMIS



H

HAOATAI Teiva Shane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HAOATAI-JOHNSTON Aikau Raa Alain ADMIS MENTION TRES BIEN

HAPIPI Rylana Maima Ranihei ADMIS



K

KAINUKU Tehotumatuatua Dylan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



L

LASBLEIS Tamatea Eugene ADMIS



M

MAI Raihai Tiwin ADMIS

MOEAU Atairai Heinrich ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



N

NANUAITERAI Sylvain Hotu Gadge ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



R

RAUFEA Athanas Tevane ADMIS



T

TAEA Tamau'i John ADMIS

TAEREA Temana Emeric ADMIS

TAHARIA Tauro Norbert ADMIS

TAMAITITAHIO Patricia Naehu ADMIS

TAPUTUARAI Teraimano Thomas Guy PASSE SECOND GROUPE

TAUMATA Abel Terii ADMIS

TEAHUI Mickael Tarahoi Heimata PASSE SECOND GROUPE

TEANINIURAITEMOANA Vaihiarii Kahaialani Nui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEPAPA Vehiarii PASSE SECOND GROUPE

TISSOT Christian Junior ADMIS

TITIHAURI Shenkarow Maheanuu ADMIS

TUAIVA Tahutini Lewis ADMIS

TUARIIHIONOA Teriitepoarei Wayne ADMIS

TUFAUNUI Ariinuiheiva Romeo ADMIS MENTION BIEN



V

VAHAPATA Maitoa Tepareorono Alois ADMIS MENTION BIEN

VIRIAMU Jean-Christophe Tuteanui ADMIS MENTION TRES BIEN

VOIRIN Huruaura Alexander ADMIS MENTION ASSEZ BIEN





SÉRIE STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ÉCO-CONCEPTION A

AH-LO Tamuera Sylvain Adji ADMIS

ATGER Jessica Mata Heimata ADMIS MENTION BIEN



H

HAAPA-TEIHOTAATA Tanehau Heirii Gecko ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HAEREHOE Henri Junior Tehuiarii ADMIS



L

LAU Raihau Gustave PASSE SECOND GROUPE

LY Jordan Loic Haumanatia ADMIS MENTION BIEN



M

MAIHOTA Tamatoa ADMIS

MANARANI Akiniu Punua ADMIS

MANATE Teriitamihau Seraia PASSE SECOND GROUPE

MATAUA Teaonui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MU SAN Aldrin Maire Nui Atini ADMIS



N

NERZIC Yan Theo Moana ADMIS MENTION BIEN



O

OPUU Teauiva Bernard Errol PASSE SECOND GROUPE



R

RIMAONO Tuhaia Philippe Mapuhi PASSE SECOND GROUPE



T

TAMARII Hitukapuokotoua David ADMIS

TEHIVA Desiree Vaikehu PASSE SECOND GROUPE

TEHIVA Maxime Teuira PASSE SECOND GROUPE

TEIKITEETINI Tematuanui Carl ADMIS

TEINAURI Apimeleta Kealii PASSE SECOND GROUPE

TEINAURI Hilton Heimata PASSE SECOND GROUPE

TEISSIER Kevin Torea Jonathan ADMIS MENTION BIEN

TEPEA Michel Junior Keanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETURU Honoura Mariotua Mickael ADMIS

TIARII Vaiti Gael PASSE SECOND GROUPE

TOA Enrick ADMIS

TOROHIA Oehau Fifi ADMIS

TUIHO Moana Landry PASSE SECOND GROUPE



Y

YEE ON Mahini Jean-Marie ADMIS





SÉRIE STI2D SYSTEMES D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE A

AGNIE Haunui Kenny ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AHUPU Tetuanui Heiariinui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AIAMU Terehau Samuela Georges ADMIS

ARAPA Raivetea Tamahau ADMIS

ARIIHOHOA Manuarii Henri Toobs PASSE SECOND GROUPE

AVAE Tea Hinerava Oceane ADMIS MENTION BIEN



B

BERNADINO Keanu Hiroiti PASSE SECOND GROUPE

BERTONI Lenny ADMIS MENTION BIEN

BONNEAU Steeven ADMIS



C

CHAN-TAGI Bomeck Sinai Faratea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHONGAUD Heivarau Donovan PASSE SECOND GROUPE

CHOUNG FAT Stacy Kaulanie ADMIS

COCHERIL Honotahi Didier ADMIS

COLLET Yoan Manutea Teanuanua PASSE SECOND GROUPE



D

DEGAGE Taumana Gilles Tevanaa ADMIS



E

ESTALL Georgeay Tamatoa Jin ADMIS MENTION BIEN

ESTALL Mauriarii PASSE SECOND GROUPE



F

FAARII Urai Tama Christophe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FALCHETTO Frederic ADMIS

FALCHETTO Karl Tuhukanui ADMIS

FOUGEROUSE William Hitiura Morgan ADMIS



G

GANIVET Vahinearii Emilie ADMIS

GROUILLER Martin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



H

HAUATA Nuimano Keanu Marotearii PASSE SECOND GROUPE

HIHI Teanoanoa Tuatau Tinihau PASSE SECOND GROUPE

HIKUTINI Aldo Tehiku Otetini ADMIS

HUHINA Warren Mahahe Toua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HYVERNAUD Matthieu Tepoea Kealani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



