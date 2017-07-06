Bac général : la liste des admis du second groupe

PAPEETE, le 06/07/2017 - Les résultats du 2ème groupe du baccalauréat général ont été publiés ce jeudi. Voici la liste des admis ci-dessous.
SERIE ES
A
AH-SAM--SUE KEANUI SEBASTIEN DENIS
ANANIA MADELEINE RAINA
ATGER NARAI KEANU ALLAN
AUTI FRIDOLINE TITAUA
B
BABDOR MAROTEA JAMES VANGELIS
BORDES TEVAHITUA TONY HENERE
BREMOND OLIVIER MANOHITI NOEL
BUTSCHER CELIA TIMERI
C
CHARLES TONIARII
CHAUMETTE KEHATUA EDOUARD-JEAN
E
EPETAHUI MARIE-THERESE
ESCOUGNOU ANTONIN LOUIS PAUL
F
FARAIRE WILLY VAROA TEUHINUI
FAUURA VAIHINAURA VAIPUNA SARAH
G
GARBUTT NOHOARII OSCAR
GARCIA ARIIFANO TIMERI JESSIE
GENDRON AHURIRO
GILMORE BRUNELLA MANU-HEI
GOODING MARIE-THERESE LAIKA MERE
GRASSIN MANU-ARII HIRO SERGE
H
HAREHOE HAOARIKI TITEMA-ITI
HAUATA MEHERIO EVE
HOPARA LENAHEI MAGDALENA ANDREA
I
IOTUA HEREANA MATAHINA TOHUORA
J
JORDAN AMELIA
JOUVE LUCAS CLEMENT
K
KECK POEHERE
KONG YEK FHAN TOANUI MOANA CYRIL
L
LACHAUX LAVERNA VAITIARE LISSAN
LAN SAN HIVANUI JAMIE GABRIELLE
LEE CHIP SAO HINARII MARANIA VALERIANE
LEGAY TEMOANA KEVIN
M
MAKE MARUHIRANI HANI
MAO PEARL VAITEA OCEANE
MATAI ROCHAS HEIRANI
P
PANI GRETA ARIITAPETA
POETAI HAIA OCEANE
S
SIMON TEUAEA JENNY
T
TAEREA SEBASTIEN TEVAHITUA
TAHITORAI HILARY VAIHEI
TANI JOHANNA HINARAU
TCHEN HAUMATANUI HUBERT
TEHEIURA GEORGIA RAMONA
TEIHOTAATA TETUA TEIOA
TEMAURI BAMBINO POATA TIATOA
TEOHIU CYRIL TAUHERE
TEORE ADAMS TETOA
TEPA MOANA TEATAUIRA
TEPOU MEHEALANI MONIA
TERIIPAIA VEHIA JULIAN
TERIITAOHIA FELICIA
TETUANUI RAIMARAMA
TOM SING VIEN VAIHERE ELODIE
W
WONG PO MAROTEA
AH-SAM--SUE KEANUI SEBASTIEN DENIS
ANANIA MADELEINE RAINA
ATGER NARAI KEANU ALLAN
AUTI FRIDOLINE TITAUA
B
BABDOR MAROTEA JAMES VANGELIS
BORDES TEVAHITUA TONY HENERE
BREMOND OLIVIER MANOHITI NOEL
BUTSCHER CELIA TIMERI
C
CHARLES TONIARII
CHAUMETTE KEHATUA EDOUARD-JEAN
E
EPETAHUI MARIE-THERESE
ESCOUGNOU ANTONIN LOUIS PAUL
F
FARAIRE WILLY VAROA TEUHINUI
FAUURA VAIHINAURA VAIPUNA SARAH
G
GARBUTT NOHOARII OSCAR
GARCIA ARIIFANO TIMERI JESSIE
GENDRON AHURIRO
GILMORE BRUNELLA MANU-HEI
GOODING MARIE-THERESE LAIKA MERE
GRASSIN MANU-ARII HIRO SERGE
H
HAREHOE HAOARIKI TITEMA-ITI
HAUATA MEHERIO EVE
HOPARA LENAHEI MAGDALENA ANDREA
I
IOTUA HEREANA MATAHINA TOHUORA
J
JORDAN AMELIA
JOUVE LUCAS CLEMENT
K
KECK POEHERE
KONG YEK FHAN TOANUI MOANA CYRIL
L
LACHAUX LAVERNA VAITIARE LISSAN
LAN SAN HIVANUI JAMIE GABRIELLE
LEE CHIP SAO HINARII MARANIA VALERIANE
LEGAY TEMOANA KEVIN
M
MAKE MARUHIRANI HANI
MAO PEARL VAITEA OCEANE
