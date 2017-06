Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer Bac Pro : la liste des admis



PAPEETE, le 30 juin 2017. Les résultats du 1er groupe du baccalauréat professionnel ont été publiés ce vendredi à 10 heures. Voici la liste des admis ci-dessous.

Vente ANUU Ronald Tame Jacques ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BABIN Manua Maurice Felix ADMIS

CASTELLE Francois Stephane ADMIS

CLARK Ariioehau Brandon ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HAHUTU Lindsey Aimata Loana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

LARGETEAU-MO Mickael Teva Frederic ADMIS

LEAU Charles ADMIS

LEAU Teraihau Rufin ADMIS

LEQUEUX Maelys Clemence Hutia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOE Gioanny Heitiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOLLEN Nuiatea Albert Teiki ADMIS

NUUPURE Naea Eloic ADMIS

TAMA Joachim PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

Transport ATAPO Mainearii Nelia ADMIS MENTION BIEN

HATITIO Mihilany Vainui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HIRO Manuarii Bruno ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOLOZET Ranitea Temaire Anna ADMIS

KAVERA Nicodeme Taputaotea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATAITAI Tapunui Hokulani PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MISIMOA Raitiarii Christian ADMIS

NAUTA Mataerani Dayenne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RAKIC Herenui Matt ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

REID Aroarii Josiane Myriame ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROOMATAAROA Michael Pape-Hia PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

SOENE Moenau Avelina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAIARII John Teuratanaroa ADMIS

TAKOTUA Apereto Albert ADMIS

TEAHUI Eliana Hitirere ADMIS

TEEHUATUA Romeo Jean-Baptiste PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEFANA James Tevaria PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHAHETUA Tahurei Haamoeura Heipua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIHOARII Kahaia Moerava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIITAUMIHAU Eimeo Nohoariitaipari ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIITAUMIHAU Heikouraa Kimberley ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEVAITAU Noelline Caro ADMIS

TEVAITAU Teahi Rigori ADMIS

TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR BELLAIS Andre Tetia Taumihau ADMIS MENTION BIEN

CLARK Raihiti Ronald Irmin PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

ELLIS Heremoana Johnny Terii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOPUU Helaman Tepua PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

LITTIERE Nohorai Myron Thierry ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LUTA Rod Rodrigue Iotefa PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAHATIA David PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAI Manuarii ADMIS

MOORIA Arona Mataio PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

NUI Remy PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PANI Temaeva Christopher PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PIRATO Viri-Tematai Sylvain PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

POURA Valentino Tinomana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

ROTA Matahiarii Charles PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAEREA Robertino Manarii ADMIS

TEFAATAUMARAMA Wilbourn Terainuiatea ADMIS

TEIHO Palani Manuarii ADMIS

TEKOPUNUI Toriki Robert PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TERIINOHOAPUAITERAI Heimana Jonas PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEUIRA-HIOE Tinirau Guillaume ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEURU Phinihata Stanley ADMIS

TIRAO Wen Lin Manatea PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TUMATARIRI Etera ADMIS

VAITAIO Teanuanua Gaby PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE HATITIO Moeura Vaiarii Ruumoana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAHUTATUA Haunui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MARITERAGI Rogonui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PETER Vetea ADMIS MENTION BIEN

TEANINIURAITEMOANA Tahiri Yoan Kulani ADMIS MENTION BIEN

TEHETIA Ariitea PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHIO Orirau Maiarii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHIVA Tuteraginui Julien ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEMANUPAIOURA Laure Vaeheana ADMIS

TEMAURI Kiri PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TETUARAA Tehei Gatien ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TECHNICIEN BAT.: ORG.&REAL.G.OEUV. AFERETI Moana ADMIS

BANJELINA Nolan Tetahu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHEUNG SEN Marahiti Emile Kahurangi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ESTALL Nohoarii Mahonri ADMIS MENTION BIEN

FARIKI Theophile Teikihuitoka ADMIS

HURI Tiarii Raanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAIRIHAU Bernard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

OTARE Bradley Aroarii Ariipaea ADMIS

PERETAU Rema Frederic Tiaitau ADMIS MENTION BIEN

RAIOHO Mote ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROOMATAAROA Victor Taniera PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TCHONG TAI Tuatini Jerome PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHAHE Jeffrey Dimitri ADMIS

TETUAARAIA Rononui Kahinui Bruno PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEURUARII Amaiterai Joinville ADMIS

TOKORAGI Hiti-Vaea Sebastien ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B HEYMAN Tapii Davis ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LABBEYI Manarii Rhondy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIKARE Tunui Taoahere ADMIS

TOKORAGI Karl Rogo Daniel ADMIS

WANE Tehani Niou-Lene Jessy PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

WOLHER Toahiti Robert ADMIS

TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A FANIU Stenzo Ariihei Maui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAITUI Kaylani Manutea PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAONI Kealani Chloe ADMIS

MATEAU Viriurarii Eric ADMIS

PAEAHI Rodrigue Moeava Freddy ADMIS

PECKETT Puahea Heimiri Chantal ADMIS

RUA Tehei Georges ADMIS

RUAROO Kahanu Mickael ADMIS

TAMAITITAHIO Mahara ADMIS MENTION BIEN

TAPEA Marii Junior ADMIS

TAPUTU Romel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHAVARU Ieremia Chris ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VANE Tahimana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TECHN. EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIE AH SIN Heimana Joseph ADMIS

AKA Laris Yaroslav Heato ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

COMMINGS Paul Lionel Jean-Pierre ADMIS

HAUATA Celestin Vaitemoanaarii ADMIS

MAHAI Ionatana ADMIS MENTION BIEN

MARE Rico James ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUPUTAUKI Vatea ADMIS

TEMAURIURI Abel Teamo PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TECH. FROID ET CONDITIONNEM.AIR AITAMAI Purea Romain ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ATURIA Heiva PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

CHEVALLIER Valentin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GRESEQUE Teheirama Kelly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

NAGLE Vaiarii Francis Georges PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

NUI Taharu Ivanoe ADMIS

PAUTEHEA-KOHUEINUI Kala'i Atihau Tehaupaihi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RANGIMAKEA Tinirau Andrew ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SABOTIN Ludvick Teanuanua Eneliko PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAMARII Marc Joseph Ioteve PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TATA Bryan Teikiheetini PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEATIU Patrice Touaoa ADMIS