I

J

K

KREGAR Theo Teddy ADMIS



L

LAINE Jonah Tehiva Marc PASSE SECOND GROUPE

LE PAPE Brendan Manoa Matahi ADMIS

LE PENDU Aitu Malosi ADMIS MENTION BIEN

LUCAS-LIN SIN Heiariki Ella ADMIS

LY Henri-Moana Kehau ADMIS MENTION BIEN



M

MAETA Nanihi Vanille ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAUEAU Marurai Jean ADMIS

MONNIER Tamatua Eric PASSE SECOND GROUPE

MORRIS Levy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



N

O

P

PAA Laurent Tiniuaarii PASSE SECOND GROUPE

PAHEROO Brian Vaihau PASSE SECOND GROUPE

PAPA Toanui Henri ADMIS

PUA Freddy Firmin ADMIS

PUGIBET Rava Angelina ADMIS



Q

R

RICHMOND Aaron Paie ADMIS



S

SLEGHEM Hoani Didier ADMIS



T

AEREA Henere Teikiokoheautemou ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAHUHUTERANI Alf Mauritara ADMIS

TAPAO Hitiura Charles ADMIS

TAUHIRO Ismael PASSE SECOND GROUPE

TAUTUMATAROA Heremoana Raindy Tautu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAVERE Heimana Luck Mickael ADMIS

TCHONG TAM (TCHONG TAM-TIHONI) Paimore Landry ADMIS

TEAUE Manoah Teaiti Kaialii ADMIS

TEINAORE Maramanui Thierry ADMIS

TEMATAUA Moekia Maerehia ADMIS

TESTEVUIDE Joyce Poenaiki Teiva PASSE SECOND GROUPE

TETAUUPU Temanurereatarata ADMIS

TETOHU Joe Temoana Pierre ADMIS MENTION BIEN

TEURURAI Rofai PASSE SECOND GROUPE

TISSOT Tuki Freddy ADMIS

TUAIRAU Brandon Teraupoo Potii ADMIS

TURINA Kramer Stephane PASSE SECOND GROUPE

TUUHIA Hiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



U

UTAHIA Taromahina Jarom ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



V

VAN HOEFEN WYSARD Ranihei Coralie Linada ADMIS MENTION TRES BIEN





SERIE STL BIOTECHNOLOGIES A

ALLAIN Hiva Nicolas ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BREFORT Oceane Chloe Ophelie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CHAN James Chris Pierre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHUNG SHING Teraraina Flavie Michelle ADMIS MENTION TRES BIEN



G

GERST Hitirere Lina Marthe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



H

HOSTETLER Heremoana Vane Christophe ADMIS MENTION BIEN



L

LEBOUCHER Didier Heifara Dominique ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEPROUST Tuheiroroarii Colombe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LI Raura Teuata Henriette ADMIS MENTION BIEN



M

MU KWAI CHUAN Keeley Lulani Mihimana ADMIS



R

RAOULX Toimata ADMIS MENTION BIEN

RAPARII Meherio Oceane Ahuura PASSE SECOND GROUPE



T

TALI Lyliokelani Mafeau Liopa ADMIS

TEFAU Mariane Moea ADMIS MENTION BIEN

TEHEI Alexandra Arorii Tessie ADMIS MENTION BIEN

TEIKITUTOUA Alson Teanuanua ADMIS

TERIIEROOITERAI Henely Terava ADMIS MENTION BIEN



V

VALEFAKAAGA Kaifakaulu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN





SÉRIE STL SC. PHYSIQUES & CHIMIQUES EN LABO A

ARNAUD Tepoeahitimai Hae ADMIS



C

CAZAMAYOU Emma Heinui Maider ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



F

FOUCHER Cassandre Arlette ADMIS MENTION TRES BIEN



G

GROLEZ Vanina Rose Walelie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



H

HAPIPI Haunui Linsy ADMIS MENTION TRES BIEN



K

KOHUMOETINI Niniura Paulette ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



L

LABARRERE Maohi Lea ADMIS



O

OTCENASEK Ben Toanui Vaclav ADMIS MENTION BIEN



T

TAAE Carmen PASSE SECOND GROUPE

TAPUTU Aro Marius Junior ADMIS MENTION TRES BIEN

TAUTU Erimereta Alfred ADMIS

TERII Rirava Kimberly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIINOHO Skyler Tinihau Tamaterai ADMIS



W

WILLIAMS Tahimana Joseph ADMIS



Y

YVONET Teraitea Benjamin Andre PASSE SECOND GROUPE





SÉRIE STMG GESTION ET FINANCE A

ADAMS Areiti Irving ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AH SING Kulani Ariihau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ALVES Mahara Joyce Celestine PASSE SECOND GROUPE

ANANIA Manouche Tiura ADMIS MENTION BIEN

APA Emeraude Tehina Keishi ADMIS

APA Vaiterupe Vairea Gwenael PASSE SECOND GROUPE

ARAI Francois Faraneti ADMIS

ARIIPEU Willy Manuera ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ATEO Teanavai Haniarii Jenny ADMIS

AVAEMAI Vaihere Poevai Laiza ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BENNETT Avearii Errol ADMIS

BLANCHARD Rahiti Keita Jacques ADMIS

BREBAN Kahaia Tamara ADMIS



C

CADOUSTEAU Honoarii Samuel Junior PASSE SECOND GROUPE

CHAUDET Benita Nicole PASSE SECOND GROUPE

CHONG MOOK Nicky Goio Tuarehu ADMIS

CHUNG Kyle Yvan Junior ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CICHOSZ Marquise Vaima ADMIS

