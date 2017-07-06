Bac pro : la liste des admis du second groupe

PAPEETE, le 06/07/2017 - Les résultats du 2ème groupe du baccalauréat professionnel ont été publiés ce jeudi. Voici la liste des admis ci-dessous.
SPECIALITE ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE
M
MAHAGATEIRA VAIMITI OLIVIA
T
TIHONI VAYANA TANIA
MAHAGATEIRA VAIMITI OLIVIA
T
TIHONI VAYANA TANIA
SPECIALITE ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR
A
AH LING MELISSA
C
COMMINGS MATARIAI TEUMERE LINDSAY
T
TEURURAI VAINONOARIKI JESSICA
TOUMELIN DAMIEN JOEL JACQUES
TUPUAIOORO BRENDA MAIRENUI
AH LING MELISSA
C
COMMINGS MATARIAI TEUMERE LINDSAY
T
TEURURAI VAINONOARIKI JESSICA
TOUMELIN DAMIEN JOEL JACQUES
TUPUAIOORO BRENDA MAIRENUI
SPECIALITE ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS
B
BARSINAS HEIANA CLAUDIE
H
HINRICHS RAIMANA BRYAN ADRIEN
K
KOHUEINUI KEANI
M
MARAHITI VAIMOEA HAYDI CHEYENNE
O
OPUU MAEVAHIA ROMY
P
PAEAHI MIRKO LARRY PETERO
R
ROOMETUA CARLIE TEAVA
T
TEIHO SARAH TERIITUMA MEARI
TERIITETURUIRAI MARJORIE TEIAHAITI
TETIHIA MOEA ROSE TEPAIRU
TEURUARII RUDOLPHE AMAITERAI
U
URARII HEIDY HINARAU MOANA
V
VIRIAMU ANGELICA AVERII
BARSINAS HEIANA CLAUDIE
H
HINRICHS RAIMANA BRYAN ADRIEN
K
KOHUEINUI KEANI
M
MARAHITI VAIMOEA HAYDI CHEYENNE
O
OPUU MAEVAHIA ROMY
P
PAEAHI MIRKO LARRY PETERO
R
ROOMETUA CARLIE TEAVA
T
TEIHO SARAH TERIITUMA MEARI
TERIITETURUIRAI MARJORIE TEIAHAITI
TETIHIA MOEA ROSE TEPAIRU
TEURUARII RUDOLPHE AMAITERAI
U
URARII HEIDY HINARAU MOANA
V
VIRIAMU ANGELICA AVERII
SPECIALITE AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT
T
TEHEITAEVA NICOLAS PEHINANA
TEHEITAEVA NICOLAS PEHINANA
SPECIALITE BOULANGER-PATISSIER
C
CHAN ARENUI TIARETU ANTONIN
CHAN ARENUI TIARETU ANTONIN
SPECIALITE COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
T
TERIIRERE JOANA RAVAHERE
TERIIRERE JOANA RAVAHERE
SPECIALITE COMMERCE
C
CHANG JONADAB TEMA AXEL
F
FIRUU KUALANIE
FIRUU NAOMI
M
MARUOI OCEANE MAIRE PAUTU
P
PIOKOE MITIANA
T
TETUIRA BRANDON
CHANG JONADAB TEMA AXEL
F
FIRUU KUALANIE
FIRUU NAOMI
M
MARUOI OCEANE MAIRE PAUTU
P
PIOKOE MITIANA
T
TETUIRA BRANDON
SPECIALITE CUISINE
A
AH SIN AUTE
T