MATAI ROCHAS HEIRANI
P
PANI GRETA ARIITAPETA
POETAI HAIA OCEANE
S
SIMON TEUAEA JENNY
T
TAEREA SEBASTIEN TEVAHITUA
TAHITORAI HILARY VAIHEI
TANI JOHANNA HINARAU
TCHEN HAUMATANUI HUBERT
TEHEIURA GEORGIA RAMONA
TEIHOTAATA TETUA TEIOA
TEMAURI BAMBINO POATA TIATOA
TEOHIU CYRIL TAUHERE
TEORE ADAMS TETOA
TEPA MOANA TEATAUIRA
TEPOU MEHEALANI MONIA
TERIIPAIA VEHIA JULIAN
TERIITAOHIA FELICIA
TETUANUI RAIMARAMA
TOM SING VIEN VAIHERE ELODIE
W
WONG PO MAROTEA
SERIE L
A
ALVAREZ TEHANI LAETICIA
ASINE VIOLETTE TENAHE
AUNOA MAUD TUPUAINUI RARAHU
C
CHANG ANEI PERLE
CHEI ELODIE METISSE ROOARII
D
DUBOIS TERAVA LYSIANE
E
EHUMOANA TERAIMANO ANNE
H
HAAPA CLARENCE ARI
HAOATAI AMY VAIEINUI RAIHAU
HAPAITAHAA TAOAHIA MORGANE
K
KAUA MARIANNE ANALEI
L
LALLUT LOANE LOUISE MARIE
LAUT MANATEA JACK YAEL
LEE CHIP SAO RAUHEI VAIRANIE LAURA
LENOIR HO'U ARIINUI CELESTIN
LUCAS LOKELANI TIMERI
P
PATII RAIHAUARII RICKSON JIGORO
PITO SARAH MERE MATIRA
POMARE RAHUIRUA ISABELLA
PORLIER RAVAHERE ORLANE
POTHIER HINARII OCEANE
POUIRA NAILY RAITEANUI
S
SULPICE KRIS VAIHAU
T
TAIMANA VAHINEHAU ALICIA
TAPI ROSE-MERRY TRACY
TAURAA CHEROKEE HINARAVA
TEIVA TEARA FRANCK
TEKURIO MEGHANN OKAHI GHISLAINE
TEMAURI TAHURI HINAHUAREI SARIAH
TETAINANUARII RAHEA DANITZA
TEUIRA HANNA IRENE ALANA
TIROA ATANUA NINIREILLE
TUMARAE TEVAI MATARII LEIANA
TUTURURAI ORAMA HEIAU
W
WOLHER FELIX VEHIATUA
ALVAREZ TEHANI LAETICIA
ASINE VIOLETTE TENAHE
AUNOA MAUD TUPUAINUI RARAHU
C
CHANG ANEI PERLE
CHEI ELODIE METISSE ROOARII
D
DUBOIS TERAVA LYSIANE
E
EHUMOANA TERAIMANO ANNE
H
HAAPA CLARENCE ARI
HAOATAI AMY VAIEINUI RAIHAU
HAPAITAHAA TAOAHIA MORGANE
K
KAUA MARIANNE ANALEI
L
LALLUT LOANE LOUISE MARIE
LAUT MANATEA JACK YAEL
LEE CHIP SAO RAUHEI VAIRANIE LAURA
LENOIR HO'U ARIINUI CELESTIN
LUCAS LOKELANI TIMERI
P
PATII RAIHAUARII RICKSON JIGORO
PITO SARAH MERE MATIRA
POMARE RAHUIRUA ISABELLA
PORLIER RAVAHERE ORLANE
POTHIER HINARII OCEANE
POUIRA NAILY RAITEANUI
S
SULPICE KRIS VAIHAU
T
TAIMANA VAHINEHAU ALICIA
TAPI ROSE-MERRY TRACY
TAURAA CHEROKEE HINARAVA
TEIVA TEARA FRANCK
TEKURIO MEGHANN OKAHI GHISLAINE
TEMAURI TAHURI HINAHUAREI SARIAH
TETAINANUARII RAHEA DANITZA
TEUIRA HANNA IRENE ALANA
TIROA ATANUA NINIREILLE
TUMARAE TEVAI MATARII LEIANA
TUTURURAI ORAMA HEIAU
W
WOLHER FELIX VEHIATUA
SERIE S
A
ALLAIN EMMANUEL TUKUAKI FRANCIS
ALLE MAEL HADRIEN MANUA
AMARU TEHEA LAETITIA
AMINI HEIPOE NICE
ATIU WANDA HEIMATA
B
BERNARDINO KANIHEI JESSICA
BUILLARD-TEMATUA GUILLAUME ARIIMOANA
C
CAMPELLO VETEA JEREMIE TAAROA
CHARPENTIER MARGOT CHRISTELLE BABETH
CHIN WONG TEPEVA EDDY
CORDIER TEPOROMANUTAIA HINA
D