CLARK Ahuura Isabelle PASSE SECOND GROUPE

CLASEN Henere Jens ADMIS



D

DELORD Urahei Marie Elisabeth ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DOUAY Steven Gilbert Tauhere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



E

EBB Maheanuu Gideona ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

EBB Vairea Tavai Annette ADMIS



F

FAAFATUA Alphonse Teikituoutini ADMIS MENTION TRES BIEN

FAAHU Teraurii Clinton Tahiti ADMIS

FAATAU Alison Moira Rauvena ADMIS

FAATEREHIA Honuura Sandrine ADMIS

FAEHAU Tetoarii Ronan Given ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FAREATA Maratoa Felix PASSE SECOND GROUPE

FII Hinarii Karine ADMIS

FLORES Mahani Ayron ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FLORES Tuituimoana Jackie ADMIS

FULLER Keshi Tevahineura Romaine ADMIS

FULLER Rehianui Mijanou Keena ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



G

GENDRON Kahaia Oceane Tahiaheetai ADMIS MENTION BIEN

GUILBERT Laura Hinerava ADMIS



H

HAOREA Ingrid Tetuaeria Purotu ADMIS

HAPAIRAI-TEURA Mauruarii Nephtali ADMIS

HAPIPI Leila Reia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HAUARIKI Leonce Taniviru Mahia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HERRMANN Raureni Yoan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HITI Hitiura Glenda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOANG Nakihau Jessie ADMIS MENTION BIEN

HONOURA-TANGUE Eric Teriitinirau ADMIS MENTION BIEN



I

IOANE Alpha ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

IOANE Teunu Moenoa Valentine PASSE SECOND GROUPE



J

JAMET Aratai Vairoa Poeenui ADMIS MENTION BIEN

JANEL Keanu James Heifara PASSE SECOND GROUPE

JEUNE Cindy Okelani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

JUNCA Tiare Stephanie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



K

KAUA Matahi Julien ADMIS

KOHUEINUI Benedicte Maheata ADMIS

KOHUEINUI--TEIKITOHE Pierre-Michel Kapuhatini ADMIS

KUI SANG Eunice Mareani Heerai ADMIS



L

LACOUR Wilson Tiave ADMIS

LAI SAN Tu I Te Ra'i Marama ADMIS

LAI THAM Christiane Claire Moetua ADMIS

LAUX Charlene Hinanui Youn Kim ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LE GOANVIC Maxime Gustave Heimana ADMIS

LEANG Maheata Lahaina Mataoa ADMIS

LEGALL Honoarii Jason Tearoa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEQUERRE--TAUOTAHA Cora Imihau Manuata ADMIS MENTION TRES BIEN

LOVISA Vaiora Jeanne Alba ADMIS MENTION BIEN

LY FOUEIK Ravahau ADMIS

LY Tiarii Gendy ADMIS MENTION BIEN



M

MAANGA Elsa PASSE SECOND GROUPE

MAEVA-BLOT Gervaise Ranitea ADMIS

MAHUTA Manutahi Warren ADMIS

MAIFANO Teuanui Tamaiterai Lady ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAIRAU Heimanu Clementine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAKE Vaiti Tehau Franck ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MANUEL Teuvearii ADMIS

MARO Violetta Maui Rachel PASSE SECOND GROUPE

MOE Herenui Rava PASSE SECOND GROUPE

MOHAU Kaheilani ADMIS

MU Nato Ryan PASSE SECOND GROUPE

MUI Hitiraura Matthew ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



N

NATIKI Vatea Ioane Jean-Baptiste ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

NATUA Tepurotu Heipuarii Oceane ADMIS MENTION TRES BIEN

NG KWAI SUSI Vailani Mihinui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

NIUAITI Faaterehia Manoarii Jimmy ADMIS



P

PAARI Roan Monovai Tematauira ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAOFAI Charles Manua ADMIS

PENI Regina Hinanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PERRY Manumea Max ADMIS

PERRY Wendy Poerani ADMIS

PETERANO Yohan Pierre-Marie Rongo ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

POIA Tauarii Jason ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

POKARA Katai Evodie PASSE SECOND GROUPE

PUNUATAAHITUA Imihia Noemie Kahaia ADMIS



R

RAGIVARU Temeraria Danielle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RAI Tera PASSE SECOND GROUPE

RAIAU Leilanie Herenui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROOMATAAROA Heremaire ADMIS

RUA Nanahi Stella ADMIS



S

SALMON Mataarii Jay ADMIS

SCALLAMERA Eleonore Verveine PASSE SECOND GROUPE

SIMON Hanikea Lucie Hortense ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SIU Kenfa Tane PASSE SECOND GROUPE

SNOW Haroatea Mickael ADMIS



T

TAHIAIPUOHO Vaeahuaki Tumea ADMIS

TAHUROA Matihaninui Ava PASSE SECOND GROUPE

TAMA Christelle Moetu Taerea ADMIS

TAMARII Moeiana Serena ADMIS

TAPUTU Herenau Naumi ADMIS

TARATI Hononui PASSE SECOND GROUPE

TATA Jean-Claude ADMIS

TAU Anapa Manovai ADMIS MENTION BIEN

TAU Ariipoihere Hubert Moarii ADMIS

TAU Ranitea Kahealani Coraly ADMIS MENTION TRES BIEN

TAUAROA Ariitu Ruddy PASSE SECOND GROUPE

TAUMIHAU Mailie Marie-France ADMIS MENTION BIEN

TEAUROA Peretai Aulhen ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEEHU Remunaiti Theresa ADMIS MENTION BIEN