TAKAMOANA KAILUA DIVA BERTHE SHAUNA
TEHAAI TARA CONSTANCE
TINORUA VAIHIRIA ANAIS
AH SIN AUTE
T
TAKAMOANA KAILUA DIVA BERTHE SHAUNA
TEHAAI TARA CONSTANCE
TINORUA VAIHIRIA ANAIS
SPECIALITE ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO
F
FAANA MESMIN TEMANARII
G
GATIEN TAKUMOE RAHITI ABEL
H
HEITARAURI NATHAN TEANUANUA
M
MAKIROTO-PIRITUA TANIHIA LOUIS
MATAE BAYARD TEPUAROO
N
NANUAITERAI ETIENNE JUNIOR PURUTU
P
PAPARA ETIENNE HEIARII YOAN
PENI MANARII TAO'A HERE
R
RAVEINO IOANE ALLAN
RICHMOND HERMAN MATAHI HAAMIRI
T
TAURAATUA NOHOARII
TEHEVINI IVANOE MANAHERE TEIKIRAVA
TUIHO RAURII KALOU JULIEN
W
WONG YANN TAHURAI
FAANA MESMIN TEMANARII
G
GATIEN TAKUMOE RAHITI ABEL
H
HEITARAURI NATHAN TEANUANUA
M
MAKIROTO-PIRITUA TANIHIA LOUIS
MATAE BAYARD TEPUAROO
N
NANUAITERAI ETIENNE JUNIOR PURUTU
P
PAPARA ETIENNE HEIARII YOAN
PENI MANARII TAO'A HERE
R
RAVEINO IOANE ALLAN
RICHMOND HERMAN MATAHI HAAMIRI
T
TAURAATUA NOHOARII
TEHEVINI IVANOE MANAHERE TEIKIRAVA
TUIHO RAURII KALOU JULIEN
W
WONG YANN TAHURAI
SPECIALITE GESTION – ADMINISTRATION
A
ARAI FRAZIER
ATANI LANAI RAINUI
C
CHONG HUE STACEY PUAIURA
D
DOLL MALEANA ANNICK MONOIHERE
F
FAUVET TETUNUI GEORGES
H
HIKUTINI REURA SOPHIE
M
MAIHITI TETUI DALIDA
MAITERAI EMERE
MERVIN HAUREVA SERAH
N
NAEHU HEIVA EVA MARIE-CLAIRE
R
RAIOHO MATAHINI MAGNOLIA
T
TAIAAPU ANGELE ATANUA
TAVI VAINUI EDITH
TCHOU FOU REIANA CLEMENCE RAISSA
TERIITEHAU TIARE-POREA HIRIDA
TOKORAGI HEIMANARII AGNELO
ARAI FRAZIER
ATANI LANAI RAINUI
C
CHONG HUE STACEY PUAIURA
D
DOLL MALEANA ANNICK MONOIHERE
F
FAUVET TETUNUI GEORGES
H
HIKUTINI REURA SOPHIE
M
MAIHITI TETUI DALIDA
MAITERAI EMERE
MERVIN HAUREVA SERAH
N
NAEHU HEIVA EVA MARIE-CLAIRE
R
RAIOHO MATAHINI MAGNOLIA
T
TAIAAPU ANGELE ATANUA
TAVI VAINUI EDITH
TCHOU FOU REIANA CLEMENCE RAISSA
TERIITEHAU TIARE-POREA HIRIDA
TOKORAGI HEIMANARII AGNELO
SPECIALITE HYGIENE PROPRETE STERILISATION
P
PAHUATINI TENAU LAILA
PAHUATINI TENAU LAILA
SPECIALITE MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL.
C
COMMINGS HOKINI TEVA
M
MOU KAM TSE NAURA JAMES
MUSSET TEVA ALEXANDRE
P
POKARA TINIRAUFAKI MICKAEL
COMMINGS HOKINI TEVA
M
MOU KAM TSE NAURA JAMES
MUSSET TEVA ALEXANDRE
P
POKARA TINIRAUFAKI MICKAEL
SPECIALITE MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR.
