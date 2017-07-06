Bac technologique : la liste des admis du second groupe

PAPEETE, le 06/07/2017 - Les résultats du 2ème groupe du baccalauréat technologique ont été publiés ce jeudi. Voici la liste des admis ci-dessous.
SERIE HOTELLERIE
B
BROWN PHIDELIA MORGANE
C
CHAN MANAURA DAVID
D
DELMAERE FLORINE NAVEHAU
L
LY MANUA GEORGES
R
REZZOUQ FATIHA POERAVA MIHIMANA
ROURA FANAUHERE MYRNA KEAULANI
T
TEIHOTUA TAMATAUA ERA SHANNEN
V
VIDAL HOKULANI HAAMOE HELENE
BROWN PHIDELIA MORGANE
C
CHAN MANAURA DAVID
D
DELMAERE FLORINE NAVEHAU
L
LY MANUA GEORGES
R
REZZOUQ FATIHA POERAVA MIHIMANA
ROURA FANAUHERE MYRNA KEAULANI
T
TEIHOTUA TAMATAUA ERA SHANNEN
V
VIDAL HOKULANI HAAMOE HELENE
SERIE ST2S
A
ARAKINO SABRINA POERAVA
J
JOHNSTON TEHERE JANE MARTINE
L
LE NORMAND CHARLINE CELINE
P
POTIIREIATUA MENAHERENOUNOUHIA
PUHETINI OCEANE ANASTHASIA TITIKUA
S
SIOU VAIHEI
T
TAHIATA ARIIHAU PHILIPPE RYAN
TATARATA-MAHEAHEA MELINA ISADORA TITAINA
TAVAITAI TAUIHARA HUIATUA CAROLINE
TOULZA STACEY AUCKELANIE LEA
TUAIVA IMIVAI BETTY
V
VIVISH MATIRA MATHILDE HILAINA
ARAKINO SABRINA POERAVA
J
JOHNSTON TEHERE JANE MARTINE
L
LE NORMAND CHARLINE CELINE
P
POTIIREIATUA MENAHERENOUNOUHIA
PUHETINI OCEANE ANASTHASIA TITIKUA
S
SIOU VAIHEI
T
TAHIATA ARIIHAU PHILIPPE RYAN
TATARATA-MAHEAHEA MELINA ISADORA TITAINA
TAVAITAI TAUIHARA HUIATUA CAROLINE
TOULZA STACEY AUCKELANIE LEA
TUAIVA IMIVAI BETTY
V
VIVISH MATIRA MATHILDE HILAINA
SERIE STI2D
A
ARIIHOHOA MANUARII HENRI TOOBS
B
BERNADINO KEANU HIROITI
C
CHONGAUD HEIVARAU DONOVAN
CORBEL MANATE WAIKIRANGI EDMOND
E
ESTALL MAURIARII
F
FIAHAU ERIC TUKUAKI HAUNUI
H
HAUATA NUIMANO KEANU MAROTEARII
HIHI TEANOANOA TUATAU TINIHAU
I
IOANE STELLIO JUNIOR PAEHAU
L
LAINE JONAH TEHIVA MARC
LOISEAU TUIFAARAU RAINUI
M
MANATE TERIITAMIHAU SERAIA
MONNIER TAMATUA ERIC
P
PAA LAURENT TINIUAARII
R
RIMAONO TUHAIA PHILIPPE MAPUHI
T
TAATI TETUTAU LISE
TAPUTUARAI TERAIMANO THOMAS GUY
TEAHUI MICKAEL TARAHOI HEIMATA
TEATIU JAMES PATRICK KEAPANUI
TEHAU ROONUI JOHN
TEHIVA DESIREE VAIKEHU
TEHIVA MAXIME TEUIRA