TEHAAMARU Tauirai Lewis Tino ADMIS

TEHAHE May Yadwiga Terai ADMIS

TEHAHE Wilson Raimana ADMIS MENTION BIEN

TEHAVARU Julia Toimata ADMIS

TEHOIRI Heiataa ADMIS

TEHUITUA Tevainui Tinihau Richard ADMIS

TEIHOTAATA Eva Kahaia PASSE SECOND GROUPE

TEIHOTAATA Fa'irani Naraina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIHOTAATA Heia Jeanne PASSE SECOND GROUPE

TEMANIHI Ranitea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEOROI Vaitu ADMIS

TEREINO Thierry Titohetoua ADMIS

TERIINOHOAPUAITERAI Heivini Christophe PASSE SECOND GROUPE

TETARONIA Heiva Kalani ADMIS MENTION BIEN

TETAUIRA Heroic Veteateraiatea ADMIS

TETUAMANUHIRI Daiana ADMIS MENTION BIEN

TETUAMANUHIRI Homai Abraham ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEUAHAU Manoah Vavitu ADMIS

TIAAHU Manai Francis ADMIS

TIAPARI-MOUX Jade Rumahere Raihei ADMIS

TIMAU Heirani Pauline Heimau ADMIS MENTION BIEN

TINORUA Moana Joseph PASSE SECOND GROUPE

TRONCHE Heirani Marlyse ADMIS

TUAHU Linaka Teura Hinarii ADMIS MENTION BIEN

TUFAFAU Tuania Valentino ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUHEIAVA Raitea Malua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUIHANI Heipua Esmeralda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUPAI Hanilaney Tainahere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUPEA Kohai Marcelle PASSE SECOND GROUPE

TURA Tearere Loanah ADMIS



U

URAHUTIA Teroroputai ADMIS

UTAHIA Moea Chloe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



V

VAIRAAROA Tehauarii Nicolas ADMIS MENTION TRES BIEN

VOHI Evahinenohopaeava ADMIS



W

WANG-FOO Manaarii Kristopher ADMIS MENTION BIEN



Y

YEN KWAY Meily Heihere Taylor ADMIS MENTION TRES BIEN





SÉRIE STMG MERCATIQUE (MARKETING) A

AIHO Tautai Pierrot Kaimana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AL WARDI Eymeric ADMIS MENTION BIEN

ALVES Karina Merialuzia ADMIS

ALVES Teriria Veronique Laine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AMARO Keani Natalia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ANUANU Heimaturia Rachelle PASSE SECOND GROUPE

ARIITAI Rahiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AUKARA Mikaere Hereanuu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BARSINAS Jean-Baptiste Junior PASSE SECOND GROUPE

BENNETT Hikialani Taiamani ADMIS

BODO Jeffrey Steven Haurai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BORDES Turia Rean ADMIS MENTION TRES BIEN

BROTHERS Heitiare Joy ADMIS

BROTHERSON Ranitea Raisa Rachel ADMIS MENTION BIEN

BRUNEL Kauehi Broceliande PASSE SECOND GROUPE

BUCHIN Tuhiti Teuruarii Bryan PASSE SECOND GROUPE

BURNS Manaarii Eria Mike ADMIS



C

CARNET Bydhir Keimana Mahonri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHAN Keheilani Wei Lane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHANLO Eimeo Djemilla ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHASSAING Leo ADMIS

CHAVEZ Hereiti Mereani Mirese ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHEUNG-WONG Monique Hiria ADMIS

CHOUNG FAT Douglas Adrien Nuuarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

COGGHE Kevin Raihei Kelua PASSE SECOND GROUPE

CUNEO Keanu Olivier Matatua ADMIS



D

DAUPHIN Kahaia Danae Ornella ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DELOUP Heiarii Christopher ADMIS

DENUX Bastien ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DESOUCHE Evan Manutea Eugene ADMIS MENTION BIEN

DEXTER Tekarohi Maria Hiaumiti ADMIS MENTION TRES BIEN

DURIEZ Pearl Claudie Hinanui ADMIS



E

EBB Rowland Reia ADMIS

ENZINGER Gregoire Nicolas ADMIS MENTION BIEN

ENZINGER Marion ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



F

FAATEREHIA Tauea Christophe PASSE SECOND GROUPE

FARAIRE Josiane Heremiti PASSE SECOND GROUPE

FIU-VIRAU Titaina Laura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



G

GANAHOA Heitiare ADMIS MENTION TRES BIEN

GAUDIN Kieran Antony ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GILG Anaelle Maeva Christine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GRUEZ Sandra Vahine ADMIS

GUERIN Tefa Teata Tuatini ADMIS MENTION BIEN

GUILLOUX Mouanui Hiou Xing Leong PASSE SECOND GROUPE

GUILLOUX Vehia Monia Mareva Marie ADMIS MENTION BIEN

GUYON Hirama Tamahere Christian ADMIS MENTION BIEN



H

HADDAD Claire Caroline Agathe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HART Heifara Marama ADMIS

HOKAHUU-LAURENT Tehei Manuiva John ADMIS

HOKAUPOKO Vaekehu Kate Vahinemoea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOLMAN Reanui Fabienne ADMIS