TEMARII Etienne Teheihorotua ADMIS

TEMAURI Philippe Teuinatua PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES AGNIE Narii Serge Taero Keu ADMIS MENTION BIEN

AKA Herearii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHAVEZ Benjamin Teihotu ADMIS

FAREEA Poeiti Lise Nicole PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

FOURNIER Teikiheitaa Sylvain ADMIS

IOANE Marlayne Marania ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

KAIHA Hikitia Basile Joseph PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

LE NAIR Francois-Henri Taaroa ADMIS

LY Brandon Adrien Haurai ADMIS

MAHE Erwann Tehinaura Yves ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAKE Tihoni Felix ADMIS

MANUTAHI Toareia Raumanu Yves ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

NIUAITI Tehaurai Alann ADMIS

NOUVEAU Fonorito Tehuitua Tiamata ADMIS

OHOTOUA Teavaiti Franck ADMIS

ROSSI Joel Kaleinui Hoania ADMIS

SECANMAL Eddy Toarahiri ADMIS

TARIU Faaturia Mataiki ADMIS

TAURUA Tagitama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEENA Tini O'neal ADMIS

TEIKIHOKATOUA Tetuanui Gaspard ADMIS

TEIKITOHE Daniel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEREMATE Rudolph ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIIEROOITERAI Tapuarii ADMIS

TERIIPAIA Narii Dylan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TOOMARU-TUPUAI Vaitea Raymond ADMIS

TUMATARIRI Cedric Ariitiria ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

UTIA Ranitumu Jonathan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VAITAIO Maspert Arefa Teokotae ADMIS

WONG HEN Heimana ADMIS

SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE AMARU Timeri Audrey ADMIS

CADIEU Heitiare Elena ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FIU Marie-Therese Naomi Teara ADMIS

HOPU Kahealanie Vaiahu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HUAATUA Helaida Poerani ADMIS

ITAE-TETAA Maria-Madelena Kehelani ADMIS

MAAMAATUAIAHUTAPU Katuputehinatea PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAHAI Poerani ADMIS

MAIRAU Caroline PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PANGIER Lewis Raimanutea ADMIS

PAPARA Rautiare Sylviane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PEREOO Sandrine Raihana ADMIS MENTION BIEN

POEVAI Rota Claire PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAHUTINI Jade Hauana ADMIS

TAIMANA Armelle Hina Matatiniarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TANEPAU Auhere Laetitia Kynthia PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAPETA Maheilani Pauline Taurua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETAURU Brenda Heimiti ADMIS

TETUANUI Tevairau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUMARAE Nohomaiteata Armande ADMIS

REPARATION DES CARROSSERIES LY Matanui Joss ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAVAE Aroarii Tehotuarii Daniel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHARIKI Nicolas Telekie ADMIS

TEMAURI Iosua Gerard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VIVISH Ihauroa Richard ADMIS MENTION BIEN

OUVRAGES BATIMENT: METALLERIE COLOMBANI Georges Tamatoa ADMIS

FARAIRE Daryl Teaonui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

OJEDA Maxime ADMIS MENTION BIEN

TAPUTU Steven Teura ADMIS

TEAHUI Harrison Iotua Nico PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TIHOPU Bob ADMIS

METIERS DE LA SECURITE ALVAREZ ROJAS Hinenao Teodolinda PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

COMBE Tamatoa Ariihau Brice ADMIS MENTION BIEN

LEROY Teheimarama Noel ADMIS

N'GUYEN CUNG TAM Franck Jean ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUTU Roland ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETAUIRA Lanihei Hinaupoko PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

WANEGUI Mataihere Henoc Wadra ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

METIERS DE LA MODE - VETEMENT AH SCHA - OHU Teaoovaii Sonia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AH-SIN Carole Vehere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHANT Heirani Lorina ADMIS MENTION TRES BIEN

EKOUMA NDONG Stella Eeva Jeanine ADMIS MENTION TRES BIEN

FAUURA Veronique Meka Tevainui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

IKIHAA Moeaninui Marguerite PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MARERE Helene Teipo ADMIS

TEHEI Nara'i ADMIS

TEINAURI Nelly Tuareni Rava Manina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAINTENANCE NAUTIQUE BENNETT Kevin Taipehia ADMIS MENTION BIEN

COURDE Chipri Torea ADMIS MENTION BIEN

DEANE Teahi Victor PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

DEMOUGEOT Heimana ADMIS MENTION BIEN

FAAITE Heitapu Nicolas ADMIS

FONG Morgan Donovan Taivini ADMIS MENTION BIEN

HAAMI Toareva Nick Mihimana ADMIS

LEMAIRE Hiroiti Dylan Kahea ADMIS

MARTINEZ Antonio Hitirere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATAOA Angi Manuata ADMIS

PAEPAETAATA Kuravai Kainoa ADMIS

PAI Hititua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PATU Taaroa Manuarii Emmanuel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUNAA Iona Jonas ADMIS

REREAO Rayan Mihitua Rawhiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TALBOT Heri Damiano PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHEIURA Bryan Vaiiatua ADMIS

TEMAURI Tehei Imihau Emmanuel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERAIARUE Mayron Manarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETOHU Axel Hoka Itehaekua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TURINA Heimoana Andy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TURINA Manoa Heremana ADMIS

TUUHIVA Chris Murphy Puariitahi ADMIS

VAITAIO Raitini Mareto ADMIS

VESELSKY Adam ADMIS

MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. AGNIE Teremoana Ephraim ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AH-SCHA Keiki Jean-Christian ADMIS MENTION BIEN

AKA Tehaunui Tehiuoteani ADMIS

ALEXANDRE Eugene Taitapu ADMIS

ARIIOTIMA Alain Dan Nuutaivava ADMIS

BARSINAS Taiavanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BRUNEAU Marcel Rudy Teikiutapu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BURNS Charles Mahinui Seafield ADMIS

BURNS Kevin Tommy Gino ADMIS

CHING Maruvahi Angelo PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

DEANE Wilkie Faatiarau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DOMINGO Rivaldo Tauira Raihiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FAAHU Uruatahi Jiovany ADMIS MENTION BIEN

FAATEREHIA Kainoa Heimanarii Jacky ADMIS

FAATUPUA Vaitea Kiwi Reynald ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FARAHEI Tupea Etienne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FIUMARELLA Ivanhoe Rainui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

FUHRER-LO LONG Daniel Tani PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

HEITAA Mauri ADMIS

HIKUTINI Heva-Rautea Chico ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOIORE Jean-Marc ADMIS