TEIKIEHUUPOKO KIIHAUTETE WILLY
TESTEVUIDE JOYCE POENAIKI TEIVA
TEURURAI ROFAI
TIATOA ARIINUI MANAVARERE
TURINA KRAMER STEPHANE
U
URARII TEHAUARII BRUNO DOUGLAS
ARIIHOHOA MANUARII HENRI TOOBS
B
BERNADINO KEANU HIROITI
C
CHONGAUD HEIVARAU DONOVAN
CORBEL MANATE WAIKIRANGI EDMOND
E
ESTALL MAURIARII
F
FIAHAU ERIC TUKUAKI HAUNUI
H
HAUATA NUIMANO KEANU MAROTEARII
HIHI TEANOANOA TUATAU TINIHAU
I
IOANE STELLIO JUNIOR PAEHAU
L
LAINE JONAH TEHIVA MARC
LOISEAU TUIFAARAU RAINUI
M
MANATE TERIITAMIHAU SERAIA
MONNIER TAMATUA ERIC
P
PAA LAURENT TINIUAARII
R
RIMAONO TUHAIA PHILIPPE MAPUHI
T
TAATI TETUTAU LISE
TAPUTUARAI TERAIMANO THOMAS GUY
TEAHUI MICKAEL TARAHOI HEIMATA
TEATIU JAMES PATRICK KEAPANUI
TEHAU ROONUI JOHN
TEHIVA DESIREE VAIKEHU
TEHIVA MAXIME TEUIRA
TEIKIEHUUPOKO KIIHAUTETE WILLY
TESTEVUIDE JOYCE POENAIKI TEIVA
TEURURAI ROFAI
TIATOA ARIINUI MANAVARERE
TURINA KRAMER STEPHANE
U
URARII TEHAUARII BRUNO DOUGLAS
SERIE STL
R
RAPARII MEHERIO OCEANE AHUURA
T
TAAE CARMEN
RAPARII MEHERIO OCEANE AHUURA
T
TAAE CARMEN
SERIE STMG
A
ALVAREZ RAVAHEI MARIANNE TETUA
APA VAITERUPE VAIREA GWENAEL
ATIU VAIATA LINDA
B
BARSINAS JEAN-BAPTISTE JUNIOR
BERNARDINO KEALEI DIANA TIRIATA
BONNO MARQUISE VAIKEHU
BOPP DU PONT TEVAIHERE BEATRICE
BUCHIN TUHITI TEURUARII BRYAN
BUTCHER HEIAVA LILAINA LANY
C
CHAUDET BENITA NICOLE
COGGHE KEVIN RAIHEI KELUA
E
EBBS RANIHEI JULIA HEIATA
F
FLORES ROTI
G
GOBRAIT RAIARII CHRISTOPHER
GRESEQUE MEHEANA VEROKIA
GUILLOUX MOUANUI HIOU XING LEONG
H
HAEREHOE HOANI CRUF TAMA
HAUATA HEINUI KUULANY ELODIE
HUHINA RODRIGUE YONA PEAHI
I
IOANE TEUNU MOENOA VALENTINE
J
JANEL KEANU JAMES HEIFARA
JISSANG CLAYTON TEVAINUI
JOURDAIN JESSIE TEHINA
L
LABASTE NAURA ESTEBAN
LAUGHLIN NOHEA KRIS
LECLERCQ HEREMOANA MAHEALANIE
LEHARTEL WILLIAMS ARMAND KALEO
LORITO MARION FRANCINE
LUISEN TEAPUA ELISY VAIANA
M
MAANGA ELSA
MAIHITI POERANI RAGIKEA HEIPUA
MAONO RAINUI KATY
MARURAI IOTUA WILLY MARCEL
MICHEL SHIRLEY TENINI
N
NAEHU KEVIN HIRO
NANAIA AGATHE EEVA
NAUTA HAUNUI
P
PATU WALTER MAHIO
PEA TAHUHUATAMA CEDRIC
PITA MATAHERE MATHIAS
POUIRA FEUTI JAYNA
S
SCALLAMERA ELEONORE VERVEINE
SIU KENFA TANE
T