HOU-YI Loriane Valexie ADMIS

HUVEKE Tevaiani Alexandra ADMIS



I

IHOPU Nicolas Manutahi Poea ADMIS MENTION BIEN

ITAE-TETAA Heirani Yannick Tuanaki ADMIS

IZAL Ahurau Veronique ADMIS



J

JISSANG Clayton Tevainui PASSE SECOND GROUPE

JORDAN Viniura Luysian ADMIS

JUAN Maui Rene ADMIS MENTION TRES BIEN

JUILLET Melissa Kimberly Jessica ADMIS



K

KAIHA Vaekehu Tupei Shirley ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

KOHUMOETINI Vaihei Tetuahuia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



L

LABASTE Naura Esteban PASSE SECOND GROUPE

LAPEYRE Bastien ADMIS

LARSOS Terautahi Nielsen ADMIS MENTION BIEN

LAVAGNE Mareva Garance ADMIS MENTION BIEN

LECLERCQ Heremoana Mahealanie PASSE SECOND GROUPE

LEHARTEL Williams Armand Kaleo PASSE SECOND GROUPE

LESVENAN Typhaine Constance ADMIS MENTION BIEN

LORITO Marion Francine PASSE SECOND GROUPE

LUCAS Nolwenn Lidwine Coemguen ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LUISEN Teapua Elisy Vaiana PASSE SECOND GROUPE

LY FOUEIK Maruai Dana ADMIS



M

MAHAGATEIRA Vaihere Krissie ADMIS

MAITUI Jennifer Haurea ADMIS

MAONI Takitumu Florent Wilson ADMIS MENTION BIEN

MARAETAATA Ramahau Cedric ADMIS

MARAMA Maile Kulani Tiri ADMIS

MARE Aivanaatua Alizee ADMIS

MARURAI Iotua Willy Marcel PASSE SECOND GROUPE

MATAITAI Vaitaio Taiti Eugene PASSE SECOND GROUPE

MATAOA Hereiti ADMIS MENTION BIEN

MATEHAU Ahuura Desiree Vahinerii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAUGER Lola ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAURI Francis Heinui ADMIS

MICHEL Shirley Tenini PASSE SECOND GROUPE

MOROU Enaiva Queenie Alda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOU-FA Arii PASSE SECOND GROUPE

MOURET Caroline Herenui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



N

NAEHU Kevin Hiro PASSE SECOND GROUPE

NAKAGAWA Tenchi Raimana PASSE SECOND GROUPE

NAUTA Haunui PASSE SECOND GROUPE

NEAGLE-TERAIMANA Herehau Victorine ADMIS

NOREL (NOREL-JEREZ HUCKE) Mana Andre Edouard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

NUI Timeri Kitana ADMIS



O

ONUU Kaena PASSE SECOND GROUPE



P

PALMER Wade Tekohu PASSE SECOND GROUPE

PAMBRUN Kihei Nohoraae Laurence ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PANG Tcheing-Shan Rai Mickael ADMIS

PATU Tetua Ida PASSE SECOND GROUPE

PATU Walter Mahio PASSE SECOND GROUPE

PITA Matahere Mathias PASSE SECOND GROUPE

POUTORU Boaz Kipeura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUA Matakimoana Faahei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



R

RAUREA Manoach Tahea Teva ADMIS

RAVETUPU Tevaitua Laetitia PASSE SECOND GROUPE

RINGOT Mickael Teva ADMIS



S

SALMON Helene Tepera ADMIS

SIN-A-YOUN Vaiana Katarina Veitu ADMIS MENTION BIEN

SMITH Hawaiki Melanie ADMIS

SOUDAY Hoani Oceane ADMIS

SUHAS Vaihei Jacky Rupe ADMIS



T

TAAROA Vehelanitea Kelly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAATAE Turoa Christian PASSE SECOND GROUPE

TAEA Mihiana Della ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAHIRI Revahere Eric Ronel ADMIS

TAHUHUTERANI-LY WA UT Poevini Malaika ADMIS

TAIHIA Mataiva Tavi Marama PASSE SECOND GROUPE

TAKOKORE Heikura Heimiti Oceane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAMATOA Kehea Tevairupe Jonas ADMIS

TAPUTU Hereata Sephora ADMIS MENTION BIEN

TAUAROA Heiura Elisabeth ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUIHARA Heinarii Kahealani Nadine PASSE SECOND GROUPE

TCHIN NOA Christophe Vetea ADMIS

TEAHUTAPU Keone Amaiterai Heaven ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAMOTUAITAU Miliaura Hannah ADMIS

TEFAAITE Kahana Merovai ADMIS

TEFAAITE Vaipoe ADMIS

TEFAU-HUTIA Vaite Maude ADMIS

TEHAAMOANA Tiaitau ADMIS

TEHAU Cambridge Tepeva PASSE SECOND GROUPE

TEHETIA Jordan Vaihau Anthony ADMIS

TEHEVINI Ariinatai Mauhikenui PASSE SECOND GROUPE

TEKURIO Jeanny Turia PASSE SECOND GROUPE

TEPARII Ariioehau Taumatahiroarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEPAVA Alen Acom Ioane PASSE SECOND GROUPE

TEPAVA Mihinoa Gina ADMIS

TERIIHAUNUI Heifara ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TESTUD Mahei Tamahere Franck ADMIS

TETAUIRA Mayna Biche Winter ADMIS

TETOPATA Ranihei Krysten ADMIS

TETUA Heremoana Manuel ADMIS

TETUANUI Roitatevahine Glenda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETUANUI Teanini Christine Hinanui ADMIS