LABOUDET Teeeva Helene ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LAYOUSSAINT Faarea Teuiarai ADMIS

LEOU Ithiel Bellarmin Pare-Ura ADMIS

LY Teiva Jason ADMIS MENTION BIEN

MAANGA Christopher Ioane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MACY Haumana Rodrigue ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAI Heeani Marcel ADMIS

MAIHOTA Arii Mahana Stan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAIROTO Tauarii Stanley Noel ADMIS MENTION BIEN

MAITI Clement Poroi ADMIS

MAONO Thomas Teuira PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MARECHAL Manuwai Tapuhono ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MARTY Heiau Thomas ADMIS MENTION BIEN

MATAOA Ruarii Fernando ADMIS MENTION BIEN

MAUI Lassen Ariimana Tapioi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOE Dimitri Amota ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOROHI Matearii Joan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

NAHEI Tevaiatea Bonnet Herearii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

OPETA Scotty Terey Reihia ADMIS

PAEPAETAATA Honotea Bill ADMIS

PAGATELE Adonias ADMIS

PAOLIN Rouziere Robert ADMIS

PAQUIER Oscar Teuirariki Fernand ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PEA Pairani Nicky Milton ADMIS

PIRIOTUA Richard Teimatotohitapu ADMIS

POIA Ra'anui John PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

RAIOHA Mauiki PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

RICHMOND Teurarii Mete Brandon PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

RICHMOND Tuihani Ferdinand ADMIS

ROBSON William Ariihere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROIRO Resnay Elisabeth Teponi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROOINO Matotea ADMIS

SAMG-MOUIT Matarui Tonoha'e ADMIS

SHI NOG Ano ADMIS

TAAVIRI Maui ADMIS

TAAVIRI Tavaiarii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAGAROA Calix Tapu Utia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAKOTUA Maheanuu Alias ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAMARINO Maruarii ADMIS

TAPUTUARAI Martin Teaiki ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TARAUFAU Manoarii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAUPO Ariimoana Rahiti PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAUPUA Onohia Wilfrid ADMIS MENTION BIEN

TCHONG-MOU Rahiti Nelson ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAUNA Mauariiivaiotaha Jason ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEEHU Tohu Teihotu Jonathan ADMIS

TEHEIURA Georges Oswald Lawrence ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHEIURA Kaiha Marc Karl ADMIS MENTION BIEN

TEIHOTAATA Ayrton Heiarii ADMIS

TEIKITEKAHIOHO Honiake PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEIVA Rainui Edgar ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEORU Fredo Raimana ADMIS

TERAIMANA-PRINGAULT Ismael Heimoana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIITEVAOPARAURI Paui Cedric ADMIS

TETIARAHI Tinihau Yvanhoe Raurea PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEUPOOTAHITI Hitinui Daniel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIARII Atoni Puariri ADMIS

TOI Terupe Joss Tahuka Matiti PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TOOFA Tautu Raiarii Frederic PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TUTEINA Ruarei ADMIS



MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL. CHEONG SANG James Heiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

COMMINGS Hokini Teva PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

CUMINI Guillermo Monoihere ADMIS

DEBESE Yannick Jean-Charles ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DELACHAUSSEE Teva Manuel Christian PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

ELLIS Kevin Heiarii Atifa ADMIS

LEFEUVRE Manea Sebastien ADMIS

MOU KAM TSE Naura James PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MUSSET Teva Alexandre PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PANI Manarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAQUIER Manea Adolphe ADMIS

POKARA Tiniraufaki Mickael PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

RIARIA Riki Rooaio Guenold ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TARIHAA Natupuai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEVAEARAI Itemaera Kaihi ADMIS

TUPUAIOORO Samuel Tuarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

Logistique EHUMOANA Marie-Ange Taina ADMIS

FOURNIER Freddy Arii ADMIS

KAINUKU Valino ADMIS

KOHUMOETINI Romualdo Tekotaka-Havaiki ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

OTOMIMI Tevainui Gina ADMIS

PAN SI Claus Anapa PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PUNAA Teahi Billy ADMIS

TAURA Ralph Kaiha ADMIS

TEMARII Aroarii Tekehu David ADMIS

TEPANO HOTU Vaiariki Julio Mihaera ADMIS

TUAIRAU Frederick Mihimana ADMIS

WOHLER Sophie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HYGIENE PROPRETE STERILISATION CHANG KUN SUNG Philippe Tokiri Pai You ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MACAIGNE Oceane Heirani Heimata ADMIS

MAI Heitiare Lorna ADMIS

MAIROTO Mihiau Antonina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAMATUI Poerava Aurelie ADMIS MENTION BIEN

PAHUATINI Tenau Laila PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

ROBSON Taravai ADMIS

TEUPOOHUITUA Hinerava ADMIS

TUHITI Tumahai Juventin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SERIE ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE A

AMARU Tupura'a Mara ADMIS



H

HARRY Heimata ADMIS



M

MAHAGATEIRA Vaimiti Olivia PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



S

SALMON Manava Jean-Francois ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T

TEANOTERERUA Tevahinetuia Emilienne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEMATAUA Armelle Marie-Laure PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TIHONI Vayana Tania PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TINORUA Antonia Fifi Timeri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



W

WONG Tiniata Laetitia ADMIS



SERIE ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR A

AH LING Melissa PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

ASINE Jenny Poehei ADMIS

ATGER Tainahere Hirirau Daisy ADMIS MENTION BIEN

AUTAI Rahania ADMIS

AVAE Ludivine Neria ADMIS



B

BENSOUSSAN Sarah Moerani ADMIS MENTION BIEN

BUTCHER Cassandre Moeava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CITEAU Eva Tipea Laetitia ADMIS MENTION BIEN

COMMINGS Matariai Teumere Lindsay PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



F

FANIU Maria Movita ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



G

GHIGNET Poeiti Morgane Marion ADMIS MENTION BIEN

GRANDVILLIER Jennifer Orama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



M

MAAMAATUAIAHUTAPU Poerava Victoria ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAHAI Mataheiarii ADMIS

MAI Heirava Clothilde Vaimiti ADMIS

MAIARII Nere Marjorie Haliimalei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAKE Marguerite ADMIS

MATAITAI Haniarii Varensia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATAOA Kahalani Hinarii Eleonora PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MOU Tevahine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



