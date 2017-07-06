Tahiti Infos
Tahiti Infos
TAHITI INFOS, les informations de Tahiti
Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter

FENUACOMMUNICATION, Fare Ute, immeuble SAT NUI BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française. Tel:40 43 49 49

Bac pro : la liste des admis du second groupe



Bac pro : la liste des admis du second groupe
PAPEETE, le 06/07/2017 - Les résultats du 2ème groupe du baccalauréat professionnel ont été publiés ce jeudi. Voici la liste des admis ci-dessous.

SPECIALITE ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE

M
MAHAGATEIRA VAIMITI OLIVIA

T
TIHONI VAYANA TANIA

SPECIALITE ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR

A
AH LING MELISSA

C
COMMINGS MATARIAI TEUMERE LINDSAY

T
TEURURAI VAINONOARIKI JESSICA
TOUMELIN DAMIEN JOEL JACQUES
TUPUAIOORO BRENDA MAIRENUI

SPECIALITE ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS

B
BARSINAS HEIANA CLAUDIE

H
HINRICHS RAIMANA BRYAN ADRIEN

K
KOHUEINUI KEANI

M
MARAHITI VAIMOEA HAYDI CHEYENNE

O
OPUU MAEVAHIA ROMY


P
PAEAHI MIRKO LARRY PETERO

R
ROOMETUA CARLIE TEAVA

T
TEIHO SARAH TERIITUMA MEARI
TERIITETURUIRAI MARJORIE TEIAHAITI
TETIHIA MOEA ROSE TEPAIRU
TEURUARII RUDOLPHE AMAITERAI

U
URARII HEIDY HINARAU MOANA

V
VIRIAMU ANGELICA AVERII

SPECIALITE AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT

T
TEHEITAEVA NICOLAS PEHINANA

SPECIALITE BOULANGER-PATISSIER

C
CHAN ARENUI TIARETU ANTONIN


SPECIALITE COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION

T
TERIIRERE JOANA RAVAHERE

SPECIALITE COMMERCE

C
CHANG JONADAB TEMA AXEL

F
FIRUU KUALANIE
FIRUU NAOMI

M
MARUOI OCEANE MAIRE PAUTU

P
PIOKOE MITIANA

T
TETUIRA BRANDON

SPECIALITE CUISINE

A
AH SIN AUTE

T
TAKAMOANA KAILUA DIVA BERTHE SHAUNA
TEHAAI TARA CONSTANCE
TINORUA VAIHIRIA ANAIS

SPECIALITE ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO

F
FAANA MESMIN TEMANARII

G
GATIEN TAKUMOE RAHITI ABEL

H
HEITARAURI NATHAN TEANUANUA

M
MAKIROTO-PIRITUA TANIHIA LOUIS
MATAE BAYARD TEPUAROO

N
NANUAITERAI ETIENNE JUNIOR PURUTU

P
PAPARA ETIENNE HEIARII YOAN
PENI MANARII TAO'A HERE

R
RAVEINO IOANE ALLAN
RICHMOND HERMAN MATAHI HAAMIRI

T
TAURAATUA NOHOARII
TEHEVINI IVANOE MANAHERE TEIKIRAVA
TUIHO RAURII KALOU JULIEN

W
WONG YANN TAHURAI

SPECIALITE GESTION – ADMINISTRATION

A
ARAI FRAZIER
ATANI LANAI RAINUI

C
CHONG HUE STACEY PUAIURA

D
DOLL MALEANA ANNICK MONOIHERE

F
FAUVET TETUNUI GEORGES

H
HIKUTINI REURA SOPHIE

M
MAIHITI TETUI DALIDA
MAITERAI EMERE
MERVIN HAUREVA SERAH

N
NAEHU HEIVA EVA MARIE-CLAIRE

R
RAIOHO MATAHINI MAGNOLIA

T
TAIAAPU ANGELE ATANUA
TAVI VAINUI EDITH
TCHOU FOU REIANA CLEMENCE RAISSA
TERIITEHAU TIARE-POREA HIRIDA
TOKORAGI HEIMANARII AGNELO

SPECIALITE HYGIENE PROPRETE STERILISATION

P
PAHUATINI TENAU LAILA

SPECIALITE MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL.