TEVAEARAI Tuhiva Heiarii Steeve ADMIS MENTION BIEN

TIIHIVA Moevai Rose Noeline ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TINOMOE James ADMIS

TIRAO Tuhiti Adrien ADMIS MENTION BIEN

TITI Hirinaki Georgette ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TITO Celestine Tepuaheeani ADMIS MENTION BIEN

TOOMARU Keaulani Aurore ADMIS

TOUAITAHUATA Jean-Marie Aitotaa ADMIS

TOUATEKINA Tereva Ryan PASSE SECOND GROUPE

TUHEIAVA Herenui Naomi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUOHE Teurihei Eranie ADMIS



U

UTIA Trinita Rahei PASSE SECOND GROUPE



V

VERNAUDON Keith Teina Temeehau ADMIS

VEYSSIERE Ohimata Yvonne Rebecca ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VINCENT (VINCENT-COLOMBANI) Indra Vaiheanuu Evahere ADMIS

VIVISH Iohanna Kory Hinaraurea ADMIS MENTION TRES BIEN



W

WAMYTAN Coralie Victorine ADMIS

WONG Keali'i Michael Tahiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WONG PAO SING Daisy Toa-Merire PASSE SECOND GROUPE

WONG Raihau Heavenly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN





SÉRIE STMG RESSOURCES HUMAINES COMMUNICATION A

ADAMS Manutaia ADMIS

AH LING Wyatt Moearii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AH SAM Teretia Prudence PASSE SECOND GROUPE

AKA Kahaia Melael Tiarere ADMIS

ALVAREZ Ravahei Marianne Tetua PASSE SECOND GROUPE

AMA Tevaiariinui Agnes ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ANIAMIOI Teohohaamauoteani Mylene ADMIS

ANSELIN Cindy Kirahu Ragihei ADMIS

ARUTAHI Haapaitahaa Tehahe O'neil ADMIS

ASEN Kelly Morgane Heirai ADMIS

ATGER Roonui Tutea Teihotu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ATIU Vaiata Linda PASSE SECOND GROUPE

AUBELLE Manaarii Bernard Kalani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AUBELLE Manuarii Bertrand Kalai ADMIS MENTION TRES BIEN

AVAEMAI Cindy Monoihere Waimea ADMIS



B

BERNARDINO Kealei Diana Tiriata PASSE SECOND GROUPE

BONNARD Manuela Eliane Franciane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BONNO Marquise Vaikehu PASSE SECOND GROUPE

BOPP DU PONT Iarau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BOPP DU PONT Tevaihere Beatrice PASSE SECOND GROUPE

BRILLANT Maruao Hinarere Ophelie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BROTHERS Mateata Bradley Abraham ADMIS

BRUNEAU Megane Angela Tauatohetia ADMIS

BUCHIN Miriama Vaiani PASSE SECOND GROUPE

BURNS Herehia Desiree ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BUTCHER Heiava Lilaina Lany PASSE SECOND GROUPE



C

CHANG SI MEN Naina Kehealani Kinji ADMIS

CHENE-TAAITOA Tevaite Melodie ADMIS

CHUNG Raitea Hugo Etienne ADMIS

CLARK Eimeo Tinihauarii Lea PASSE SECOND GROUPE

CONTAMIN Luc Stephane Francis ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



D

DE BALMANN Heremiti Anne Mahealani ADMIS

DELORD Mehiti May-Leeng ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DENOEL Manutea Guillaume ADMIS

DIDELOT Orama Marie-Claire Tracy ADMIS MENTION BIEN

DOOM Heiroti Annie Merveille ADMIS



E

EBBS Kauilani Puoiarii ADMIS

EBBS Ranihei Julia Heiata PASSE SECOND GROUPE

ELLIS Tokerau Shane Tuterai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ESTALL Poehei Sarah Marie-Claire ADMIS MENTION BIEN

ESTIENNE Vaehina Mahana ADMIS



F

FAAEVA Miriama Tekura-Heimoana ADMIS

FAANA Aniatamoe Rahera Sabine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FAARA Mohea Cindy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FAEHAU Naumi Vaiani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FALK Jessyca Moeiti ADMIS

FARE Tehuiani Melissa ADMIS

FERRER Keanu Juan Gilles ADMIS MENTION BIEN

FIRUU Hutia Laure ADMIS

FLORES Roti PASSE SECOND GROUPE

FOUGEROUSE Henere Angel ADMIS

FOURNIER Odile Tahiatomi ADMIS



G

GALERA Noelanie Poerava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GOBRAIT Raiarii Christopher PASSE SECOND GROUPE

GOUAUX Justine Eva ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GRANGER Imivai Kua ADMIS MENTION BIEN

GRESEQUE Meheana Verokia PASSE SECOND GROUPE

GUNTARO Puatea Isabellita ADMIS



H

HARRYS Heiana ADMIS

HARRYS Henere Charles ADMIS

HART Georges Raiaii Edouard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HAUATA Heinui Kuulany Elodie PASSE SECOND GROUPE

HITIMAUE Heipoe Leandrelia ADMIS

HORT Maui Michel Toarere ADMIS

HOTO Heiura Theresa ADMIS

HOU-YI Floriane Marcelle ADMIS MENTION BIEN



I

IOANE Mariu Gilles PASSE SECOND GROUPE



J

JOUSSIN Wilma Ahuura Mariella ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