O

OHU Julya Tequila Teura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

OPUU Siria Tehei ADMIS



P

PATU Keala'anuhea ADMIS

PERES Marjorie Maimiti ADMIS MENTION BIEN

PEU Sylvaine Matairea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIC Laura Josy ADMIS MENTION TRES BIEN

PICARD Taimai Oceane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIFAO Heia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIIVAI Kahaia Poevai Oceane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PITO Aude Vahine PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PUNU Temarokura Valany PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



R

RAAPOTO Pamela Poehere ADMIS

RAI Mihuraatua Rumepa ADMIS MENTION BIEN

RUAMUTU Tautea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



S

SALOMON Noella Temuria Irene ADMIS



T

TANGI Weyllina Mahuru ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TANGI Yasmina Katouri Tehuihui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TAPI Merehani ADMIS

TAUAROA Heimiri ADMIS

TAUEFITU Sharon Muriavai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUPOTINI (TEIKITEETINI) Conchita ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUTU Vaimiti Solange ADMIS

TAVANAE Katiuscia Vaimata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAVANAE Maheanuu Wendy ADMIS

TEAMOTUAITAU Ranihei ADMIS

TEAOTEA Kuulei Ravahere Laura ADMIS MENTION BIEN

TEAVE Hita Lanny ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHIHIRA Toimata Marie-Claude ADMIS

TEIHOTAATA Mere Murielle ADMIS

TEMUTU Taitevini Zephirin ADMIS

TEORU Christina Tiare ADMIS

TEPAU Hiona Hokai Katarina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEURUA Jessy Heimiri ADMIS

TEURURAI Vainonoariki Jessica PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TINORUA MonoihereADMIS

TINORUA Wendy Rainatea ADMIS

TIOO Chana ADMIS

TOA Vahiria Jeany PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TOKORAGI Monette Amei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TOUATEKINA Landrine Ruaragivahine ADMIS

TOUMELIN Damien Joel Jacques PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TUMARAE Ariihaunui Tahiana Kate ADMIS

TUPUAIOORO Brenda Mairenui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TZE-YU Ramona Daniela ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



U

UURA Vaikenne Heipoe ADMI



V

VAIMAA Orama Laura ADMIS

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS A

ATIU Ilica ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B

BARSINAS Heiana Claudie PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

BENSENOUCI Tohau Nordine Emmanuel ADMIS MENTION BIEN

BISIAUX Roxane Mareva Laurine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BRUNEAU Moeani Tahiatiohia ADMIS

BUCHIN Teiva Heimata James ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BUCHIN Wilhelmine Honovaiura ADMIS



E

ETAIA Vairani Cathleya Poema ADMIS



F

FAATAHE Magalie Cynthia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



H

HAATANI Tearopa Teuru ADMIS

HIKUTINI Cedrik Tokiahi Forrest ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HINRICHS Raimana Bryan Adrien PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

HOLMAN Fatima Maruhi Eritapeta ADMIS



K

KOHUEINUI Keani PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



L

LE PENDU Lovina Lesa ADMIS

LEGE Naomie ADMIS MENTION BIEN



M

MANAI Jason Hemana Tematuteangi ADMIS MENTION BIEN

MARAHITI Vaimoea Haydi Cheyenne PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MARAMA Raihana I Te Mana Atua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATAIHAU Maria ADMIS

MELIX Indy ADMIS



N

NOLLEMBERGER Tiare Kourtney Beatrice PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



O

OPUU Maevahia Romy PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



P

PAEAHI Mirko Larry Petero PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

PAOAAFAITE Rachel Hitirau ADMIS

PIRATO Florida Rahiti ADMIS

POUIRA Metuareva ADMIS

PRATZ Maire Jacqueline Timeri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUNU Lokeni Materaiefa Olivia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUTAOHE Hinanui Teraimateata Elma ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUTOA Haumea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



R

ROCHETTE Tevaiura Tuhuna Kohai ADMIS

ROOMETUA Carlie Teava PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



T

TAEREA Heimiri Mercedes ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAHUTINI Dylan Iotefa ADMIS

TAMAEHU Kahaia Hoanie ADMIS

TAMATA Djeena Teurahutia Johanna ADMIS

TAPARE Mitch Maryl Mataiva ADMIS MENTION BIEN

TEHEI Rhea Vaitiare ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIHO Heimiri Karen PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEIHO Sarah Teriituma Meari PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEIHOTAATA Heilanie Nai ADMIS

TEIKIOTIU Kariga Elisabeth ADMIS MENTION BIEN

TEIKITUTOUA Teresia Maria Josepha ADMIS

TEMAHAHE Taimoe Ridge ADMIS

TEMARII Rina Auti ADMIS

TEMEHARO Tetuaura ADMIS

TEORE Oreinui Vera ADMIS

TEPOU Virginie Savane Miriama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERAAITEPO Timeri Herenui ADMIS

TERIITETURUIRAI Marjorie Teiahaiti PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TETIHIA Moea Rose Tepairu PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEURUARII Rudolphe Amaiterai PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEURURAI Temana Jamie Desiree ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIHONI Tehinaotuokae Lucienda ADMIS

TIHOPU Ranihei Coralie Honoura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIN HIN Ruaarii Teraiavivi ADMIS

TOUAITAHUATA Haulani Millona ADMIS MENTION BIEN

TSIONG-TSING Waikihei Poehere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUIHANI-TEHEIURA Vaiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



U

URARII Heidy Hinarau Moana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



V

VIRIAMU Angelica Averii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

VOIRIN Taratahiao ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Z

ZINGUERLET Raitea ADMIS

AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT D

DEXTER Fapirita Fabrice ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



E

ETAETA Rahiti Tekuraauia Ken ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



F

FARIKI Heremoana Ratuino ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FLORES Wilkilson Haamiri Henere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



H

HAPIPI Wallis Heimana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HATITIO Peniamina ADMIS

HATITIO Teua ADMIS



M

MATAIE Wildric Turuma Raiarii ADMIS MENTION BIEN

MOANA Raimarama Pahiutai Warren ADMIS



N

NANUAITERAI Georges Junior Tiatiaani PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



P

PAHIO Iteariki James Stevens ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAHUATINI Ludovic Jean Tainoa ADMIS



R

RIVETA Tamanui Marcel ADMIS



T

TAAVIRI Daphnis Heimoana ADMIS

TAAVIRI Teavaina Alph ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUAROA Ohiu ADMIS

TAVAE Tamui Tauhere Stanley ADMIS

TEHEITAEVA Nicolas Pehinana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHEITAEVA Symeon Ariihopea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHETIA Manarii ADMIS

