Bac 2017 : fierté, larmes et rattrapage

PAPEETE, le 28 juin 2017 - Les résultats du baccalauréat 2017 ont été affichés dans les établissements ce mercredi matin. Au lycée Aorai, à Papeete, les lycéens étaient nombreux à 10 heures.



Des cris percent le calme si peu habituel pour un mercredi matin aux abords du lycée Aorai, à Papeete. Les résultats du bac viennent d'être affichés. En Polynésie française, 2091 élèves ont passé les épreuves générales et technologiques cette année. Dans la cour du lycée, des dizaines de lycéens s'approchent du tableau d'affichage. Les premiers bacheliers sortent. La joie se fait entendre, les accolades se succèdent.



"Je suis contente. Je viens de voir que j'avais eu mon bac avec la mention "assez bien". Je m'y attendais et je pensais même avoir la mention "bien" mais il y a eu quelques événements qui ont fait cette année que je n'ai pas travaillé comme j'aurais dû le faire", confie Hinerava, en terminale économique et social. Son grand sourire est contrasté par la mine triste d'une de ses collègues de classe, assise à côté d'elle. Cette dernière n'est pas admise au baccalauréat. " Nous avions prévu de fêter ça ensemble mais je ne sais pas ce que nous allons faire du coup," continue la jeune fille brune.



A quelques mètres d'elles, deux lycéens se félicitent. Ils partagent leurs impressions sur leurs épreuves. "J'ai eu mon bac mention "bien", je suis content. Ma famille va être fière de moi et je vais pouvoir avoir plus de choix avec cette mention" , explique Tehaumatikaua, originaire de Hao, A 18 ans, le garçon envisage l'avenir sereinement. Il va rentrer dans son île fêter la bonne nouvelle avec sa famille.



Au milieu de ses élèves soucieux de connaître leur résultat, des parents et de professeurs ont eux aussi fait le chemin jusqu'au tableau d'affichage.