Avec Trump, les relations Washington-Taipei sont à leur apogée (dirigeant taïwanais)

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 23/01/2017 - Il a ouvertement défié la Chine en assistant vendredi à la prestation de serment de Donald Trump: l'ex-Premier ministre taïwanais Yu Shyi-kun pense qu'avec le nouveau président américain les relations entre son île et l'Amérique sont à leur apogée.



Coup de canif dans le sacro-saint principe de la "Chine unique" que le candidat Trump avait menacé de remettre en cause, le Taïwanais qui gouverna l'île nationaliste entre 2002 et 2005 était vendredi à la tête d'une délégation officielle sur les marches du Capitole pour l'investiture du 45e président des Etats-Unis.



Ravi de l'accueil reçu à Washington, il juge, dans un entretien à l'AFP, que les "relations américano-taïwanaises sont probablement à l'heure actuelle à leur plus haut niveau".



Mais cette présence chargée en symboles de ce représentant du Parti démocratique progressiste (PDP) au pouvoir à Taipei et hostile à Pékin n'a pas été du goût de la Chine.



Avant l'investiture du 20 janvier, la deuxième puissance mondiale avait exhorté la future administration Trump à ne pas inviter l'île taïwanaise qu'elle considère comme une province rebelle appelée à rentrer un jour, si besoin par la force, dans son giron.



Pékin avait même prévenu que Donald Trump "se tirera(it) une balle dans le pied" s'il persistait à vouloir renforcer les relations avec Taïwan.



- 'Etroitesse d'esprit' de Pékin -

Une menace à laquelle Yu Shyi-kun avait riposté violemment: "On n'a jamais vu dans aucune dynastie chinoise de dirigeants avec une telle étroitesse d'esprit", avait-il dit à l'agence de presse officielle taïwanaise.



L'arrivée au pouvoir de Donald Trump a contribué à tendre les liens Pékin-Taipei, qui avaient déjà été refroidis par l'élection en mai dernier de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, issue du PDP.



Taïwan est coupé politiquement du reste de la Chine depuis la fin de la guerre civile en 1949, lorsque l'armée nationaliste du Kuomintang (KMT) s'était réfugiée dans l'île après sa défaite face aux communistes.



Le territoire se gouverne seul mais n'est pas reconnu par l'ONU et la quasi totalité de la communauté internationale, Etats-Unis en tête, ne reconnaissent officiellement qu'une seule Chine, celle à Pékin.



Washington avait rompu en 1979 ses relations diplomatiques avec Taipei en même temps qu'il reconnaissait officiellement la Chine communiste. Ce qui n'a jamais empêché les Etats-Unis et Taïwan d'entretenir des liens économiques et militaires extrêmement étroits.



Rien n'était venu altérer cette tradition diplomatique vieille de quatre décennies.



Mais avant d'entrer à la Maison Blanche, Donald Trump avait indiqué qu'en matière de relations entre les Etats-Unis, la Chine et Taïwan "tout était sur la table, y compris la Chine unique".



Rompant aussi avec près de 40 ans de respect de ce principe, M. Trump avait pris au téléphone début décembre la présidente taïwanaise, provoquant l'ire de Pékin et la consternation de l'administration sortante de Barack Obama.



En transit aux Etats-Unis vers l'Amérique latine début janvier, Tsai Ing-wen avait aussi rencontré le sénateur républicain ultraconservateur Ted Cruz à Houston, au Texas.



"Elle a été reçue et traitée aux Etats-Unis comme une responsable de haut rang, offrant à Taïwan davantage de visibilité" internationale, se félicite Yu Shyi-kun.



Prudent sur les éventuels contacts directs avec l'administration Trump, l'ancien Premier ministre souligne que "Taïwan et les Etats-Unis sont membres d'une alliance des démocraties".



"Nous partageons les mêmes valeurs de respect de liberté, démocratie, droits de l'homme et de paix", estime le dirigeant taïwanais, qui espère, qu'un jour, son île de 23 millions d'habitants sera un "pays normal" complètement souverain.