JULIEN Teva Jason ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



K

KALINSKI Alexandra Maeva PASSE SECOND GROUPE

KAVERA Antonio Joaquim Here ADMIS

KINO Emmanuel Heifara PASSE SECOND GROUPE

KOHUMOETINI Tiahau ADMIS

KOKAUANI Jean-Yves Teiva ADMIS



L

LAUGHLIN Cindy Anavai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LAUGHLIN Nohea Kris PASSE SECOND GROUPE

LEE Rahiti Kilean ADMIS

LEJEUNE Jules-Marin ADMIS

LENOIR Poemiti Hautere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LUCAS Teheiva Reyno ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



M

MAI Ginette Harmony Kalani ADMIS

MAI Roihau Emelie Rotipani ADMIS

MAIFANO Pierre Petero ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAMA Hamoura Afdera PASSE SECOND GROUPE

MANATE Regina Meili Hauana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MANEA Hinarava Helene ADMIS

MANEA Vaiherenui Natarina ADMIS

MANUTAHI Aude Ranitea Tetu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAONO Rainui Katy PASSE SECOND GROUPE

MAPUHI Here Heinui Isabelle PASSE SECOND GROUPE

MATIKAUA Tehau Tetua Maugaroa ADMIS MENTION BIEN

MATITAI (MATITAI-FAEHAU) Kahaia Esperanza ADMIS

MOORIA Christophe Etau ADMIS



N

NANAIA Agathe Eeva PASSE SECOND GROUPE

NARDI Hokinaiki Remo Pierre ADMIS MENTION BIEN

NASER Terii Rolland Louis ADMIS

NEUFFER Mahani Mehiti Anna ADMIS



P

PAHI Loahina Lanihei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAIEA Abraham Hivanui ADMIS MENTION BIEN

PARKER Darleen Hinareva Vaiana ADMIS

PAUTU Tepunahiti Jacqueline ADMIS

PEAU Mariane Arevatua Jessy ADMIS MENTION BIEN

PEEATA A HIO Laure Ruta ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PEREZ Axel Moana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIHAHUNA Tinaia ADMIS

PITA Mihiarii Milena Kalei-Nui PASSE SECOND GROUPE

POROI Naiti Titaina PASSE SECOND GROUPE

POTHIER Wainani Naomi Tuhiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

POUIRA Feuti Jayna PASSE SECOND GROUPE



R

RAI Tapu Paulo Oaui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RAIOHO Maitoa ADMIS

RAOULX Raihitinui Kathrin ADMIS

RAOULX Vaihere Mihiana Pamela ADMIS

RAVATUA Lorna Tireta Mairerahei ADMIS

RAVATUA Rauana Heiva ADMIS

RICHMOND Airitematahanihani Aurore ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROHI Tiae Alexandrine PASSE SECOND GROUPE

ROOARII Raiarii Theodore ADMIS



S

SALMON Heiva Chrystie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SALMON Mainatea James ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SALMON Nuuvai Macha ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SCHOEN Herenui Rose Kaheilani ADMIS

SEETHAMAH Heiarii Salim Mohammad ADMIS

SHAN Lindford Kealakekua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SNOW Reihotu ADMIS

STEPHENSON Tearere Flora ADMIS

SULPICE Teraimana Angie ADMIS



T

TAHITO Allan Taromahina ADMIS

TAPUTU Vaitiare Laetitia ADMIS

TAUOTAHA Tauhani Brigitte ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUPOTINI Owen Pessa ADMIS

TAUREI Keulani Tehuiarii Hinauri ADMIS

TAURU Heipoe Cecile Terai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAKIPAHEE Vavia Uraarii Mira ADMIS MENTION TRES BIEN

TEAMO Nehea ADMIS

TEANINIURAITEMOANA Tuheitini Jack ADMIS

TEAPIKI Heifara Henri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAUNA Vahineroo Sophie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAURAI Lahaina Chloe Irene PASSE SECOND GROUPE

TEHAAI Maui Peter Felix PASSE SECOND GROUPE

TEHAAMANA Hitirama Vaiea PASSE SECOND GROUPE

TEHAU Arnaud Egmund Vairaatoa PASSE SECOND GROUPE

TEHEI Geraldine Heiana ADMIS

TEHOIRI Floyd Marautagaroa PASSE SECOND GROUPE

TEHURITAUA Lehaiah Kaukea Mohea ADMIS

TEIKIHAKAUPOKO Vaehina Mehiti Augustine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIKIVAEOHO Camille Ariifano PASSE SECOND GROUPE

TEINAURI Mathilde Raita ADMIS

TEIVA Tevaite Rosy ADMIS

TEIVAO Poetai Christelle PASSE SECOND GROUPE

TEMAHUKI Marie-Jo Teupoo Taitua PASSE SECOND GROUPE

TEMANAHA Aramona Dan Taumata ADMIS

TEMATUANUI Heirava PASSE SECOND GROUPE

TEMAURI Vairea ADMIS MENTION BIEN

TEMEHAMEHA Ryan Tauira William ADMIS

TEPAPA Heimana ADMIS

TEREINO Windoline ADMIS

TEREVA Toahiti Vatea ADMIS

TERIIHOANIA Maea Meyllye ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIINATOOFA Tauhina Vanina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIIPAIA Tenuiura Rhiana ADMIS

TERIITAUMIHAU (JOURDAIN) Jessie Tehina PASSE SECOND GROUPE

TERIITEHAU June Takihei PASSE SECOND GROUPE

TERIITUA Marie-Rose Noella Vainui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETAUIRA Christelle Tafira Ema ADMIS MENTION BIEN