TERAKAUHAU Jean-Marc Leopold Mote ADMIS

THOMMELIN Milton PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TIAOAO Honoarii Pierre Martin ADMIS



W

WAKEA Vaiiki Francis Junior PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE





ART.& MET.ART:COM.VIS.PLURI-MEDIA A

AH-SCHA Tahiaheetaiopua Adrienne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ARAPARI Tupuna Sebastien PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



B

BROUSSE Yohan Tamahere ADMIS MENTION BIEN



C

CHANZY Harrys Heiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHONGAUD Alida Heia Mehetia ADMIS MENTION BIEN



D

DEHORS Kalani Temaema Shirley ADMIS MENTION TRES BIEN

DOMINGO Tematano'arii Te'inui Ian ADMIS MENTION BIEN



H

HERAUD Maxime Taiuhi Gabriel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



I

IRITI Kenne More Atoni ADMIS



J

JEZEQUEL Dayne Nanuvai ADMIS MENTION BIEN



K

KLIMA Slavenka Heinarii Rosa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



L

LONGINE Na-Tai-Mai Jacques-Yves ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



P

PEPEHAU Tetuaroanui Mahiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Q

QUILLIEN Torea Erwan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



R

RICHMOND Aimata Greta ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



S

SOGORB SAMANIEGO Idoia Fetuu Moana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T

TEINAORE Tehauariinui Bryan Mike ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TOHUTIKA Enoha Kevin Jason ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUMG Teata ADMIS MENTION BIEN



V

VANFAU Hereiti Larah ADMIS



BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR A

ANIAMIOI Teikiomioi Charles ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

APA Puarii Havaiki Anne ADMIS

ARIIPEU Hinatea Heifara ADMIS



L

LANTEIRES Tetuaeeroatehaumaru ADMIS

LEQUERRE Cecile Moea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



M

MARAE Teriitevearai Stergios ADMIS



T

TAVI Heimanarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



BOULANGER-PATISSIER

B

BALLETON-THUILLEZ Florent Heliandre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CHAN Arenui Tiaretu Antonin PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



D

DESRUES Tereva Florent ADMIS



H

HEI Leidie Maratea Heifara ADMIS

HIOE Joss Teora ADMIS MENTION BIEN



J

JOUAN Maxance Erwan ADMIS MENTION BIEN



L

LANCIEN Gwendal ADMIS



M

MAIHI Vinare Porin Porino ADMIS

MANATE Tiarenuimata Heirava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOUCHEVIN Pamela Marie-France ADMIS MENTION BIEN



O

OOPA Tepuahivaieitiamai Cherry ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ORTUNO-HESLON Thomas ADMIS MENTION BIEN



P

PEPIN Enzo Tematuanui Michel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIHATARIOE Marama Christophe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Q

QUESTE David Vincent Teihotu ADMIS



T

TAUPOTINI Belina Heiauani Alice ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUTU Manutea Cerny ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TCHEN PING LEI Hanky Tuihani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEMARII Aimere Henriette ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEURU Tamatoa ADMIS



V

VERO Jerome Honoura PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE





SERIE COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION



E

EDWIN Miriama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

EHUEINANA Katty ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ELLACOTT Menaherehia Christine ADMIS MENTION BIEN



F

FAAREOITI Mahinuiarii ADMIS



G

GUYENNET Joyce Amandine Merehau ADMIS MENTION BIEN



H

HARRY Vianey Hinatea Mylarda ADMIS

HIRO Cheyenne Hinatea Eleonore ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



K

KIMITETE Tahiatuahitu Matapootu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



M

MARAETEFAU Nohorai Judicael ADMIS

MATAIHAU Maohi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATEAU Valentina ADMIS

MERCIER Huilani Eve ADMIS



O

OHOTOUA Aniata ADMIS



R

RATA Felicitee Hurumanu PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

RIARIA Rose-Marie Minahara ADMIS

ROCHETTE Teretia Mireille ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



S

SALVATIERRA Bernadette Tiare ADMIS



T

TAMARII Brandon Mihiri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAURUA Moetu ADMIS MENTION BIEN

TEATIU Laida Christenne Kekaaona PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TEHEIURA Mearau Azure Madeleine ADMIS MENTION BIEN

TEHUIOTOA Eloide Manihi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEINAURI Veronique Teura PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TERIIRERE Joana Ravahere PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



V

VERRIER Amelie ADMIS MENTION TRES BIEN



W

WILLIAMS Hinerava Regine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN







SERIE COMMERCE



A

AROITA Heikura ADMIS



B

BUTCHER Heianui Jacques ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C

CHAN Keanu Marii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHANG Jonadab Tema Axel PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

CIER FOC Christopher Sebastien ADMIS



E

EHUMOANA Herearii Tahitoua Bernard ADMIS



F

FANAURAI Lehani Heimata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FIRUU Kualanie PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

FIRUU Naomi PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



G

GUDIN Salome ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



H

HOATUA Hereiti Cecile ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HONOPIKI Mahinarii Ninirei Aude ADMIS

HUUTI Cohail Vailuna Tahianui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



I

IOANE Poeiti Solange ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



K

KERARAVARU Marguarita Hauata Hawaiki PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



L

LAI Karine Poe Iti ADMIS MENTION TRES BIEN



M

MARUOI Oceane Maire Pautu PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

MAUORE Teriitehau John ADMIS

MORETTA Mahealani ADMIS

MOROHI Jacqueline Amelie ADMIS MENTION BIEN



N

NANUAITERAI Hinarauriki Melody ADMIS



P

PATIARE Marguerite Pepe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIOKOE Mitiana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



S

SOMMERS Jenny Mehiata ADMIS



T

TAUFA Tereani Monia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHAHE Martha Kapua ADMIS

TEHINA Maguarita Teagiagi Temaru ADMIS

TEINAURI Ariihau Kevin Leon ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETUIRA Brandon PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TETUKAU Lydia ADMIS

TIARE Iolina Tinei ADMIS

TSAU TSEN Tanetefarau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUAIVA Greg Tinorua Kahea PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE

TUHIRI Tehotu Tepuni Pierre ADMIS MENTION BIEN



V

VAIRAA Nathalie Matalina Heiva ADMIS

VARUAMANA Teraiemaru Marcel Ben ADMIS MENTION BIEN

VESASES Haka'iki Nui Manate ADMIS



W

WONG Kealii Raitini ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Y

YIN SUN Elodie Orama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

YU-TENG Edouard Ahumata ADMIS









SERIE CUISINE



A



AH SIN Aute PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



AH-LO Salomon Teaki ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B



BROTHERS Tumata Caroline Shawna PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