C
CHING MARUVAHI ANGELO
F
FUHRER-LO LONG DANIEL TANI
R
RAIOHA MAUIKI
T
TAAVIRI TAVAIARII
TARAUFAU MANOARII
TAUPO ARIIMOANA RAHITI
TEIKITEKAHIOHO HONIAKE
TOI TERUPE JOSS TAHUKA MATITI
U
URARII VAINUI BALWIN
CHING MARUVAHI ANGELO
F
FUHRER-LO LONG DANIEL TANI
R
RAIOHA MAUIKI
T
TAAVIRI TAVAIARII
TARAUFAU MANOARII
TAUPO ARIIMOANA RAHITI
TEIKITEKAHIOHO HONIAKE
TOI TERUPE JOSS TAHUKA MATITI
U
URARII VAINUI BALWIN
SPECIALITE MAINTENANCE NAUTIQUE
D
DEANE TEAHI VICTOR
T
TALBOT HERI DAMIANO
DEANE TEAHI VICTOR
T
TALBOT HERI DAMIANO
SPECIALITE OUVRAGES DU BATIMENT: METALLERIE
T
TEAHUI HARRISON IOTUA NICO
TEAHUI HARRISON IOTUA NICO
SPECIALITE SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE
P
POEVAI ROTA CLAIRE
T
TANEPAU AUHERE LAETITIA KYNTHIA
POEVAI ROTA CLAIRE
T
TANEPAU AUHERE LAETITIA KYNTHIA
SPECIALITE SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES
F
FAREEA POEITI LISE NICOLE
K
KAIHA HIKITIA BASILE JOSEPH
FAREEA POEITI LISE NICOLE
K
KAIHA HIKITIA BASILE JOSEPH
SPECIALITE TECH. FROID ET CONDITIONNEM.AIR
N
NAGLE VAIARII FRANCIS GEORGES
T
TAMARII MARC JOSEPH IOTEVE
TATA BRYAN TEIKIHEETINI
TEMAURI PHILIPPE TEUINATUA
NAGLE VAIARII FRANCIS GEORGES
T
TAMARII MARC JOSEPH IOTEVE
TATA BRYAN TEIKIHEETINI
TEMAURI PHILIPPE TEUINATUA
SPECIALITE TECHN. EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIE
T
TEMAURIURI ABEL TEAMO
TEMAURIURI ABEL TEAMO
SPECIALITE TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A
M
MAITUI KAYLANI MANUTEA
MAITUI KAYLANI MANUTEA
SPECIALITE TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B
W
WANE TEHANI NIOU-LENE JESSY
WANE TEHANI NIOU-LENE JESSY
SPECIALITE TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV.
R
ROOMATAAROA VICTOR TANIERA
T
TCHONG TAI TUATINI JEROME
TETUAARAIA RONONUI KAHINUI BRUNO
ROOMATAAROA VICTOR TANIERA
T
TCHONG TAI TUATINI JEROME
TETUAARAIA RONONUI KAHINUI BRUNO
LES TROIS DERNIERES SPECIALITES
SPECIALITE TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE
M
MAHUTATUA HAUNUI
T
TEHETIA ARIITEA
TEMAURI KIRI
SPECIALITE TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
C
CLARK RAIHITI RONALD IRMIN
L
LUTA ROD RODRIGUE IOTEFA
P
PIRATO VIRI-TEMATAI SYLVAIN
T
TIRAO WEN LIN MANATEA
V
VAITAIO TEANUANUA GABY
SPECIALITE TRANSPORT
R
ROOMATAAROA MICHAEL PAPE-HIA
T
TEEHUATUA ROMEO JEAN-BAPTISTE
SPECIALITE VENTE
H
HAHUTU LINDSEY AIMATA LOANA
M
MAHUTATUA HAUNUI
T
TEHETIA ARIITEA
TEMAURI KIRI
SPECIALITE TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
C
CLARK RAIHITI RONALD IRMIN
L
LUTA ROD RODRIGUE IOTEFA
P
PIRATO VIRI-TEMATAI SYLVAIN
T
TIRAO WEN LIN MANATEA
V
VAITAIO TEANUANUA GABY
SPECIALITE TRANSPORT
R
ROOMATAAROA MICHAEL PAPE-HIA
T
TEEHUATUA ROMEO JEAN-BAPTISTE
SPECIALITE VENTE
H
HAHUTU LINDSEY AIMATA LOANA