C
COMMINGS HOKINI TEVA

M
MOU KAM TSE NAURA JAMES
MUSSET TEVA ALEXANDRE

P
POKARA TINIRAUFAKI MICKAEL

SPECIALITE MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR.

C
CHING MARUVAHI ANGELO

F
FUHRER-LO LONG DANIEL TANI

R
RAIOHA MAUIKI

T
TAAVIRI TAVAIARII
TARAUFAU MANOARII
TAUPO ARIIMOANA RAHITI
TEIKITEKAHIOHO HONIAKE
TOI TERUPE JOSS TAHUKA MATITI

U
URARII VAINUI BALWIN

SPECIALITE MAINTENANCE NAUTIQUE

D
DEANE TEAHI VICTOR

T
TALBOT HERI DAMIANO

SPECIALITE OUVRAGES DU BATIMENT: METALLERIE

T
TEAHUI HARRISON IOTUA NICO

SPECIALITE SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE

P
POEVAI ROTA CLAIRE

T
TANEPAU AUHERE LAETITIA KYNTHIA

SPECIALITE SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES

F
FAREEA POEITI LISE NICOLE

K
KAIHA HIKITIA BASILE JOSEPH

SPECIALITE TECH. FROID ET CONDITIONNEM.AIR

N
NAGLE VAIARII FRANCIS GEORGES

T
TAMARII MARC JOSEPH IOTEVE
TATA BRYAN TEIKIHEETINI
TEMAURI PHILIPPE TEUINATUA

SPECIALITE TECHN. EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIE

T
TEMAURIURI ABEL TEAMO

SPECIALITE TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A

M
MAITUI KAYLANI MANUTEA

SPECIALITE TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B

W
WANE TEHANI NIOU-LENE JESSY

SPECIALITE TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV.

R
ROOMATAAROA VICTOR TANIERA

T
TCHONG TAI TUATINI JEROME
TETUAARAIA RONONUI KAHINUI BRUNO

LES TROIS DERNIERES SPECIALITES

SPECIALITE TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE

M
MAHUTATUA HAUNUI

T
TEHETIA ARIITEA
TEMAURI KIRI


SPECIALITE TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

C
CLARK RAIHITI RONALD IRMIN

L
LUTA ROD RODRIGUE IOTEFA

P
PIRATO VIRI-TEMATAI SYLVAIN

T
TIRAO WEN LIN MANATEA

V
VAITAIO TEANUANUA GABY


SPECIALITE TRANSPORT

R
ROOMATAAROA MICHAEL PAPE-HIA

T
TEEHUATUA ROMEO JEAN-BAPTISTE


SPECIALITE VENTE

H
HAHUTU LINDSEY AIMATA LOANA
Sur le même thème...

le Jeudi 6 Juillet 2017 à 12:27 | Lu 190 fois

Tags : BACCALAUREAT PROFESSIONNEL





Signaler un abus

Actualité de Tahiti et ses îles | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Insolite | Magazine | Assistance

Recherche avancée
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
05/07/2017

Compte rendu du Conseil des ministres du 5 juillet 2017

05/07/2017

La Polynésie représentée à la Convention de la République en marche

30/06/2017

Les rotations de ferry supplémentaires annulées pour ce soir

28/06/2017

Compte rendu du Conseil des ministres du 28 juin

26/06/2017

L'adressage à Mahina démarre ce mardi

Bac 2017 : résultats définitifs des filières Générale et Technologique en Polynésie

0 Commentaire - 06/07/2017

Bac 2017 : les résultats définitifs de la filière professionnelle

0 Commentaire - 06/07/2017

Bac pro : la liste des admis du second groupe

0 Commentaire - 06/07/2017

Bac technologique : la liste des admis du second groupe

0 Commentaire - 06/07/2017

Bac général : la liste des admis du second groupe

0 Commentaire - 06/07/2017

Culture et Patrimoine

La légende de la princesse espagnole à Makatea

Le 30/05/2017
La légende de la princesse espagnole à Makatea
MAKATEA, le 30 mai 2017. La grotte de la princesse espagnole, situé sur la falaise de Temao, abrite un cercueil en bois d’arbre à pain...
forms/Que-pensez-vous-de-votre-journal-TAHITI-INFOS_f20.html