D



DESPRATS Mathis Taumiti ADMIS MENTION BIEN



E



EHUEINANA Josua ADMIS



F



FEGE Gerard Rene Gaston ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



FIRIAPU Tau Maruata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



G



GRAFFE Nuuwai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



GUILLOUX Ariihau Steeve ADMIS MENTION BIEN



H



HUUTI Oahu Rooau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



L



LEHARTEL Dylan Marurai ADMIS



M



MAHAGATEIRA Levina Heiarii Ukulei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MATEHA Valex Heimanarii Atera ADMIS



MOPI Teriiharua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



O



OTOMIMI Hititea Tristan ADMIS



P



PAPAURA Tehuiarii ADMIS MENTION BIEN



POILVET Alann Louis Raymond ADMIS MENTION BIEN



PUHETINI Vendelina Tepootuohapaa ADMIS MENTION BIEN



S



SING SOI Miriam Orama ADMIS



T



TAKAMOANA Kailua Diva Berthe Shauna PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TEATO Nohotetini Poetiare ADMIS



TEHAAI Tara Constance PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TEHEI Hereana Arona ADMIS



TEIHOTAATA Hantz Tana ADMIS



TEMAROHOA Manuki Tamatea ADMIS



TEMAURI Keanu Peniera ADMIS



TERIITAHI Antoinette Tetuanui ADMIS MENTION BIEN



THOUVENIN Laurent ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TIAPATAI Vai Hoa ADMIS MENTION BIEN



TIARE Matatia Shane David ADMIS MENTION TRES BIEN



TINORUA Vaihiria Anais PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TROMPETTE Marine ADMIS MENTION BIEN



TSIONG TSING Tuki James ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



U



UTIA Heirani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Y



YAMAGUCHI Louis ADMIS MENTION TRES BIEN





SERIE ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO



A



AH-LO Daniel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



AITAMAI Tevenino Christopher ADMIS MENTION TRES BIEN



ARAGAW Samuel Gishen ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ARAI Teriitahi Maurice ADMIS



ATAPO Heimanarii Andre ADMIS



AVIU Wilerme Afou ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



B



BARFF Hillary Nehemia PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



BORDES Brandon Nitoa ADMIS



BROWN Rene Heau Ani Hirario ADMIS



BURNS Raimanu Nico ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C



CHEUNG Raihiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



CUCOVAZ Allan Ioane Frederico ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



D



DOMINGO Vaiani Wilfred ADMIS



F



FAANA Mesmin Temanarii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



FARETAHUA Heifara ADMIS



FATOA Philippe Heiarii Tevai ADMIS MENTION BIEN



G



GATIEN Takumoe Rahiti Abel PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



GOURGUET Taimoana Maurice ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



GUTH Tuhono Teapakura ADMIS



H



HAUATA Tamatea ADMIS



HAUATA Tamatea Williams ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HEITARAURI Nathan Teanuanua PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



HOIORE Akawai Tommy ADMIS



HOLMAN Steede Pai Junior ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HOMAI Kahana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HUUTI Hika ADMIS



I



IOANE Moiho Wilfred Mahana PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



IOTEFA Marcel Manatua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



IPUTOA Raianui Ulrich Rino ADMIS



IZAL Tehau Michel Francois ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



K



KAIMUKO Touanuiohaamau Tevearii ADMIS



L



LEE Keanu Prince Ariitea ADMIS



LOWRY Toanui John Richard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LUCAS Yann Herehia ADMIS



M



MAITUITU Naoki Laurent Vehia ADMIS



MAKIROTO-PIRITUA Tanihia Louis PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



MALARDE Matahi Eldon ADMIS



MANUA Teanuanua Amo Teauroa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MARAKAI Teare ADMIS



MARIRAI Raihau Gustave ADMIS



MATAE Bayard Tepuaroo PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



METUAARO Arii-Rata Benjamin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MII Inatearoa ADMIS



N



NANAI Tepeva Nana'i Te Rai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



NANUAITERAI Etienne Junior Purutu PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



NAUTA Ariirau Yann ADMIS



O



OLSON Riley Teau ADMIS



P



PANI Manuia Miguel ADMIS



PAPARA Etienne Heiarii Yoan PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



PAPARAI Teriirauava Nati ADMIS



PAUTU Heipua Tuura ADMIS



PAVAOUAU Levi Heimanarii Dylan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PENI Manarii Tao'a Here PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



PICARD Dylan Tevearii ADMIS



PORUTU Matahi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PUA-- HUNTER Branwell ADMIS MENTION BIEN



R



RAVEINO Ioane Allan PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



RICHMOND Herman Matahi Haamiri PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



RIMA Miguel Matarani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ROSSARD Jonathan Terenui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



RUMELDI Erminio ADMIS



S



SANTOS Francis Heimoana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



SHINOG Rai Atamu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T



TAAROA Tauhiro Jeff Heifara ADMIS



TAIARUI Tairoa Michael ADMIS



TAMARII Jeff ADMIS MENTION BIEN



TAMATA Manuea Olivier ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TANGI Manuel Temauri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TAUARII Reiamanu Jason ADMIS



TAUIRA Moise ADMIS



TAURAATUA Nohoarii PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TAURERE Tetukau Mario ADMIS



TEAGAI Manate David Tinihau ADMIS



TEATIU Enrique Etienne Akahia ADMIS



TEAUE Teaue Kevin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEAUNA Pei Leon Pone ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEFAAITE Lerry Vaiatea Tuatini ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEFAU Tuarangi Verohia Stephane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEHAAMATAI Reiarii Keanui ADMIS MENTION BIEN



TEHEVINI Ivanoe Manahere Teikirava PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TEIEFITU Heirani Thierry Taharoa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEIHO Renaldo Toriki Ariihau ADMIS



TEIVA Robby Raimanu ADMIS



TERIIRAIE Djama Matahorani Elie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TERIITEHAU Tauirua Herman ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TERIITEMOEHAA Tuanua Francis ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEROROTUA Ralph Patau Tupuaitua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TETOE Vaihau Lomond ADMIS MENTION BIEN



TETOHU Brad Terani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEUIRA Vairai Jean-Baptiste ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