DE HEAULME DE BOUTSOCQ MALO
F
FERMON RAIHAU RYAN MIGUEL
FIU ANTONIO TEANUANUA
FOLIAKI MEREHAU FUATAPU TEARAI
G
GIBOULOT VILFRED TEREVA
H
HAREHOE HEREARII VAIFARA BILL
HARTMANN PAUL BENJAMIN MICHEL
HIKUTINI MOEHAU DAVID KOFI
HUNTER KAWEHILANI NELLY RAVAHERE
L
LACOUR LEPRINCE TUHIRAGI CHADRAC
LAI HEREMOANA KRISTAL
LUCAS NOA TEARA FREDERIC
M
MAHAI JACKOLSON TAVAEHAUROA
MAIRAU RAIHITI MAIMOA REHIA
MANOI NIVEA VAIHAU
MATAITAI DAVID TORIKI
MOU FAT HINARII
N
NENA TUTAVAE MAX
NUI TEKEU DJAEL UNUTEA
O
ORSUCCI HIRINAI MAUNUITEHEITETE
P
PAHUATINI SEVERINE IRIATAI
PAHUATINI VERONIQUE TAHIAKANIHO
PAOFAI HEIMATA ADRIEN TUTEAU
PATER HITITUA TEHUIARII
PATII RAVA MAITE
PETER HAURAI PHILIPPE
PICARD TAHAKI EROS ROY
R
RAVEINO ETIENNE GANARIKI
REHUA MANUVAI FRANCOIS
REID PAMELA GRACE VAIORA
ROCAS MEHITI FARAH JOAN TEEEVA
ROIRO CECILIO TAMAHERE RYAN
ROOPINIA HAAMOEARII HODE
T
TAUPOTINI LUDOVIC YUTIKAERA NIUMANO
TEAMO MOEVAI MALICE
TEARIKI ARNAUD MANARII
TEAURAI LAURIE MATAMOE
TEHAHE DYANA HINERAVA
TEMERE HINATEA CLARENCE
TETUAHITI RONOMONA STANLEY
TUMAHAI TAUHERE TAUTU HEREMANA
V
VAHINETUA THOMAS HAUTIA TEKAO-I-ITI
VIRIAMU THERESE JENNIFER TERETIA
ALLAIN EMMANUEL TUKUAKI FRANCIS
ALLE MAEL HADRIEN MANUA
AMARU TEHEA LAETITIA
AMINI HEIPOE NICE
ATIU WANDA HEIMATA
B
BERNARDINO KANIHEI JESSICA
BUILLARD-TEMATUA GUILLAUME ARIIMOANA
C
CAMPELLO VETEA JEREMIE TAAROA
CHARPENTIER MARGOT CHRISTELLE BABETH
CHIN WONG TEPEVA EDDY
CORDIER TEPOROMANUTAIA HINA
D
DE HEAULME DE BOUTSOCQ MALO
F
FERMON RAIHAU RYAN MIGUEL
FIU ANTONIO TEANUANUA
FOLIAKI MEREHAU FUATAPU TEARAI
G
GIBOULOT VILFRED TEREVA
H
HAREHOE HEREARII VAIFARA BILL
HARTMANN PAUL BENJAMIN MICHEL
HIKUTINI MOEHAU DAVID KOFI
HUNTER KAWEHILANI NELLY RAVAHERE
L
LACOUR LEPRINCE TUHIRAGI CHADRAC
LAI HEREMOANA KRISTAL
LUCAS NOA TEARA FREDERIC
M
MAHAI JACKOLSON TAVAEHAUROA
MAIRAU RAIHITI MAIMOA REHIA
MANOI NIVEA VAIHAU
MATAITAI DAVID TORIKI
MOU FAT HINARII
N
NENA TUTAVAE MAX
NUI TEKEU DJAEL UNUTEA
O
ORSUCCI HIRINAI MAUNUITEHEITETE
P
PAHUATINI SEVERINE IRIATAI
PAHUATINI VERONIQUE TAHIAKANIHO
PAOFAI HEIMATA ADRIEN TUTEAU
PATER HITITUA TEHUIARII
PATII RAVA MAITE
PETER HAURAI PHILIPPE
PICARD TAHAKI EROS ROY
R
RAVEINO ETIENNE GANARIKI
REHUA MANUVAI FRANCOIS
REID PAMELA GRACE VAIORA
ROCAS MEHITI FARAH JOAN TEEEVA
ROIRO CECILIO TAMAHERE RYAN
ROOPINIA HAAMOEARII HODE
T
TAUPOTINI LUDOVIC YUTIKAERA NIUMANO
TEAMO MOEVAI MALICE
TEARIKI ARNAUD MANARII
TEAURAI LAURIE MATAMOE
TEHAHE DYANA HINERAVA
TEMERE HINATEA CLARENCE
TETUAHITI RONOMONA STANLEY
TUMAHAI TAUHERE TAUTU HEREMANA
V
VAHINETUA THOMAS HAUTIA TEKAO-I-ITI
VIRIAMU THERESE JENNIFER TERETIA