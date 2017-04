Automobile: des ordinateurs sous le capot, nouveau Graal des constructeurs

Mais l'enjeu va bien au-delà des fonctionnalités de "confort".



"Un système prédictif ayant étudié votre style de conduite et ralentissant automatiquement le véhicule avant un carrefour, cela permet d'économiser la consommation d'énergie", relève Peter Oberndorfer, patron de la communication produits chez Audi.



Surtout, l'intelligence artificielle "rend les voitures plus sûres" en identifiant les obstacles (voitures, piétons, animaux...), insiste-t-il auprès de l'AFP.



L'auto du futur saura ainsi anticiper une plaque de verglas au prochain virage, que les capteurs d'autres véhicules auraient déjà détectée en communiquant l'emplacement, prédit-il. Et le risque de piratage depuis l'extérieur est selon lui "extrêmement faible"



Une sécurité accrue, c'est aussi l'argument avancé par le suédois Volvo Cars, propriété du chinois Geely et pionnier de la voiture autonome, qu'il expérimente en Chine.



"Les humains sont excellents (pour percevoir la réalité) mais une fois l'environnement routier connu, l'ordinateur peut faire mieux que l'humain" pour prendre des décisions, confie à l'AFP le patron de Volvo, Hakan Samuelsson.



Le tempo s'accélère déjà: le constructeur chinois Changan, qui a fait rouler l'an dernier des prototypes sur 2.000 km via montagnes et tunnels, annonce désormais la production "de masse" de voitures autonomes pour 2025.



Et la startup chinoise Nio a promis en mars de commercialiser dès 2020 un véhicule électrique autonome aux Etats-Unis.