THON SING Landry Raihau Revi ADMIS



THUNOT Toahiti Judson Fenryl ADMIS



TOIRORO Teanaau Tauarii Teraiefa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TOROHIA Raitevai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TUAHIVAATETONOHITI Kivanui Morisson ADMIS



TUIHO Raurii Kalou Julien PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



V



VAIHO Heiarii Salomon ADMIS



W



WONG HEN Heiarii ADMIS



WONG Yann Tahurai PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE





SERIE ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE



A



ALICALAPA Lucie Anne ADMIS MENTION TRES BIEN



E



ELLIS Roroarii Celestine ADMIS



L



LACORRE Vaitea Marine ADMIS MENTION BIEN



LEHARTEL Tehei Claire ADMIS



LUCAS Typhaine Jeanne Guenievre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



M



MAMANI Heirani Agathe Keala ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T



TAINOA Maire Stephanie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEMATARU Heiniti Lindsay ADMIS MENTION BIEN



V



VAIHO Raina Hereanui Taitua ADMIS



Y



YU TSUEN Shanaya Moemoea Melody ADMIS MENTION ASSEZ BIEN





SERIE GESTION – ADMINISTRATION



A



AH-LO Caterina Tautea ADMIS



AH-SIN Dylan Matahi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



AIRIMA Hinerava Noemie ADMIS



AIRIMA Vaihei Stella ADMIS MENTION BIEN



ANEI Meari Anastasia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ANIAMIOI Melanie Nahina Yvonne ADMIS



APEANG Moerani Perle ADMIS



APUARII Guy Tavita ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



APUARII Mairenui Junior ADMIS



ARAI Frazier PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



ARAI Hilikea Evelyne Taina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ARIITAI Xavier ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ARNAUD Jasmine Moe Tino ADMIS MENTION BIEN



ATA Hans PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



ATA Sharon ADMIS



ATAE Joe Valau ADMIS



ATANI Lanai Rainui PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



AVAE Melanie Roweina ADMIS



AVAEPII Manaura Brooky Lokelani ADMIS MENTION BIEN



B



BARFF Vaveaiti Myriame Siulen ADMIS MENTION BIEN



BEAUMONT Eva Maylhine Wong Fui Wui ADMIS MENTION BIEN



BRODIEN Kelly Hina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



C



CARON Heirani Rachel ADMIS MENTION BIEN



CHABOT Valerie Mareva Tauatia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



CHAN Heilani Claudine ADMIS MENTION BIEN



CHONG HUE Stacey Puaiura PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



CHUNG Ryan ADMIS MENTION BIEN



CLARK Hirirau Danae Georgina ADMIS



D



DANIEL Tevaitorea Teata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



DEANE Cilinka Shelly Desiree ADMIS



DELORD Johnson Tamatoa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



DOLL Maleana Annick Monoihere PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



E



EHUMOANA Marie-Therese Tumai ADMIS



ETILAGE Jennifer Naohei PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



ETUINI Heiana Romana Swetlana ADMIS



F



FALCHETTO Eddy-William ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



FARAURU Berty Neiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



FARETAHUA Imivai Kaualanie PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



FAUVET Tetunui Georges PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



FIU Teiki-Patoua Tuivao ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



FLORES Cindy Herenui ADMIS MENTION BIEN



FLORES Tehinarauura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



FONG SUNG Vaihiria Laina Kealani ADMIS



G



GANAHOA Manovai Hillary PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



GARBUTT Raihau Irene Vaea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



GENDRON Teihani Mathilda ADMIS MENTION TRES BIEN



GUIGUE Hinanui Caroline Kulanie ADMIS



H



HAAVIHIA Oneia PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



HAGEL Matahiarii ADMIS



HAPIPI Julia Osea Marie-Laure ADMIS



HAPIPI Moerani Nathalie ADMIS MENTION BIEN



HELLER Raiana Erika Maguy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HENON Maryon Saraia Tehani ADMIS MENTION BIEN



HIKUTINI Jacqueline Opitii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HIKUTINI Reura Sophie PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



HIKUTINI Stephanie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HIORI Mahealanie Stacy ADMIS



HITI Ahuura Ermeline ADMIS MENTION BIEN



HITIMAUE Vaitea Meleanie ADMIS



HOGA Kimberly Vaihei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



HURUPA Broly Tekohuotetua Simeon ADMIS



I



IOANE Clarita ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



IOTEFA Joselito Ropati Teavaiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



IOTEFA Maevarua Angelina Suzanne ADMIS



IPU Joss Manearii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ISRAEL Dylan Saloman Heiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



J



JAMET Corail Merehau Rereata ADMIS



JEUNE Areiti ADMIS



JOSEPH Moana Gerard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



K



KAIHA Appoline Tepu ADMIS



KAIHA Teikihataupoko Alphonse ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



KOHUMOETINI Wynona Hinaraurea ADMIS



KOKAUANI Stanislas Tama ADMIS



KONG FOU Heitaina Christale ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



KONG FOU Heitiare Ilona ADMIS



KONG Tuteraiponi ADMIS MENTION BIEN



KONG Yancy Hinarau ADMIS



L



LAM KEU Heivetea Jennie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LAU Kauheanui Anne-Lyse ADMIS MENTION BIEN



LEANG Jeremy Ariimoana ADMIS



LEAOU Li-Lane Kahealanie ADMIS



LECORDIER Herenui Laetitia Renee ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LEE Cynthia Muhuura ADMIS



LEFEVRE Pierre Teva Ferdinand ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LENOIR Irene ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LEOCE MOUK SAN Kuheilani Hana Prisca ADMIS



LIAU Brice ADMIS



LICHON Keali'i Matahi Guillaume ADMIS



LIOU Atana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LO Ti-Leane Julia Raiatua ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



LU LOOK Raihere Anastasia ADMIS



LY Manarii Brandon ADMIS



M



MAGNIET Rehia Karl Jean-Charles ADMIS



MAHAA Fetia Nirvana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MAHAI Hiti-Marama ADMIS MENTION BIEN



MAHAI Lydia Tamahere Vaitiare ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MAHAI Oceane Terava Aroa ADMIS MENTION BIEN



MAHEAHEA Rirava Marthe ADMIS



MAI Heilani Marie-Carmel ADMIS



MAIARII Cynthia Vairea Ashley PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



MAIHITI Tetui Dalida PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



MAIMARO Hereiti Melodie ADMIS



MAITERAI Emere PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



MAITERE Tau Chloe ADMIS



MAO Melodie Poehei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MAONO Rowena ADMIS