TETIARAHI Hinatea Felicite ADMIS

TETUANUI Teheimana Bellona ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEURUARII Dunia PASSE SECOND GROUPE

TEURURAI Lesly PASSE SECOND GROUPE

TIAIPOI Rai'ura Rayana ADMIS

TIATOA Meherio Mataarere ADMIS MENTION BIEN

TIHOPU Lindsay Poehere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIHOTITEHEI Ruita Phelincia Tarita PASSE SECOND GROUPE

TINIRAU Marie-Madeleine Taua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIROA Kahanu Coralie Yukina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TOKORAGI Heeau Takupoe Elisabeth ADMIS

TUAHU Matairea Paheroo Haunui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUHOE Lucie Moerava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUHOE Marurai Sylvain ADMIS

TUPANA Heinarii Temehau Erena ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUPEA Tepairu Ilva ADMIS

TUTAVAE Manutea Steven Roometua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



U

U-FA Miriura PASSE SECOND GROUPE

URAINA Hivanui Yoan ADMIS



V

VACHEY Christale Pamela Jeannine PASSE SECOND GROUPE

VARNEY Arantxa Heirainui Paola ADMIS

VARNEY Toimatatua ADMIS

VIATTE Reia Jean-Francois PASSE SECOND GROUPE

VILLANT Hiriata Ludowia ADMIS

VOIRIN Hitirai Tumono Teheiura ADMIS

VOIRIN Nariihau Benjamin ADMIS



W

WAN Heianui Olilia ADMIS

WANG-SOI-PAN Poema Ravahere Heipoe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WATANABE Nanihi Maitoa Sharon ADMIS MENTION BIEN

WOLHER Manarii ADMIS

WONG CHOU Keki ADMIS

WONG Teheipoe Juliette Teura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Y

YA-MATSY Hinatea Rachel ADMIS

YOU SING Kealuna Hili ADMIS





SÉRIE STMG SYSTEMES D'INFORMATION DE GESTION A

ANANIA Herehau PASSE SECOND GROUPE

AVAEORU Puhia Ariitea Gabriel ADMIS



B

BACHELIER Benjamin Olivier ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BELLAIS Kahealani Heitiare ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CAPONY Alexis ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHUNG KAU Ranihei Stacey ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

COULON Raihau-Tuatini Ryan ADMIS MENTION BIEN

CUTHERS Norleen Heikuaoteani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



D

DEANE Tevarii Mautai John ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DROLLET Henry Herearii Nere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DUVAL Heretua Franck ADMIS MENTION BIEN

DUVAL Ra'i Ryan Matoarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



F

FERRAND Nukuatea Aaron Vaitea ADMIS



H

HAEREHOE Hoani Cruf Tama PASSE SECOND GROUPE

HAPIPI Tohetia Keanh ADMIS

HAREHOE Felix Teheinui Ernest ADMIS

HUHINA Rodrigue Yona Peahi PASSE SECOND GROUPE

HUUTI Heimanu Robert ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



J

JITHAME Heimanuarii Karyl ADMIS



K

KIMITETE Maruarii ADMIS MENTION BIEN

KNOCHEL Tearii Georges-Philippe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



L

LABASTE-NAUTA Toanui Shane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LAI-FAT Warren Haroatea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LANZA Anthony Yvan Patrick ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LI-TSEAU Jeffrey John Mickael ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



M

MAI Melodie Moehere Pitate PASSE SECOND GROUPE

MAIHITI Poerani Ragikea Heipua PASSE SECOND GROUPE

MALET Michel Teikiotiu Teva ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATAIKI Koihi Vaimarama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOALA Alexandre Lionel Isaac ADMIS



P

PEA Tahuhuatama Cedric PASSE SECOND GROUPE

PIETRELLE Enzo Jean-Roch ADMIS MENTION TRES BIEN



R

RAVEINO Keani Matatini ADMIS

REDEUILH Pedro Alvarado Pere ADMIS



S

SABONNADIERE Tearii Dylan ADMIS MENTION TRES BIEN

SCALLAMERA Timothee Gilbert Haafitu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T

TAHIATA Terehau Teariki Paul ADMIS MENTION BIEN

TAIMANA Reiarii Patrick Tekarere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAINANUARII Moanatea Wesley ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUTU Etienne Tuahu Tetuarere ADMIS

TEAKAROTU-TAHUHUTERANI Patrice Gilbert Vaiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAPIKI Akamaru Marie-Madeleine ADMIS

TEHAHE Raina PASSE SECOND GROUPE

TEHEI Raurea Alicia Monoihere PASSE SECOND GROUPE

TEHEURA Ryan Henere PASSE SECOND GROUPE

TEIHOTAATA Thierry Raimana ADMIS

TEIRI Hitinui Myron Jean-Claude ADMIS

TERIIEROOITERAI Orama France Rodja PASSE SECOND GROUPE

TERIIRA Moeana Ilea Antonia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETAHIO Ruihau Emmanuel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIXIER Merlyn Averai Garagi PASSE SECOND GROUPE

TSOU FOUC Rodney Moana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUHIRI Steveen Heiva Natamael ADMIS



W

WONG Jerry Teva Vaitua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WONG Mereani Landrine ADMIS



Y

YU HING Ariitea Junior King Fat PASSE SECOND GROUPE



Z

ZAGHDA Arthur Teiki ADMIS