TAATAE TUROA CHRISTIAN
TAHUROA MATIHANINUI AVA
TARATI HONONUI
TAUIHARA HEINARII KAHEALANI NADINE
TEHAAI MAUI PETER FELIX
TEHAU CAMBRIDGE TEPEVA
TEHEI RAUREA ALICIA MONOIHERE
TEHEVINI ARIINATAI MAUHIKENUI
TEIHOTAATA EVA KAHAIA
TEIVAO POETAI CHRISTELLE
TEKURIO JEANNY TURIA
TEMAHUKI MARIE-JO TEUPOO TAITUA
TEMATUANUI HEIRAVA
TERIITEHAU JUNE TAKIHEI
TEURURAI LESLY
TIXIER MERLYN AVERAI GARAGI
TOUATEKINA TEREVA RYAN
TUPEA KOHAI MARCELLE
U
U-FA MIRIURA
V
VACHEY CHRISTALE PAMELA JEANNINE
Y
YU HING ARIITEA JUNIOR KING FAT
ALVAREZ RAVAHEI MARIANNE TETUA
APA VAITERUPE VAIREA GWENAEL
ATIU VAIATA LINDA
B
BARSINAS JEAN-BAPTISTE JUNIOR
BERNARDINO KEALEI DIANA TIRIATA
BONNO MARQUISE VAIKEHU
BOPP DU PONT TEVAIHERE BEATRICE
BUCHIN TUHITI TEURUARII BRYAN
BUTCHER HEIAVA LILAINA LANY
C
CHAUDET BENITA NICOLE
COGGHE KEVIN RAIHEI KELUA
E
EBBS RANIHEI JULIA HEIATA
F
FLORES ROTI
G
GOBRAIT RAIARII CHRISTOPHER
GRESEQUE MEHEANA VEROKIA
GUILLOUX MOUANUI HIOU XING LEONG
H
HAEREHOE HOANI CRUF TAMA
HAUATA HEINUI KUULANY ELODIE
HUHINA RODRIGUE YONA PEAHI
I
IOANE TEUNU MOENOA VALENTINE
J
JANEL KEANU JAMES HEIFARA
JISSANG CLAYTON TEVAINUI
JOURDAIN JESSIE TEHINA
L
LABASTE NAURA ESTEBAN
LAUGHLIN NOHEA KRIS
LECLERCQ HEREMOANA MAHEALANIE
LEHARTEL WILLIAMS ARMAND KALEO
LORITO MARION FRANCINE
LUISEN TEAPUA ELISY VAIANA
M
MAANGA ELSA
MAIHITI POERANI RAGIKEA HEIPUA
MAONO RAINUI KATY
MARURAI IOTUA WILLY MARCEL
MICHEL SHIRLEY TENINI
N
NAEHU KEVIN HIRO
NANAIA AGATHE EEVA
NAUTA HAUNUI
P
PATU WALTER MAHIO
PEA TAHUHUATAMA CEDRIC
PITA MATAHERE MATHIAS
POUIRA FEUTI JAYNA
S
SCALLAMERA ELEONORE VERVEINE
SIU KENFA TANE
T
TAATAE TUROA CHRISTIAN
TAHUROA MATIHANINUI AVA
TARATI HONONUI
TAUIHARA HEINARII KAHEALANI NADINE
TEHAAI MAUI PETER FELIX
TEHAU CAMBRIDGE TEPEVA
TEHEI RAUREA ALICIA MONOIHERE
TEHEVINI ARIINATAI MAUHIKENUI
TEIHOTAATA EVA KAHAIA
TEIVAO POETAI CHRISTELLE
TEKURIO JEANNY TURIA
TEMAHUKI MARIE-JO TEUPOO TAITUA
TEMATUANUI HEIRAVA
TERIITEHAU JUNE TAKIHEI
TEURURAI LESLY
TIXIER MERLYN AVERAI GARAGI
TOUATEKINA TEREVA RYAN
TUPEA KOHAI MARCELLE
U
U-FA MIRIURA
V
VACHEY CHRISTALE PAMELA JEANNINE
Y
YU HING ARIITEA JUNIOR KING FAT