MAOPI Heirava ADMIS



MARAHITI Poeiti Valentine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MARIRAI Terava ADMIS MENTION BIEN



MARUARAI Heinarii Vahinehau Iris ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MATEAU Salome Tarome ADMIS



MATEAU Vehiarii Amanda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MATEHAU Heimiri Nicole PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



MAUEAU Merahi ADMIS



MERVIN Haureva Serah PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



MERVIN Heimoe Kelly Temaeva ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



METUA Ranihei Elise ADMIS



MIRIA Afaihere ADMIS



MOE Marau Ragnihei Makeala ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MOKE Yasmina Tahiakakuaveani ADMIS



MOU FA Yency Maheata ADMIS MENTION BIEN



MOU Matatini Reiatua Joyce ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MOU-FOUK Barbara ADMIS



N



NAEHU Heiva Eva Marie-Claire PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



NAOMI Amelie Tahiaapatini PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



NATUA Vairea Vanina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



NUUPURE Tumeteha Wilson ADMIS



O



O'CONNOR Helene Ahutiare ADMIS MENTION BIEN



P



PAEAMARA Hinenao Lanihei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PAMBRUN Marion Dedene Hopuai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PAPARA Poehina Anne-Marie ADMIS



PAPARAI Teipooteehu Tahiana ADMIS



PARAU Oceane Tahuarii Rauhena PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



PATER Raihiti ADMIS



PATII Elodie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PEETAU Araia Louise Tevahine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PERETAI Heiura Eva ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PIERSON Hurimana Allan Frederick ADMIS



PIHAATAE Temahere Rangitea Sylvana ADMIS MENTION BIEN



PIHAATAE Temanotahiarii Gabriel ADMIS



PIIRAI Tahitinui Oceane ADMIS



POIA Mahealani Miri Orianne ADMIS



POIHIPAPU Phyllis Tahaki Poeiti ADMIS



POROI Tauhere Alfred Heimanuari ADMIS



POUIRA Vairani Muriel ADMIS



PUNUA Marama Germaine ADMIS MENTION BIEN



PUTARATARA Cindy ADMIS



PUURA Maui Raphael ADMIS



Q



QUESNOT Kuhilani Aurelie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



R



RAIOAOA Muchenda Tehono ADMIS



RAIOHO Matahini Magnolia PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



RAOULX Poerava Shena Kuriri ADMIS



RATARO Florence Raihau ADMIS



REHUA Hoanarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



REID Vinanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



RICHMOND Ange Eureka Heimoana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



RICHMOND Shurley Delphine PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



ROBINSON Poeiti Hinanui Mareva ADMIS



ROOPINIA Himeneroa Sandrine ADMIS



ROSIN Haniarii Seagleen Melissa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



RUA Lanihei Diana ADMIS



RUAGI Tommy Vanoa ADMIS



RURUA Hitinui Keilanie ADMIS



S



SALMON Rauhere Dales ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



T



TAAROA Vaihere Alice PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TAEHAU Iese Junior Etera ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TAEREA Elisheba ADMIS



TAEREA Hinanui Caroline PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TAERO Varuahi Raufea Teaea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TAHA Lania Tania ADMIS



TAIAAPU Angele Atanua PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TAIARUI Tevahinepurouroa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TAIMANA Hiro Stanislas ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TAINAUE Bradora Priscilla ADMIS



TAMU Terangi Maria Lucienne ADMIS



TAPI White-Miti Merry-Chris ADMIS



TARANO Esthel Ranitea ADMIS



TARAUNU Veroarii Fiona ADMIS



TAUAROA Raihau ADMIS



TAUFA Elodie Hana ADMIS



TAURAATUA Hanalei Noemie Kaha ADMIS



TAUVIRAI (BABIN) Marumaruarii Delphine ADMIS



TAVI Vainui Edith PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TCHOU FOU Reiana Clemence Raissa PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TEAKAROTU Alize Reva Hinarii ADMIS



TEAMO Tehui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEAMOTUAITAU Tearai Dolly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEAUNA Hinarii Teehututerai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEFAATAU Moea Jacinthe ADMIS



TEHAAMOANA Opura Ismael ADMIS



TEHARURU Teatu Clovis ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEHAVARU Nefi Michel Franck ADMIS



TEHOIRI Vainui ADMIS



TEHUIFAFATUA Hinerava Sharon PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TEHUIOTOA Xavier Hititau ADMIS



TEIHOTAATA Maiana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEIKITOHE Valerie Theodora Tehina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEINAORE Iafeta Gideona ADMIS



TEINAORE Jessica ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEISSIER-ESTALL Heimana Teheiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEMANIHI Jennifer Heinerii ADMIS



TEMANUPAIOURA Mina Heitiare ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEMAROHIRANI Teroro Christy ADMIS



TEMATAHOTOA Kenji Tepuruna ADMIS



TEMATARU Kealani Aute ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEOTAHI Teamaitua John ADMIS



TEPAKOU Teua Sylver ADMIS



TEPAPA Aieata ADMIS



TEPAVA Tamatoa ADMIS



TERIIHOANIA Joan Heimanu ADMIS MENTION BIEN



TERIIMANA Manihiki Waikea Flore ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TERIITAHI Moehau Ariinui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TERIITEHAU Tiare-Porea Hirida PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TETUANUI Hoarai Keawamalu Kevin ADMIS MENTION TRES BIEN



TETUAROA Mihiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEUIRA Menahere Caroline ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TEUIRA Tiahina Agnes ADMIS



TEURUA Tiahau ADMIS



TEVAEARAI Melissa Roti ADMIS



TIMAU Naaniefitu Melissa ADMIS



TIMO Kulani Lesly Hitiarii ADMIS



TOAREINUI Audrey Manihi ADMIS



TOHETIAATUA Marie-Louise Maireraurii ADMIS



TOKORAGI Heimanarii Agnelo PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE



TOM SING VIEN Dorothy Ramahere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TSANG Christophe Siao-Wei ADMIS



TUAUNU Warden ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TUERA Maheata Viviragi ADMIS



TUHITI Vaimiti Virosa ADMIS



TUHOE Marania Matahina Romy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



TUPEA Terai Aroita Loaina ADMIS



TURANA Anais Metua ADMIS



U



URARII Paul Nohoarii ADMIS



UURU Mihiani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



W



WEISS Tauhani Kahalei Sui-Tin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Y



YA-MATSY (TAPUTU-YA- MATSY) Dahlia Tevautarii ADMIS









